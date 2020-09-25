Боевые самолеты. Надежда, парящая в небесах

Да, звук двигателей этого самолета не отличался чем-то сверхъестественным или ужасным. Это не пульсирующий звук моторов «Хейнкеля-111», не вой пикирующей «Штуки», не низкочастотный гул мотора Ил-2, в общем, всего, что ассоциировалось в годы Второй мировой войны с предстоящими тотальными неприятностями...
Звук двигателей этого самолета был символом надежды на спасение. И не важно, кто его слышал: экипаж сухогруза, заблудившегося в бескрайних льдах Севера, пилот катапультного истребителя на утлом плотике посреди океана, матросы в шлюпке с эсминца в окружении голодных акул: звук моторов «Каталины» все приветствовали с восторгом.
О том, что «Каталина» была не просто хорошим, а выдающимся самолетом, свидетельствует тот факт, что самолет был изготовлен просто гигантской серией в 3 305 единиц.
Если посмотреть на количество выпущенных истребителей, то цифра в целом небольшая. Однако ВСЕ страны-участники со ВСЕХ сторон изготовили меньше летающих лодок и гидросамолетов, чем фирма «Consolidated». То есть на одной чаше весов «Каталины», на другой – все остальные гидросамолеты и летающие лодки вне зависимости от страны.
О том, что «Каталина» была не просто хорошим, а выдающимся самолетом, свидетельствует тот факт, что самолет был изготовлен просто гигантской серией в 3 305 единиц.
Если посмотреть на количество выпущенных истребителей, то цифра в целом небольшая. Однако ВСЕ страны-участники со ВСЕХ сторон изготовили меньше летающих лодок и гидросамолетов, чем фирма «Consolidated». То есть на одной чаше весов «Каталины», на другой – все остальные гидросамолеты и летающие лодки вне зависимости от страны.
Вторым свидетельством качества самолета является факт того, что около сотни машин летают до сих пор! И не в качестве экспоната авиашоу раритетов, а в качестве самолетов пожарной охраны, геодезических служб и просто транспортных средств для доставки туристов в укромные уголки.
То есть самолет на службе с 1935 года, значит, «всего» 85 лет. Мало кто может похвастаться таким послужным списком, но леди «Каталина» — запросто.
То есть самолет на службе с 1935 года, значит, «всего» 85 лет. Мало кто может похвастаться таким послужным списком, но леди «Каталина» — запросто.
Название самолету, кстати, дали британцы. До 1940 года в США лодка имени собственного не имела вообще. Потому, когда британцы назвали самолет в честь острова-курорта неподалеку от Калифорнии, то, недолго думая, американцы начали называть так же.
Вообще, судьба «Каталины» сложилась более чем интересно.
Вообще, судьба «Каталины» сложилась более чем интересно.
Рождение началась в 1927 году, когда руководитель «Консолидейтед» Рубен Флит решил поучаствовать в конкурсе на создание бомбардировщика для армии. Для этого он привлек Айзека Лэддона, который работал еще с великим Игорем Сикорским.
Бомбардировщик они создали, причем на базе двухмоторного рекордного самолета S-37, создававшегося Сикорским для беспосадочного перелета через Атлантику.
Бомбардировщик-биплан конкурс проиграл, но наработки остались. Между тем самолет показал весьма впечатляющую дальность полета, и наработки по нему просто легли в стол.
Бомбардировщик они создали, причем на базе двухмоторного рекордного самолета S-37, создававшегося Сикорским для беспосадочного перелета через Атлантику.
Бомбардировщик-биплан конкурс проиграл, но наработки остались. Между тем самолет показал весьма впечатляющую дальность полета, и наработки по нему просто легли в стол.
В 1932 году флот США объявил конкурс на патрульный самолет и выставил требования, которые как нельзя лучше подходили под наработки «Консолидейтед». Самолет должен быть был пролететь не менее 4 800 км на скорости 160 км/ч, а вес его не должен был превышать 11 340 кг.
