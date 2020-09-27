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Зверушки, которые могут давать мастер-классы о том, как найти самое удобное место в мире

Зверушки, которые могут давать мастер-классы о том, как найти самое удобное место в мире (20 фото)

Автор:
27 сентября 2020 14:44
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   коты   собаки   
299
20

Старая традиция первой впускать в дом кошку, чтобы нашла самое уютное место для сна, очень хороша! А вот сразу ставить на это место хозяйскую кровать – идея опрометчивая. Потому что тогда вместо людей на ней будет спать та самая кошка, а также прочие домашние питомцы, и даже не пытайтесь их прогнать. Потому что это логично, с их точки зрения, а мнение человека можно и нужно игнорировать. Точь-в-точь, как герои этой подборки.

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Метки: животные   интересно   коты   собаки   
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19k
Тигран Саркисян Час назад
а вот как мой дрыхен зебите )))
а вот как мой дрыхен зебите )))
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19k
Тигран Саркисян Час назад
а иногда так вот наблюдает))
а иногда так вот наблюдает))
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25k
Антон 2 часа назад
Не кот, а кошка. Не хозяйка, а хозяин.
Не кот, а кошка. Не хозяйка, а хозяин.
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