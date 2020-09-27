Зверушки, которые могут давать мастер-классы о том, как найти самое удобное место в мире

Старая традиция первой впускать в дом кошку, чтобы нашла самое уютное место для сна, очень хороша! А вот сразу ставить на это место хозяйскую кровать – идея опрометчивая. Потому что тогда вместо людей на ней будет спать та самая кошка, а также прочие домашние питомцы, и даже не пытайтесь их прогнать. Потому что это логично, с их точки зрения, а мнение человека можно и нужно игнорировать. Точь-в-точь, как герои этой подборки.
Приходишь домой и видишь, как у самой двери спит кошка, обнимая твою толстовку. И сердечко сразу так забилось!
Долой учебу, все равно ничего не запоминаешь. Лучше хорошо выспаться, чем вызубрить лишний билет, чтобы сдавать экзамены с ясной головой.
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