Опытный бомбардировщик-неудачник весил вдвое меньше, так что в «Консолидейтед» ринулись в работу, не сомневаясь в успехе. И в результате появился самолет. Причем настолько оригинальной конструкции, что Лэддону выдали патент на самолет за №92912.
Успех действительно пришел. Вместе с контрактом на постройку прототипа, получившего обозначение XP3Y-1. Это был первый шаг к созданию «Каталины» и произошло это в 1933 году.
«Консолидейтед» XP3Y имел очень приличную «гладкую» аэродинамику. Вспомогательные поплавки на концах крыльев были сделаны убирающимися и при уборке становились законцовками крыла. Самолет имел обшивку, частично выполненную из металла, частично – полотняную. Для 1934 года – довольно прогрессивно. Все рулевые элементы были снабжены триммерами.
Опытный бомбардировщик-неудачник весил вдвое меньше, так что в «Консолидейтед» ринулись в работу, не сомневаясь в успехе. И в результате появился самолет. Причем настолько оригинальной конструкции, что Лэддону выдали патент на самолет за №92912.
Успех действительно пришел. Вместе с контрактом на постройку прототипа, получившего обозначение XP3Y-1. Это был первый шаг к созданию «Каталины» и произошло это в 1933 году.
«Консолидейтед» XP3Y имел очень приличную «гладкую» аэродинамику. Вспомогательные поплавки на концах крыльев были сделаны убирающимися и при уборке становились законцовками крыла. Самолет имел обшивку, частично выполненную из металла, частично – полотняную. Для 1934 года – довольно прогрессивно. Все рулевые элементы были снабжены триммерами.
Корпус был разделен переборками на пять отсеков, что обеспечивало положительную плавучесть самолета даже в случае затопления двух отсеков.
Экипаж самолета состоял из двух пилотов, штурмана, радиста, бортинженера, стрелка-бомбардира и двух стрелков.
Так как самолет планировался как патрульно-поисковый, то были предусмотрены камбуз и койки для отдыха экипажа в длительном полете или при нахождении на базах «подскока».
Вооружение было задумано таким: 7,62-мм пулемет Браунинга в носовой стрелковой установке, огонь из которого вел стрелок-бомбардир, и по одному 7,62-мм или 12,7-мм пулемету в бортовых стрелковых установках.
Бомбовое вооружение состояло из бомб весом от 45 до 452 кг общей массой до 1842 кг на внешней подвеске.
Экипаж самолета состоял из двух пилотов, штурмана, радиста, бортинженера, стрелка-бомбардира и двух стрелков.
Так как самолет планировался как патрульно-поисковый, то были предусмотрены камбуз и койки для отдыха экипажа в длительном полете или при нахождении на базах «подскока».
Вооружение было задумано таким: 7,62-мм пулемет Браунинга в носовой стрелковой установке, огонь из которого вел стрелок-бомбардир, и по одному 7,62-мм или 12,7-мм пулемету в бортовых стрелковых установках.
Бомбовое вооружение состояло из бомб весом от 45 до 452 кг общей массой до 1842 кг на внешней подвеске.
21 марта 1935 года состоялся первый полет, который был признан успешным. Далее начались испытания, которые показали, что при всех показанных положительных результатах самолет нуждается в доработке. Были выявлены недостатки в устойчивости и управляемости самолета, курсовое рыскание неудовлетворительно сказывалось на результатах бомбометания.
Кстати, на испытаниях экспериментальным путем была проверена водонепроницаемость. При посадке в одном из полетов самолет получил пробоину, но переборки выдержали, машина не затонула.
Конструкция была улучшена, вооружение усилено еще одной стрелковой установкой, доработаны бомбодержатели.
Все это принесло свои результаты, и 29 июня 1935 года «Консолидейтед» получила заказ на 60 PВY-1. На новом заводе в Сан-Диего началась подготовка к серийному производству.
