Зверушки, которые могут давать мастер-классы о том, как найти самое удобное место в мире

Старая традиция первой впускать в дом кошку, чтобы нашла самое уютное место для сна, очень хороша! А вот сразу ставить на это место хозяйскую кровать – идея опрометчивая. Потому что тогда вместо людей на ней будет спать та самая кошка, а также прочие домашние питомцы, и даже не пытайтесь их прогнать. Потому что это логично, с их точки зрения, а мнение человека можно и нужно игнорировать. Точь-в-точь, как герои этой подборки.