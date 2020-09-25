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Боевые самолеты. Надежда, парящая в небесах

Боевые самолеты. Надежда, парящая в небесах (21 фото)

Автор:
25 сентября 2020 16:50
Сообщество : Cavok
Метки: PBY-5A Catalina   авиация   страницы истории   
797
21
Да, звук двигателей этого самолета не отличался чем-то сверхъестественным или ужасным. Это не пульсирующий звук моторов «Хейнкеля-111», не вой пикирующей «Штуки», не низкочастотный гул мотора Ил-2, в общем, всего, что ассоциировалось в годы Второй мировой войны с предстоящими тотальными неприятностями...

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Метки: PBY-5A Catalina   авиация   страницы истории   
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7  комментариев
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17k
turyst 10 часов назад
Вот. На "Столетие ВВС" фотографировал.
Вот. На "Столетие ВВС" фотографировал.
Вот. На "Столетие ВВС" фотографировал.
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9k
Denissg 2 часа назад
"Каталина" - самолет Жака Ива Кусто, окрещенный "Калипсо-2" (Калипсо-1 - судно).
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341
newegg 4 часа назад
Небольшое дополнение о названии.
Остров Santa Catalina , расположенный не далеко от Лос-Анджелеса, с начала 20-х годов был превращен в фешенебельный курорт стараниями магната жевательной резинки Уильяма Ригли (William Wrigley) и его сына Филипа (Philip K. Wrigley).
С началом WWII туристов завернули, а остров стал тренировочной базой американских ВМФ. Именно туда прилетали английские летчики для тренировок на новом самолете с кодированным названием "PGY", и там же имя острова прилипло к самолету.
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697
Павел 7 часов назад
3300 во время ВМВ очень небольшая серия.
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7k
Sasa 12 часов назад
Не согласен с одной из фраз в тексте! Гигантской серией в 3 305 единиц было построено? Легендарного DC-3 было построено 16 079 ед. спасшего не меньше жизней! Б-29 было построено на 2-3 сотни больше в США! А этот бомбер сложнее и круче чем PBY-5A!
Вот Ил-2 было построено именно гиганской серией - более 36 тысяч!
Если говорить про такие вспомогательные самолеты, то да, было их построено много. Это самый массовый из этой категории самолетов (летающих лодок). Но говорить про гигантскую серию - не корректно!
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3k
Горожанин Sasa 11 часов назад
Полностью согласен с Вашим мнением.
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341
newegg Sasa 3 часа назад
Ты сам себе противоречишь. Это гигантская серия именно для летающих лодок, о чем верно сказано в статье.
А самый массовый в истории самолет - Cessna 172, которых уже сделано больше 44 тыс и производство продолжается.
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