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Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец

Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец (5 фото)

Автор:
27 сентября 2020 11:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   об актере   роли   
914
5

Виктор Ильичев – актер, любимый миллионами, стал сотрудником супермаркета, работая на самой низкооплачиваемой должности – он помогал покупателям упаковывать купленные товары. Как же так произошло, что звезда экрана оказалась в роли разнорабочего?

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Метки: актеры   об актере   роли   
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17  комментариев
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8k
Bill Час назад
Да уж.. В "святые девяностые" сколько хороших людей мы потеряли.
А Чубайс всё еще жив.
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zeros68 13 минут назад
Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец
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1k
Jānis zeros68 6 минут назад
Абсолютно в точку!
Привет, брат, из Латвии!
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14k
СергейПименов 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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139k
☭Cheкаво☭ 39 минут назад
Это еще один из многочисленных примеров для "хомячков", это вы на Родине еще кому то нужны, а на чужбине вы никто и звать вас никак.
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3k
Олег 46 минут назад
Добрая память,хороший Актёр.У меня лично навсегда остались в памяти его роли Бык из "Зелёного фургона" и Свинокрад из ленты "Трест который лопнул".
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3k
hairov 57 минут назад
Самая обаятельная и привлекательная:
Самая обаятельная и привлекательная:
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3k
hairov Час назад
Федька Бык:
Федька Бык:
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3k
hairov Час назад
Хорошо сидим:
Хорошо сидим:
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