Самолет настолько понравился по результатам испытаний представителям флота, что, не дожидаясь поставки машин из первой партии, военное ведомство флота 25 июля 1936 года заключило второй контракт на поставку еще 50 машин. Это случилось за два месяца до того, как флоту был поставлен первый самолет.
А 5 октября 1936 года первый серийный PBY-1 был принят военным экипажем. Началось вооружение патрульных эскадрилий, базировавшихся в Норт-Айленде.
Кстати, на испытаниях экспериментальным путем была проверена водонепроницаемость. При посадке в одном из полетов самолет получил пробоину, но переборки выдержали, машина не затонула.
Конструкция была улучшена, вооружение усилено еще одной стрелковой установкой, доработаны бомбодержатели.
Все это принесло свои результаты, и 29 июня 1935 года «Консолидейтед» получила заказ на 60 PВY-1. На новом заводе в Сан-Диего началась подготовка к серийному производству.
Самолет настолько понравился по результатам испытаний представителям флота, что, не дожидаясь поставки машин из первой партии, военное ведомство флота 25 июля 1936 года заключило второй контракт на поставку еще 50 машин. Это случилось за два месяца до того, как флоту был поставлен первый самолет.
А 5 октября 1936 года первый серийный PBY-1 был принят военным экипажем. Началось вооружение патрульных эскадрилий, базировавшихся в Норт-Айленде.
Самое забавное, что уже в 1939 году карьера самолета могла благополучно закончиться. Флотское командование посчитало PBY устаревшим и приготовилось менять его на что-то более современное. Всего через 4 года эксплуатации.
Был определен круг кандидатов. Это были прототипы летающих лодок ХРВМ «Маринер», XPB2Y «Коронадо» и XPBS.
Выручили британцы, заказавшие фирме «Консолидейтед» 106 летающих лодок «на всех»: Великобританию, Австралию, Канаду, Францию и Нидерланды. И флот США не собирался отставать, заказав еще 200 лодок в декабре 1939 года. Для патрулирования прибрежной зоны потребовалось приличное количество самолетов.
Так самолет оказался в Великобритании, где и получил свое имя – «Каталина». Американцы не стали долго размышлять и в октябре 1941 года присвоили самолету то же самое имя.
Британские лодки первыми вступили в войну. Американцы помогали британским коллегам в освоении новой техники, даже отправили в Великобританию группу из 16 летчиков-инструкторов.
Был определен круг кандидатов. Это были прототипы летающих лодок ХРВМ «Маринер», XPB2Y «Коронадо» и XPBS.
Выручили британцы, заказавшие фирме «Консолидейтед» 106 летающих лодок «на всех»: Великобританию, Австралию, Канаду, Францию и Нидерланды. И флот США не собирался отставать, заказав еще 200 лодок в декабре 1939 года. Для патрулирования прибрежной зоны потребовалось приличное количество самолетов.
Так самолет оказался в Великобритании, где и получил свое имя – «Каталина». Американцы не стали долго размышлять и в октябре 1941 года присвоили самолету то же самое имя.
Британские лодки первыми вступили в войну. Американцы помогали британским коллегам в освоении новой техники, даже отправили в Великобританию группу из 16 летчиков-инструкторов.
Стоит отметить и «русский след» в истории самолета.
Одна из лодок гражданской коммерческой серии GUBA попала в СССР. Это случилось в 1937 году, когда срочно понадобился такой самолет для розысков пропавшего экипажа летчика Леваневского. Нужен был самолет с большим радиусом действия. Свою GUBA предоставил известный исследователь Новой Гвинеи доктор Ричард Эрчболд, а пилотировал самолет не менее известный исследователь сэр Хьюберт Уилкинс.
По завершении операции GUBA осталась в СССР и использовалась в полярной авиации на Севере. Самолет был потерян в годы Второй мировой войны на Новой земле, куда прилетел с американским военным атташе Френкелем. 25 июля 1942 года немецкая подводная лодка устроила артиллерийский налет на остров, и один из 88-мм снарядов попал в стоявшую на якоре GUBA.
