Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец

Виктор Ильичев – актер, любимый миллионами, стал сотрудником супермаркета, работая на самой низкооплачиваемой должности – он помогал покупателям упаковывать купленные товары. Как же так произошло, что звезда экрана оказалась в роли разнорабочего?
Виктор Ильичев исчез с экранов в начале 90-х. В то время стране было не до искусства. Он был одним из тех, кто решил улететь за океан и попытать счастья. С этого момента и начался отсчет трагических событий в жизни замечательного актера. Сам же Ильичев считал свой отъезд в США спасением.
На родине Ильичев снялся в 118 полнометражных картинах. Дебют актера состоялся в 1966 году в фильме «Старшая сестра». Этот фильм принес славу Наталье Теняковой, Татьяне Дорониной и Инне Чуриковой.
Студент третьего курса Ленинградского института музыки и кинематографии также заявил о себе в этом фильме так громко, что уже в следующем году его пригласили на главную роль в фильме «Личная жизнь Кузяева Валентина».
Жизнь Ильичева никогда н была такой бурной и бесшабашной, как у большинства его коллег. У Актера была одна жена, с которой он прожил всю жизнь – балерина Светлана Осиева. Предложение он ей сделал в первый же день знакомства.
Детей на стороне тоже не было, единственный сын был рожден в законном браке. По сегодняшним меркам, все это кажется удивительным.
Ильичев был очень интеллигентным человеком и при этом настоящим трудоголиком. Он жил ради работы, а работал ради своих близких - жены и сына.
Жена Ильичева Светлана Осиева долгое время была солисткой Театра оперы и балета им. Кирова. Когда карьера балерины была закончена, Светлана стала педагогом. В 1991 году Светлана получила предложение поработать в США.
У Светланы уже был опыт работы за рубежом. Она работала в Португалии, Италии, Югославии. Оставалось все согласовать с Виктором. Посовещавшись, супруги решили, что в США Светлана поедет одна. Ильичев не хотел покидать страну. Тогда он даже представить не мог, что его, известного актера, смогут так быстро забыть.
Через год после отъезда Светланы в США, Ильичев, видя, что твориться в стране, и как разваливается кинематограф, решил все-таки попробовать пожить в Америке. В США он пробыл год, после чего решил снова вернуться в Россию, но то, что он увидел на родине, его ужаснуло.
Многие из его коллег, знаменитых актеров, подрабатывали, кто как мог – кто-то трудился на стройке, кто-то таксовал, а кто-то торговал на рынке. Те же, кто никак не смог найти себя в новой жизни – беспробудно пили.
В 1993 Ильичев окончательно решил перебраться в США. Работы для него не было. Фактическим добытчиком, а значит, и главой семьи, стала супруга Светлана. Виктор Ильичев делал вид, что у него все в полном порядке.
Сначала Ильичев работал в ближайшей школе – наводил порядок после уроков. А последние годы он трудился упаковщиком товаров в магазине. Для сотрудников супермаркета он был лишь малоквалифицированным русским. Но как-то раз один из продавцов наткнулся на книги о советском кино, где было много фотографий из сыгранных артистом ролей. Коллеги были удивлены, как так вышло, что известный артист, про которого написано в книгах, работает простым упаковщиком.
А однажды Ильичева узнала русская покупательница. Артист сказал, что она обозналась. Покупательница ушла. А через несколько минут вернулась со своими детьми. Женщина хотела показать им настоящую русскую звезду.
В 2008 году Ильичеву поставили неутешительный диагноз – рак. Почти два года он боролся с болезнью, но она оказалась сильнее. Он мечтал вернуться на родину, вернуться в профессию, но этого так и не произошло.
Источник:
- Прошло 15 лет: что стало с любимыми актёрами сериала "Моя прекрасная няня"
- 10 актеров, которые стали заложниками одной роли
- Первые роли Киану Ривза, Джонни Дэппа и других известных актёров
- Супергерои на съемочной площадке: наша служба и опасна, и трудна
- Николаса Кейджа - в Супермены!
Понравилось55
А Чубайс всё еще жив.