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27 сентября 1925 г., 95 лет назад, в Москве арестован британский разведчик Сидней Джордж Рейли

27 сентября 1925 г., 95 лет назад, в Москве арестован британский разведчик Сидней Джордж Рейли (2 фото)

Автор:
27 сентября 2020 05:52
Метки: Британский   Сидней Джордж Рейли   арестован   разведчик   
365
2
27 сентября 1925 года в Москве сотрудниками Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) был арестован Сидней Джордж Рейли (англ. Sidney George Reilly) – британский разведчик, действовавший в 1905-1914 годах в России и в Европе.

Источник:

Метки: Британский   Сидней Джордж Рейли   арестован   разведчик   
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15  комментариев
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ya-rikos 3 часа назад
Наши его за жопу очень грамотно взяли. Фильм наш есть - Операция Трест, рекомендую.
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Frank Borman 56 минут назад
Ой, вей. Таки настоящее имя Шломо Розенблюм, еврей из Одессы. У него на морде лица все написано.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Прототип бонда
Прототип бонда
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7k
Иван Акимов 3 часа назад
В чертах его рыла отчётливо просматриваются его Одесско-жидовские корни.
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☣️Месть печенегов☣️ Иван Акимов Час назад
Из арийцев?
Из арийцев?
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2k
PLT LDR 4 часа назад
> На этом закончилась карьера Сиднея Рейли, которого называют королём шпионажа 20 века.

Короли шпионажа так тупо не прогорают...
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1k
Pblta4ok PLT LDR Час назад
Вы не правы. В Англии каждый гражданин по-своему король. Принц Чарльз - король принцев, Джек потрошитель - король маньяков, Алкаш из паба - король эля. Они ценят каждого, и все выкручивают в соответствии с этим правилом. Не то, что в России. Есть любители искать грязное белье у каждого героя и великого деятеля.
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PLT LDR Pblta4ok 51 минуту назад
Ну хорошо... тогда он король тупых провалов...
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2k
KL11 Pblta4ok 46 минут назад
короче там одни короли и послать некого
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139k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
По делом, бриташские сволочи, убили Распутина, и много кого еще.
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8k
Софа Форте ☭Cheкаво☭ 4 часа назад
20 век начался с Распутиным, а закончилчя Путиным. 21 век начался с Путиным, а с кем, интересно (я не доживу), закончится?
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139k
☭Cheкаво☭ Софа Форте 4 часа назад
тебе та какая разница НА Украине?
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21k
Dobry vojak Svejk ☭Cheкаво☭ 4 часа назад
У них забава такая. В собственном дерьме сидеть и орать, что это им подкинули, прям в штаны ))
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8k
Софа Форте ☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Я всю жизнь живу в России. Я на Украине даже не была... Не получилось. Даже в Китае работала, а на Украину не попала....
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☭Cheкаво☭ Софа Форте 2 часа назад
Доча ваша?
Доча ваша?
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