Летные характеристики амфибии произвели хорошее впечатление, и в 1937 году советское правительство купило у «Консолидейтед» три летающих лодки гражданского образца «Модель 28-2» и лицензию на их производство. Специалисты фирмы помогли с организацией производства самолета на новом заводе в Таганроге.
Самолет получил название ГСТ (гидросамолет транспортный). Отличается от оригинала иной конструкцией носовой пулеметной установки.
Одна из лодок гражданской коммерческой серии GUBA попала в СССР. Это случилось в 1937 году, когда срочно понадобился такой самолет для розысков пропавшего экипажа летчика Леваневского. Нужен был самолет с большим радиусом действия. Свою GUBA предоставил известный исследователь Новой Гвинеи доктор Ричард Эрчболд, а пилотировал самолет не менее известный исследователь сэр Хьюберт Уилкинс.
По завершении операции GUBA осталась в СССР и использовалась в полярной авиации на Севере. Самолет был потерян в годы Второй мировой войны на Новой земле, куда прилетел с американским военным атташе Френкелем. 25 июля 1942 года немецкая подводная лодка устроила артиллерийский налет на остров, и один из 88-мм снарядов попал в стоявшую на якоре GUBA.
Летные характеристики амфибии произвели хорошее впечатление, и в 1937 году советское правительство купило у «Консолидейтед» три летающих лодки гражданского образца «Модель 28-2» и лицензию на их производство. Специалисты фирмы помогли с организацией производства самолета на новом заводе в Таганроге.
Самолет получил название ГСТ (гидросамолет транспортный). Отличается от оригинала иной конструкцией носовой пулеметной установки.
Точных данных о количестве произведенных в Таганроге машин нет, считается, что около 150. Плюс в рамках ленд-лиза было получено из США 205 «Каталин».
Самолет оказался долгожителем в советском флоте, отдельные машины прослужили до 60-х годов. Выходящие из строя американские моторы вполне нормально заменяли на советские АШ-82ФН.
И вот как-то так, спокойно и без скандалов, «Каталина» начала завоевывать мир. Не весь, а только ту часть, которая называлась союзниками.
Самолет оказался долгожителем в советском флоте, отдельные машины прослужили до 60-х годов. Выходящие из строя американские моторы вполне нормально заменяли на советские АШ-82ФН.
И вот как-то так, спокойно и без скандалов, «Каталина» начала завоевывать мир. Не весь, а только ту часть, которая называлась союзниками.
Самолет продолжал дорабатываться и модернизироваться, например, 7,62-мм пулеметы заменили на 12,7-мм «Браунинги», люки установок заменили блистерами, улучшили работу рулей.
И получилось, что в распоряжении сил союзников оказался доступный и весьма хороший морской патрульный самолет — летающая лодка.
И получилось, что в распоряжении сил союзников оказался доступный и весьма хороший морской патрульный самолет — летающая лодка.
Самолет продолжал дорабатываться и модернизироваться, например, 7,62-мм пулеметы заменили на 12,7-мм «Браунинги», люки установок заменили блистерами, улучшили работу рулей.
И получилось, что в распоряжении сил союзников оказался доступный и весьма хороший морской патрульный самолет — летающая лодка.
На «Консолидейтед» в 1941 году посыпались заказы. Австралия заказала 18 машин, Канада – 36, Голландия – 36, Франция – 30. Французы, правда, не успели получить свои «Каталины», Франция закончилась, а построенные самолеты с удовольствием забрали британцы.
Эти самолеты отличались от поставляемых на флот США в комплектации радиооборудования и вооружения.
Самолет постоянно улучшался. Шасси стали убирающимися: носовое колесо в корпус, а боковые – на фюзеляж. Попытки улучшить ЛТХ привели к удлинению корпуса, новому крылу и хвостовому оперению. Носовая турель с пулеметом стала убирающейся.
