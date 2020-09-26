Как «умирает» техника по всему миру

Война, несчастный случай, естественный износ — есть множество причин, по которым старые машины отправляются на свалку, будь то танк или самолет. Однако многие из них так и остаются ржаветь и разваливаться в чистом поле, глубоком лесу или в море, привлекая туристов и любителей искать подобные артефакты. Смотрите, сколько всего интересного в разных точках мира может найти один фотограф, используя камеру дрона.