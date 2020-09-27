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«Не пытайся переиграть Леонова!»: интересные факты со съемок фильмов Данелии

«Не пытайся переиграть Леонова!»: интересные факты со съемок фильмов Данелии (6 фото)

Автор:
27 сентября 2020 12:00
Сообщество : Кино
Метки: интересно   режиссер   фильмы   
1400
6

Когда сегодня мы пересматриваем замечательные фильмы режиссера Георгия Данелии, кажется – как все к месту, как складно и интересно – талант! Но мы видим результат, а сам процесс, как правило, был тернистым и мог завершиться полным фиаско – фильм мог попасть на полку. Но давно известно, что гениальные творения рождаются в муках.

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Метки: интересно   режиссер   фильмы   
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17  комментариев
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3k
Олег 3 часа назад
Какие бы слова в превосходных степенях я не говорил в адрес Евгения Павловича Леонова их будет мало.Переиграть этого многогранного и органичного в любой роли Актёра действительно невозможно.С детства родной АРТИСТ.
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652
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
Спасибо! Взял себе на заметку!
Сегодня посмотрю "Осенний марафон" вечером после работы!
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12k
Максим 2 часа назад
ку
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562
arcush 2 часа назад
А кто смотрел "поминальную молитву"? Там Леонов, Абдулов... Шедевр! Печальный шедевр...
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9k
кира 3 часа назад
Как жаль, что нет достойной смены великим актерам. Нельзя научить быть Леоновым, Евстигнеевым, Далем, Дмитриевым, Гундаревой и многими знаменитыми и любимыми актерами, которых мы помним и обожаем, игрой которых наслаждаемся и восхищаемся. Как жаль, что нет режиссеров, которые могли сказать: "Уходи, ты мне больше не нужен!" зарвавшемуся наглецу. Как жаль, что умирает старая актерская школа, которая учила актеров жить на сцене и в кадре, а не любоваться собой. Жаль, что меньше становится талантливых операторов, которые умели снимать КИНО, а не говорящие головы. Жаль, что кино становится позерством и фиглярством, напоминающий студенческий стендап. Хочется надеяться, что актерское искусство снова станет искусством, а не демонстрацией сисек, карикатурных эмоций, а самих актеров будут утверждать на роли не по принципу "у него связи.." или смазливой мордашке, а по таланту.
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9k
кира Roman Час назад
Может быть, только знаете, я с трудом могу себе представить современную цензуру с взятками, протекционизмом, главенством денег и безнаказанностью.
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854
Roman кира 23 минуты назад
Современная да )

Нужно 10 лет советской цензуры, для закалки и потом 10 лет полной свободы. И так по циклу ))
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9k
кира Roman 13 минут назад
Мне кажется, беда в том, что кино и театр из искусства превратились в бизнес. Как-то так получается, что все, чего касается липкая рука бизнеса из сферы медицины, науки, искусства, образования очень быстро превращается в дерьмо.
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854
Roman кира 7 минут назад
Тоже верно ... =(
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Roman кира 5 минут назад
Про проекты с финансированием из ФондаКино без цензуры мысли не выразить =(
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8k
ss 3 часа назад
"Пришлось актеру повиниться и признаться, что «трюку» с гонораром его научил старший брат Андрей Кончаловский, которые и привел его к Данелии."
---
Что много говорит о моральном облике Кончаловского, да и самого Михалкова.
----------------------

Чтобы понять насколько, как актёр, велик Е.Леонов, достаточно посмотреть один фильм - "Джентельмены удачи". Два персонажа. Матёрый бандит и воспитатель детского сада. И это действительно матёрый бандит и воспитатель. Как будто это два очень похожих внешне, но совершенно разных человека. Даже когда воспитатель "прикидывается" бандитом, он остаётся воспитателем. Актёров такого уровня не так уж и много.
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10k
Yasen_Perec 3 часа назад
«Не пытайся переиграть Леонова!»: интересные факты со съемок фильмов Данелии
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15k
Олег 3 часа назад
Михалкова, оказывается, не жизнь испортила, он всегда такой был.
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29k
Элек Мек Олег 3 часа назад
Мажор с пелёнок.
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3k
Олег Олег 3 часа назад
Правильно это "дарование" на место поставили.
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15k
MarkovAlexandr Олег 3 часа назад
Россия! Чуешь этот странный зуд?! Три Михалкова по тебе ползут! © В. Гафт
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