Фактически это была уже новая машина, получившая название PBN-1 «Nomad», что значит «Кочевник». Но название не прижилось, и самолет назвали «Каталиной» версии 4.
Последней модификацией стала шестая — PBY-6A. Самолет получил противообледенительную систему, улучшенную аэродинамику, дополнительное бронирование и радар. 30 таких лодок были поставлены в СССР.
И получилось, что в распоряжении сил союзников оказался доступный и весьма хороший морской патрульный самолет — летающая лодка.
На «Консолидейтед» в 1941 году посыпались заказы. Австралия заказала 18 машин, Канада – 36, Голландия – 36, Франция – 30. Французы, правда, не успели получить свои «Каталины», Франция закончилась, а построенные самолеты с удовольствием забрали британцы.
Эти самолеты отличались от поставляемых на флот США в комплектации радиооборудования и вооружения.
Самолет постоянно улучшался. Шасси стали убирающимися: носовое колесо в корпус, а боковые – на фюзеляж. Попытки улучшить ЛТХ привели к удлинению корпуса, новому крылу и хвостовому оперению. Носовая турель с пулеметом стала убирающейся.
Фактически это была уже новая машина, получившая название PBN-1 «Nomad», что значит «Кочевник». Но название не прижилось, и самолет назвали «Каталиной» версии 4.
Последней модификацией стала шестая — PBY-6A. Самолет получил противообледенительную систему, улучшенную аэродинамику, дополнительное бронирование и радар. 30 таких лодок были поставлены в СССР.
Боевое применение
Первыми боевое крещение приняли «Каталины» Королевского флота. И – довольно успешно. Именно «Каталине» WQ-Z из 209-й эскадрильи принадлежит честь обнаружения «Бисмарка» в мае 1941 года. Кстати, вторым пилотом во время этого полета был американский инструктор энсин Л.Т. Смит.
Американские пилоты проводили обычную учебную работу, которую нарушило принятие так называемого Акта о нейтралитете (Neutrality Act) в конце 1939 года и введение в связи с этим Нейтрального патруля в прибрежных водах.
Вообще, патрульная служба оказалась очень полезным делом: позволила пилотам получить опыт. Он пригодится им в близком будущем.
Американские пилоты проводили обычную учебную работу, которую нарушило принятие так называемого Акта о нейтралитете (Neutrality Act) в конце 1939 года и введение в связи с этим Нейтрального патруля в прибрежных водах.
Вообще, патрульная служба оказалась очень полезным делом: позволила пилотам получить опыт. Он пригодится им в близком будущем.
Конечно, американские «Каталины» приняли первый удар в Перл-Харборе. Японцы, регулярно пересекаясь с «Каталинами», оценили возможности самолета весьма высоко, а потому уничтожали их при первом же удобном случае.
В Перл-Харборе после налетов японской авиации уцелело всего три самолета из 36. 27 были потеряны безвозвратно и 6 получили тяжелые повреждения.
На Филиппинах дело обстояло ничуть не лучше, там «Каталины» смогли встретиться с японскими самолетами в воздушных боях. И сразу же бои показали большое количество слабых мест летающих лодок.
Отсутствие протектированных баков и бронезащиты экипажа поставило американские самолеты на один уровень с японскими. То есть сбивались и те, и другие очень просто.
В Перл-Харборе после налетов японской авиации уцелело всего три самолета из 36. 27 были потеряны безвозвратно и 6 получили тяжелые повреждения.
На Филиппинах дело обстояло ничуть не лучше, там «Каталины» смогли встретиться с японскими самолетами в воздушных боях. И сразу же бои показали большое количество слабых мест летающих лодок.
Отсутствие протектированных баков и бронезащиты экипажа поставило американские самолеты на один уровень с японскими. То есть сбивались и те, и другие очень просто.
