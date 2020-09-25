СССР в 1989 году

Просто фотографии того времени, что было, то было...
5.
Американский фермер Ральф Дулл (клетчатая рубашка) и жена Кристина (голубая рубашка) вместе с женщинами в советском колхозе.
13.
Папа Римский Иоанн Павел II и советский лидер Михаил Горбачев позируют фотографам в Ватикане. 1 декабря.
14.
Советские ученые 2 февраля проводят демонстрацию перед зданием Академии наук, требуя, чтобы Президиум Академии наук СССР пересмотрел свой отказ выдвинуть А.Сахарова в кандидаты в депутаты.
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Метки: СССР люди страна фотографии
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в 90х
До сих пор заслушиваемся песнями первого и хлебаем говно, заваренное вторым.