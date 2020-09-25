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СССР в 1989 году

СССР в 1989 году (18 фото)

Автор:
25 сентября 2020 21:11
Сообщество : СССР
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
1011
18
Просто фотографии того времени, что было, то было...

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Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
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15  комментариев
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7k
serega57_ 4 часа назад
СССР в 1989 году
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65k
Варакин Алексей Час назад
Гнусные времена были!
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−173
1234567890 2 часа назад
всегда вспоминаю свои 90е, время моей молодости, мне тогда все равно было на проблемы страны. Меня интересовали тогда приставки, девчонки, мотоциклы, музыка. С удовольствием променял бы все, чтобы вернуться туда обратно. Грустно очень грустно что прошло это время и многих уже нет или очень в преклонном возрасте.
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319
im240 2 часа назад
хорошее время было. Потом настало плохое, но весёлое.
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660
Uggla 3 часа назад
Канибал грибоедов -
в 90х
Канибал грибоедов - в 90х
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6k
gena 3 часа назад
Ну почему погиб Цой, а не Ельцин
До сих пор заслушиваемся песнями первого и хлебаем говно, заваренное вторым.
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2k
Tuskub 3 часа назад
..на часть фотографий гляжу с отвращением... Я жил в этой стране и я имею право судить...
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7k
serega57_ 4 часа назад
СССР в 1989 году
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2k
Frank Borman serega57_ 2 часа назад
Оба хороши. Мистер Майк Горби предал свою страну. И ведь не постеснялся, Иуда, встретиться с ЦРУшником Воитилой. Воитила и Лех Валеса сделали все возможное, чтобы развалить коммунизм в Восточной Европе и превратить ее в американскую колонию.
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7k
serega57_ 4 часа назад
СССР в 1989 году
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9k
alexis 5 часов назад
Почему возле Казанского собора? А не возле Спаса на крови?
Почему возле Казанского собора? А не возле Спаса на крови?
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21k
Андрей alexis 4 часа назад
Действительно, где то примерно посередине между ними
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7k
Cornho alexis 2 часа назад
Видимо потому, что видна колоннада Казанского собора. А Спас, наверное, в лесах как всегда.
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34k
Прораб 5 часов назад
Спасибо автору за напоминание. 89-й - удивительное время. Ещё перестройка и горбачёв рулит, но уже есть ельцин. Я тогда в сурьёзной гос-конторе работал, там вообще сказка была. Комсомол присутствовал и парт-организация во всей красе. Собрания регулярно проводили, но что на них несли...
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32k
figny Прораб 4 часа назад
Догадываюсь о какой конторе речь! Сам там в 89-ом работал, всё было также!
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