У «Каталины» было весьма удачно расположено оборонительное вооружение. Но был нюанс, который сводил на «нет» все преимущества. Это питание пулеметов из стандартных магазинов на 50 патронов. Когда у стрелка заканчивались патроны, и он начинал менять магазин, его действия были прекрасно видны через блистер. Японцы очень быстро научились этим пользоваться, расстреливая самолеты именно в эти моменты.
Учитывая отсутствие брони, сбивались «Каталины» весьма легко.
Кроме того, отсутствие хорошей связи между экипажем и хотя бы какого-нибудь обзора назад для пилота затрудняло маневрирование в бою.
27 декабря 1941 года состоялось первое применение «Каталин» в качестве ударных самолетов. Шесть PBY-4 взлетели с Амбона (голландская Ост-Индия), чтобы атаковать японские корабли в гавани Джоло на Сулу. Каждый из самолетов нес по три 226-килограммовые бомбы.
Японцы вовремя заметили самолеты американцев и открыли зенитный огонь. Были подняты истребители. В итоге каждая «Каталина» заходила на цели самостоятельно, под огнем снизу и сверху. Неудивительно, что были сбиты 4 самолета и только двум удалось оторваться от истребителей.
Два подбитых японских истребителя и два попадания бомб – слишком высокая плата.
Учитывая отсутствие брони, сбивались «Каталины» весьма легко.
Кроме того, отсутствие хорошей связи между экипажем и хотя бы какого-нибудь обзора назад для пилота затрудняло маневрирование в бою.
27 декабря 1941 года состоялось первое применение «Каталин» в качестве ударных самолетов. Шесть PBY-4 взлетели с Амбона (голландская Ост-Индия), чтобы атаковать японские корабли в гавани Джоло на Сулу. Каждый из самолетов нес по три 226-килограммовые бомбы.
Японцы вовремя заметили самолеты американцев и открыли зенитный огонь. Были подняты истребители. В итоге каждая «Каталина» заходила на цели самостоятельно, под огнем снизу и сверху. Неудивительно, что были сбиты 4 самолета и только двум удалось оторваться от истребителей.
Два подбитых японских истребителя и два попадания бомб – слишком высокая плата.
Все «Каталины» могли нести авиационные торпеды. Был разработан и торпедный прицел, который устанавливался за ветровым стеклом кабины пилота, позволяя ему вести прицеливание и определять точку сброса.
Некоторое время «Каталины» использовались в качестве ночных торпедоносцев, но по мере поступления новых и более эффективных самолетов от такого применения отказались.
Успешнее всего «Каталина» применялась именно как ночной разведчик. Днем работать самолетам мешала японская авиация и зенитки, а вот ночью «Каталина» показала себя во всей красе.
Здесь сыграли роль несколько факторов. Главный, конечно, – это появление на вооружении приличных радаров. Но и то, что японцы использовали темное время суток для снабжения своих войск на островах в Тихом океане, тоже сыграло не менее важную роль.
Подразделения «черных кошек», самолеты которых были выкрашены в черный цвет, отлавливали японские конвои снабжения и наводили на них ударные корабли и самолеты. Но и сами патрульные часто выходили в атаки, благо было чем.
«Черные кошки» действовали очень успешно всю войну.
Некоторое время «Каталины» использовались в качестве ночных торпедоносцев, но по мере поступления новых и более эффективных самолетов от такого применения отказались.
Успешнее всего «Каталина» применялась именно как ночной разведчик. Днем работать самолетам мешала японская авиация и зенитки, а вот ночью «Каталина» показала себя во всей красе.
Здесь сыграли роль несколько факторов. Главный, конечно, – это появление на вооружении приличных радаров. Но и то, что японцы использовали темное время суток для снабжения своих войск на островах в Тихом океане, тоже сыграло не менее важную роль.
Подразделения «черных кошек», самолеты которых были выкрашены в черный цвет, отлавливали японские конвои снабжения и наводили на них ударные корабли и самолеты. Но и сами патрульные часто выходили в атаки, благо было чем.
