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22 благодарных питомца, которые обрели счастье в новой семье

22 благодарных питомца, которые обрели счастье в новой семье (23 фото)

Автор:
27 сентября 2020 10:01
Сообщество : Животные
Метки: дом   интересное   питомцы   спасение   
830
23
Как ни печально, но даже самый идеальный приют для животных не в состоянии дать братьям нашим меньшим то, в чем они так остро нуждаются. Заботливые волонтеры активно разыскивают семьи для оказавшихся в беде животных, потому что любовь творит чудеса. Представляем подборку доказательств в стиле «до и после», как изменилась жизнь питомцев после «усыновления».

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Метки: дом   интересное   питомцы   спасение   
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3  комментария
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17k
Alf 3 часа назад
Про курочку грустная история. А вот на счёт рыбок вообще кошмар.
Помогите Бульчеку.
Про курочку грустная история. А вот на счёт рыбок вообще кошмар. Помогите Бульчеку.
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−3
Станислав 43 минуты назад
Успейте получить от ВОЗ компенсацию действует для все стран
стоп-кофид@3259222761
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581
Buratino 44 минуты назад
Добра всем
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