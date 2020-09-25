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Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 108 постов • 27 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 20
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Улыбнёмся перед выходными!

Улыбнёмся перед выходными! (10 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 21:40
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: картинки   приколы   юмор   
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Немного картинок, немного юмора перед выходными.

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Метки: картинки   приколы   юмор   
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7  комментариев
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66k
Фома 11 часов назад
Комментарий к фото
Транспорт, девушка и мужчина , много анекдотов про это , вот один из древних :
"В переполненной маршрутке, в поручень вцепилась девушка с небритыми подмышками, рядом стоит пьяный мужик и смотрит на нее, потом с возмущением говорит
-Слышишь ты! балерина! Ты или ногу опусти или трусы надень!"
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10k
Пумба 8 часов назад
Комментарий к видео
Супер!
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8k
Ginny Пумба 5 часов назад
Комментарий к видео
тоже улыбнуло
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15k
Марина 9 часов назад
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"А вы ноктюрн сыграть смогли бы, на флейтах водосточных труб?" (с) Маяковский.
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24k
Acu900 11 часов назад
Комментарий к фото
Улыбнёмся перед выходными!
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35k
doker 11 часов назад
Там целый фильм снят, лайфхак, по современному.
Там целый фильм снят, лайфхак, по современному.
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