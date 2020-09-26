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Художник создает жуткие скульптуры, похожие на призраков викторианской эпохи

Художник создает жуткие скульптуры, похожие на призраков викторианской эпохи (9 фото)

Автор:
26 сентября 2020 14:52
Сообщество : Искусство
Метки: викторианская эпоха   зеркало   необычные скульптуры   привидение   призрак   скульптор   скульптура   
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Майкл Локашио - художник из Нью-Джерси и владелец Dellamorte & Co. - интернет-магазина, в котором продаются жутковатые скульптуры - чем мрачнее, тем лучше! И хотя магазин Майкла уже невероятно успешен (более 39 тысяч продаж и сплошь положительные отзывы), одна скульптура недавно привлекла особое внимание пользователей Twitter.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: викторианская эпоха   зеркало   необычные скульптуры   привидение   призрак   скульптор   скульптура   
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