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Как «умирает» техника по всему миру

Как «умирает» техника по всему миру (34 фото)

Автор:
26 сентября 2020 19:22
Метки: история   техника   умирает   факты   фото   
786
34
В лесу в Германии или на берегах Греции можно найти много артефактов прошлого.

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Метки: история   техника   умирает   факты   фото   
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3k
[email protected]@bux 3 часа назад
Как показал Роберт Шекли в одноименном рассказе война закончится лишь тогда, когда будет создано Абсолютное оружие.
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11k
Роман 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
Ал 2 часа назад
У нас на металл бы уже растащили.
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Сергей

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