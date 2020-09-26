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Еще немного австралийских козявок

Еще немного австралийских козявок (10 фото)

Автор:
26 сентября 2020 16:14
Сообщество : Животные
Метки: австралия   козявки   красиво   насекомые   пауки   природа   удивительная природа   яавтор   
402
10
Очень люблю природу, много снимаю. Вот несколько фото, сделанные мною в радиусе пары кварталов около дома. Такую живность можно встретить почти в любом пригороде Брисбена.

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Метки: австралия   козявки   красиво   насекомые   пауки   природа   удивительная природа   яавтор   
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4  комментария
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5k
B0n 2 часа назад
Блин... там вообще есть хоть что-то безопасное, ссука?!
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10k
Сибирячка B0n 2 часа назад
Человек с ружьем -самое безопасное существо
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5k
Михалыч 3 часа назад
Ну нахер!!!
Ну нахер!!!
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2k
Кистень Михалыч Полчаса назад
Бедный ужик!
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