«Черные кошки» действовали очень успешно всю войну.
Не менее, а может, и более успешно действовали спасательные «Каталины». Операции по поиску и спасению летчиков и моряков в океане получили название «Дамбо», по имени летающего слоненка из мультфильма Диснея.
Сперва «Дамбо» было кодовым словом в радиопереговорах, а потом закрепилось за всеми спасателями, благо они не были против. Когда начались весьма сильные по накалу сражения у Соломоновых островов, американские флотское командование подключало спасательные группы «Каталин» к ударным группам самолетов с тем, чтобы летающие лодки курсировали на удалении и реагировали на каждый сбитый самолет.
«Дамбо» работали очень эффективно. Группа из трех «Каталин», базировавшихся на аэродроме острова Тулаги за период с 1 января по 15 августа 1943 года, спасла 161 летчика.
В общем, работа спасателей была оценена по достоинству. Один морской летчик того времени сказал: «Когда я вижу в небе «Каталину», я всегда встаю и отдаю честь».
Сперва «Дамбо» было кодовым словом в радиопереговорах, а потом закрепилось за всеми спасателями, благо они не были против. Когда начались весьма сильные по накалу сражения у Соломоновых островов, американские флотское командование подключало спасательные группы «Каталин» к ударным группам самолетов с тем, чтобы летающие лодки курсировали на удалении и реагировали на каждый сбитый самолет.
«Дамбо» работали очень эффективно. Группа из трех «Каталин», базировавшихся на аэродроме острова Тулаги за период с 1 января по 15 августа 1943 года, спасла 161 летчика.
В общем, работа спасателей была оценена по достоинству. Один морской летчик того времени сказал: «Когда я вижу в небе «Каталину», я всегда встаю и отдаю честь».
На Крайнем Севере, в Арктике «Каталины» очень редко занимались атаками — просто потому, что целей для них не было. Основная работа для самолета — поиск своих. Самолеты искали и наводили экипажи судов полярных конвоев, терявшихся на арктических просторах. Подбирали матросов с потопленных кораблей и сбитых самолетов. Проводили ледовую разведку и метеорологические наблюдения.
«Каталина» с ее большим радиусом действия оказалась очень полезным самолетом в этом плане. Именно «Каталины» нашли и спасли более 70 человек с транспорта «Марина Раскова» и двух тральщиков, потопленных немецкой подводной лодкой.
Не зря я в самом начале сказал, что гул мотора «Каталины» для многих означал спасение. На Крайнем Севере – в особенности.
«Каталина» с ее большим радиусом действия оказалась очень полезным самолетом в этом плане. Именно «Каталины» нашли и спасли более 70 человек с транспорта «Марина Раскова» и двух тральщиков, потопленных немецкой подводной лодкой.
Не зря я в самом начале сказал, что гул мотора «Каталины» для многих означал спасение. На Крайнем Севере – в особенности.
После окончания Второй мировой войны «Каталина» как-то очень быстро ушла из всех флотов. С одной стороны, ей на смену пришли более современные машины, с другой – менялся сам мир, в котором все увереннее заявляли о себе реактивные и турбореактивные самолеты.
Так тихо и незаметно ушел в историю этот поистине замечательный самолет, на счету которого однозначно больше спасенных жизней, чем уничтоженных.
Но в частных руках самолет продолжает служить и сегодня. Датчане использовали эскадрилью из восьми самолетов до середины 70-х годов в Гренландии. Канадцы приспособили «Каталину» для тушения пожаров. Бразилия использовала ее в качестве транспортного самолета в труднодоступные места дельты Амазонки.
После войны оказалось, что если демонтировать с «Каталины» ненужное радиооборудование, броню, оружие, то получается весьма приличный грузовик-амфибия.
Так тихо и незаметно ушел в историю этот поистине замечательный самолет, на счету которого однозначно больше спасенных жизней, чем уничтоженных.
