22 благодарных питомца, которые обрели счастье в новой семье

Как ни печально, но даже самый идеальный приют для животных не в состоянии дать братьям нашим меньшим то, в чем они так остро нуждаются. Заботливые волонтеры активно разыскивают семьи для оказавшихся в беде животных, потому что любовь творит чудеса. Представляем подборку доказательств в стиле «до и после», как изменилась жизнь питомцев после «усыновления».

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«Бывшие владельцы дома забыли кошку. Теперь она живет с нами» 0 Источник:

«Нашла этого беспомощного малыша на заднем дворе. Пришлось срочно искать переноску, чтобы доставить его к ветеринару» 0 Источник:

«Мы нашли этого ослика год назад в плачевном состоянии. Сегодня Яппи полностью здоров. Он очень любопытный и обожает фотосессии» 0 Источник:

«Из всех питомцев приюта он был самым робким. Сегодня Леон — веселый компаньон и чуткий сторож» 0 Источник:

«Эта курочка была обречена на гибель после происшествия на дороге» 0 Источник:

«Прошло три месяца, как я подобрал эту кроху в парке. К счастью она оправилась и превратилась в очень ласковую кошечку» 0 Источник:

«Разница между фотографиями всего две недели» 0 Источник:

«Раньше Сэнди жила в Китае. У нее очень выразительный взгляд.» 0 Источник:

«В питомнике Бобби был самым беспокойным псом. Сегодня он полон оптимизма.» 0 Источник:

«Пять дней назад эта кошечка жила в приюте. Она все еще не верит в свое счастье, но уже отвечает на любовь и заботу» 0 Источник:

«Разница между фотографиями пять дней. Обратите внимание как заиграли краски» 0 Источник:

«Этот малыш был похож на что угодно, кроме кота. Прошел год и теперь он уверен в собственной неотразимости» 0 Источник:

«Эта собака застряла в питомнике на четыре года и редко выходила из клетки. Сейчас это самый преданный спутник на прогулках» 0 Источник:

«Два месяца назад я нашла целую семейку горемык. Два из них уже нашли новую семью» 0 Источник:

«Моя Холли в день, когда ее нашли, и спустя месяц» 0 Источник:

«Биби была очень пугливой и первое время не давалась в руки» 0 Источник:

«Прежние хозяева 24-летней арабской лошади плохо о ней заботились. Два месяца надлежащего ухода и прогресс очевиден» 0 Источник:

«Пять месяцев назад я забрала из приюта самого безнадежного котенка, и теперь он превратился в настоящего красавца» 0 Источник:

«По словам ветеринара Блонди погибла бы без лечения. Мы прошли долгий путь» 0 Источник:

«Мистер Гуппи быстро ощутил преимущества нового аквариума» 0

«Малышка совсем одичала, обитая в парке, потому она продолжила прятаться в новом доме. Через неделю Мэрси сама вылезла из чулана и уснула на коленях» 0 Источник: