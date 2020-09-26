Художник создает жуткие скульптуры, похожие на призраков викторианской эпохи

Майкл Локашио - художник из Нью-Джерси и владелец Dellamorte & Co. - интернет-магазина, в котором продаются жутковатые скульптуры - чем мрачнее, тем лучше! И хотя магазин Майкла уже невероятно успешен (более 39 тысяч продаж и сплошь положительные отзывы), одна скульптура недавно привлекла особое внимание пользователей Twitter.
Несколько дней назад пользователь "Твиттера" Draculasswife поделилась фотографиями одной из скульптур Майкла.
Это фигура, похожая на привидение викторианской эпохи, появляющееся из старинного зеркала. Снимки мгновенно распространились по Сети, получив более 203 тысяч лайков.
Майкл Локашио изучал классическую скульптуру в соборе Святого Иоанна Богослова и в Фонде Ньюингтона Кропси, поэтому в скульптуре он не новичок.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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