«Не пытайся переиграть Леонова!»: интересные факты со съемок фильмов Данелии

Когда сегодня мы пересматриваем замечательные фильмы режиссера Георгия Данелии, кажется – как все к месту, как складно и интересно – талант! Но мы видим результат, а сам процесс, как правило, был тернистым и мог завершиться полным фиаско – фильм мог попасть на полку. Но давно известно, что гениальные творения рождаются в муках.
Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
Когда Данелия снимал один из первых фильмов «Я шагаю по Москве», ему сильно «насолил» коллега Марлен Хуциев, несколько лет проработавший над «Заставой Ильича», который в итоге пару десятилетий зритель знал под названием «Мне двадцать лет».
Дело в том, что сам Никита Хрущев, посмотрев черновую версию этой ленты, вынес вердикт: этот фильм ни о чем, тут праздно шатается по Москве молодежь, ни целей, здравых идей в их поведении нет. Одним словом – бессмыслица.
Руководство киностудии резонно обеспокоилось содержанием фильма Данелии, в котором поведение молодежи можно охарактеризовать примерно также. Режиссер в ответ говорил, он снял легкую комедию, и глубокий идей в ней действительно искать не стоит.
Тогда по указанию сверху пришлось доснимать несколько сцен, ведь в этой «комедии» не было ни капли юмора. Но сцены Данелия доснять согласился. Слишком много сил ушло на съемки и монтаж уже готового материала.
Успел потрепать режиссеру нервы исполнитель главной роли Никита Михалков, который через несколько съемочных дней потребовал повысить ему гонорар до 25 рублей в день. Расчет был просто – фильм уже снимают и руководству фильма просто некуда будет деваться.
Но этот трюк с Георгием Николаевичем не прошел: он резко ответил Михалкову, что отныне он волен делать, что угодно, в его услугах съемочная группа больше не нуждается. Пришлось актеру повиниться и признаться, что «трюку» с гонораром его научил старший брат Андрей Кончаловский, которые и привел его к Данелии.
ОСЕННИЙ МАРАФОН
Сценарий «Осеннего марафона» попал в руки режиссеру задолго до начала съемок, но Георгий Николаевич не горел желанием его экранизировать. Дело в том, что сверху ему рекомендовали на главную роль Бузыкина конкретного известного актера (имя режиссер так и не раскрыл).
Данелия передал сценарий молодому коллеге, но этот актер отказался сниматься у неопытного режиссера. Тогда сценарий был передан более маститому коллеге. Но и тут актер не дал согласия на свое участие в проекте.
Тогда Георгий Данелия взялся за дело сам, и сразу этого самого актера уволил. Несколько месяцев роль Бузыкина оставалась без своего актера. Пробовались разные актеры, но режиссера они не устраивали. Приходил и Басилашвили, но Данелия увидел в нем уверенного мужчину, а Бузыкин был персонажем крайне неуверенным.
Вечером после проб Георгий Николаевич подвез Басилашвили до центра Москвы. Актер вышел из автомобиля и попытался перейти проезжую часть, но из-за потока машин никак не мог решиться на это. Данелия, наблюдавший за этой сценой, понял, что перед ним тот самый Бузыкин, который ему нужен.
На съемках Георгий Николаевич предупредил Олега Валериановича – в сценах с Евгением Леоновым не ставь задачу переиграть его. Сначала Басилашвили удивился, но на репетициях понял, что Леонов настолько вживается в роль, что сюжет сцены превращается в жизнь. И тут нужно не сбиваться со своего ритма.
По заверению съемочной группы, Евгений Павлович играл не просто талантливо – они видели в нем гения.
КИН-ДЗА-ДЗА!
В фильме «Кин-Дза-Дза!» одну из ролей отдали немецкому журналисту Норберту Кухинке, который отлично сыграл профессора в «осеннем Марафоне». Но руководство Госкино узнало, что актер в то время уже жил не в ГДР, а ФРГ, поэтому кандидатуру завернули.
Эту небольшую роль пришлось исполнить самому Георгию Данелии, этот шаг был вынужденным. А вот роль Леонида Ярмольника и вовсе пришлось убрать из фильма. Актер очень хотел сняться в этом фильме, но сначала он опоздал на съемки из-за задержки рейса. А во второй раз нетрезвый водитель снес декорации для сцены с участием Ярмольника. В итоге, когда Леонид Исаакович решился прилететь в третий раз, Данелия сказал: не надо.
Источник:
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Сегодня посмотрю "Осенний марафон" вечером после работы!
Нужно 10 лет советской цензуры, для закалки и потом 10 лет полной свободы. И так по циклу ))
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Что много говорит о моральном облике Кончаловского, да и самого Михалкова.
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Чтобы понять насколько, как актёр, велик Е.Леонов, достаточно посмотреть один фильм - "Джентельмены удачи". Два персонажа. Матёрый бандит и воспитатель детского сада. И это действительно матёрый бандит и воспитатель. Как будто это два очень похожих внешне, но совершенно разных человека. Даже когда воспитатель "прикидывается" бандитом, он остаётся воспитателем. Актёров такого уровня не так уж и много.