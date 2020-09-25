Боевые самолеты. Надежда, парящая в небесах

У «Каталины» было весьма удачно расположено оборонительное вооружение. Но был нюанс, который сводил на «нет» все преимущества. Это питание пулеметов из стандартных магазинов на 50 патронов. Когда у стрелка заканчивались патроны, и он начинал менять магазин, его действия были прекрасно видны через блистер. Японцы очень быстро научились этим пользоваться, расстреливая самолеты именно в эти моменты.

Учитывая отсутствие брони, сбивались «Каталины» весьма легко.

Кроме того, отсутствие хорошей связи между экипажем и хотя бы какого-нибудь обзора назад для пилота затрудняло маневрирование в бою.

27 декабря 1941 года состоялось первое применение «Каталин» в качестве ударных самолетов. Шесть PBY-4 взлетели с Амбона (голландская Ост-Индия), чтобы атаковать японские корабли в гавани Джоло на Сулу. Каждый из самолетов нес по три 226-килограммовые бомбы.

Японцы вовремя заметили самолеты американцев и открыли зенитный огонь. Были подняты истребители. В итоге каждая «Каталина» заходила на цели самостоятельно, под огнем снизу и сверху. Неудивительно, что были сбиты 4 самолета и только двум удалось оторваться от истребителей.

Два подбитых японских истребителя и два попадания бомб – слишком высокая плата.