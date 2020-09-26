Еще немного австралийских козявок

Очень люблю природу, много снимаю. Вот несколько фото, сделанные мною в радиусе пары кварталов около дома. Такую живность можно встретить почти в любом пригороде Брисбена.
норка паука-речника (сильно ядовитый, но не агрессивный, если не совать ему пальцы в нору)
гусеница в собственно построенном домике, она жила на дереве и сделала свой дом один в один похожим на это самое дерево
шкурка змеи на кусте (brown snake - одна из самых ядовитых змей планеты, но они довольно пугливые и стараются быстро уползти при встрече с человеком)
домашний паучок (большой и страшный на вид, но не ядовитый и совсем не злой), в темноте светятся глаза
гусеница, которую лучше не трогать руками - крайне ядовитая и аллергенная, пыль от ворсинок может сильно раздражать глаза и нос
Авторский пост
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