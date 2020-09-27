«Не пытайся переиграть Леонова!»: интересные факты со съемок фильмов Данелии

Дело в том, что сам Никита Хрущев, посмотрев черновую версию этой ленты, вынес вердикт: этот фильм ни о чем, тут праздно шатается по Москве молодежь, ни целей, здравых идей в их поведении нет. Одним словом – бессмыслица.

Руководство киностудии резонно обеспокоилось содержанием фильма Данелии, в котором поведение молодежи можно охарактеризовать примерно также. Режиссер в ответ говорил, он снял легкую комедию, и глубокий идей в ней действительно искать не стоит.

Тогда по указанию сверху пришлось доснимать несколько сцен, ведь в этой «комедии» не было ни капли юмора. Но сцены Данелия доснять согласился. Слишком много сил ушло на съемки и монтаж уже готового материала.