Но в частных руках самолет продолжает служить и сегодня. Датчане использовали эскадрилью из восьми самолетов до середины 70-х годов в Гренландии. Канадцы приспособили «Каталину» для тушения пожаров. Бразилия использовала ее в качестве транспортного самолета в труднодоступные места дельты Амазонки.
После войны оказалось, что если демонтировать с «Каталины» ненужное радиооборудование, броню, оружие, то получается весьма приличный грузовик-амфибия.
И, как я уже сказал выше, некоторые летающие лодки упорно сопротивляются времени и продолжают служить даже сегодня. Спустя 85 лет после появления первой «Каталины».
Если это не повод для гордости, то я вообще не знаю, чем можно тогда гордиться.
Фирма «Консолидейтед» за свою жизнь разработала много моделей самолетов. Некоторые стали известными, как бомбардировщики «Доминатор» и «Либерейтор». Но пожалуй, «Каталина» — это лучшее, что смогла разработать эта фирма.
Если это не повод для гордости, то я вообще не знаю, чем можно тогда гордиться.
Фирма «Консолидейтед» за свою жизнь разработала много моделей самолетов. Некоторые стали известными, как бомбардировщики «Доминатор» и «Либерейтор». Но пожалуй, «Каталина» — это лучшее, что смогла разработать эта фирма.
ЛТХ PBY-5A
Размах крыла, м: 31,70.
Длина, м: 19,47.
Высота, м: 6,15.
Площадь крыла, кв. м: 130,06.
Масса, кг:
— пустого самолета: 9 485;
— нормальная взлетная: 16 066.
Двигатель: 2 х Pratt Whitney R-1830-92 Twin Wasp х 1200 л.с.
Максимальная скорость, км/ч: 288.
Крейсерская скорость, км/ч: 188.
Практическая дальность, км: 4 096.
Практический потолок, м: 4 480.
Экипаж, чел.: 5-7.
Вооружение:
— два 7,62-мм пулемета в носовой части;
— один 7,62-мм пулемет, стреляющий назад через туннель в фюзеляже;
— два 12,7-мм пулемета по бокам фюзеляжа;
— до 1814 кг глубинных или обычных бомб или авиаторпеда.
Длина, м: 19,47.
Высота, м: 6,15.
Площадь крыла, кв. м: 130,06.
Масса, кг:
— пустого самолета: 9 485;
— нормальная взлетная: 16 066.
Двигатель: 2 х Pratt Whitney R-1830-92 Twin Wasp х 1200 л.с.
Максимальная скорость, км/ч: 288.
Крейсерская скорость, км/ч: 188.
Практическая дальность, км: 4 096.
Практический потолок, м: 4 480.
Экипаж, чел.: 5-7.
Вооружение:
— два 7,62-мм пулемета в носовой части;
— один 7,62-мм пулемет, стреляющий назад через туннель в фюзеляже;
— два 12,7-мм пулемета по бокам фюзеляжа;
— до 1814 кг глубинных или обычных бомб или авиаторпеда.
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Остров Santa Catalina , расположенный не далеко от Лос-Анджелеса, с начала 20-х годов был превращен в фешенебельный курорт стараниями магната жевательной резинки Уильяма Ригли (William Wrigley) и его сына Филипа (Philip K. Wrigley).
С началом WWII туристов завернули, а остров стал тренировочной базой американских ВМФ. Именно туда прилетали английские летчики для тренировок на новом самолете с кодированным названием "PGY", и там же имя острова прилипло к самолету.
Вот Ил-2 было построено именно гиганской серией - более 36 тысяч!
Если говорить про такие вспомогательные самолеты, то да, было их построено много. Это самый массовый из этой категории самолетов (летающих лодок). Но говорить про гигантскую серию - не корректно!
А самый массовый в истории самолет - Cessna 172, которых уже сделано больше 44 тыс и производство продолжается.