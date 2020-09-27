Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец

Через год после отъезда Светланы в США, Ильичев, видя, что твориться в стране, и как разваливается кинематограф, решил все-таки попробовать пожить в Америке. В США он пробыл год, после чего решил снова вернуться в Россию, но то, что он увидел на родине, его ужаснуло.



Многие из его коллег, знаменитых актеров, подрабатывали, кто как мог – кто-то трудился на стройке, кто-то таксовал, а кто-то торговал на рынке. Те же, кто никак не смог найти себя в новой жизни – беспробудно пили.



В 1993 Ильичев окончательно решил перебраться в США. Работы для него не было. Фактическим добытчиком, а значит, и главой семьи, стала супруга Светлана. Виктор Ильичев делал вид, что у него все в полном порядке.



Сначала Ильичев работал в ближайшей школе – наводил порядок после уроков. А последние годы он трудился упаковщиком товаров в магазине. Для сотрудников супермаркета он был лишь малоквалифицированным русским. Но как-то раз один из продавцов наткнулся на книги о советском кино, где было много фотографий из сыгранных артистом ролей. Коллеги были удивлены, как так вышло, что известный артист, про которого написано в книгах, работает простым упаковщиком.