22 благодарных питомца, которые обрели счастье в новой семье

Как ни печально, но даже самый идеальный приют для животных не в состоянии дать братьям нашим меньшим то, в чем они так остро нуждаются. Заботливые волонтеры активно разыскивают семьи для оказавшихся в беде животных, потому что любовь творит чудеса. Представляем подборку доказательств в стиле «до и после», как изменилась жизнь питомцев после «усыновления».
«Нашла этого беспомощного малыша на заднем дворе. Пришлось срочно искать переноску, чтобы доставить его к ветеринару»
«Мы нашли этого ослика год назад в плачевном состоянии. Сегодня Яппи полностью здоров. Он очень любопытный и обожает фотосессии»
«Из всех питомцев приюта он был самым робким. Сегодня Леон — веселый компаньон и чуткий сторож»
«Прошло три месяца, как я подобрал эту кроху в парке. К счастью она оправилась и превратилась в очень ласковую кошечку»
«Пять дней назад эта кошечка жила в приюте. Она все еще не верит в свое счастье, но уже отвечает на любовь и заботу»
«Этот малыш был похож на что угодно, кроме кота. Прошел год и теперь он уверен в собственной неотразимости»
«Эта собака застряла в питомнике на четыре года и редко выходила из клетки. Сейчас это самый преданный спутник на прогулках»
«Прежние хозяева 24-летней арабской лошади плохо о ней заботились. Два месяца надлежащего ухода и прогресс очевиден»
«Пять месяцев назад я забрала из приюта самого безнадежного котенка, и теперь он превратился в настоящего красавца»
«Малышка совсем одичала, обитая в парке, потому она продолжила прятаться в новом доме. Через неделю Мэрси сама вылезла из чулана и уснула на коленях»
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Метки: дом интересное питомцы спасение
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