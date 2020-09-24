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Самое сухое место на земле

Самое сухое место на земле (6 фото)

Автор:
24 сентября 2020 23:35
Сообщество : Путешествия
Метки: антарктида   интересно   плпнета   
438
6

Это удивительно, но до сих пор многие не догадываются где находится самое сухое место на Земле. В интернете массово распространено неверное мнение о том, что самое сухое место в мире находится в Чили. На самом деле пустыня Атакама находится на втором месте. На планете Земля есть место, где осадков не было 2 миллиона лет. Догадываетесь, где это?

Давайте узнаем о нем подробнее …

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Метки: антарктида   интересно   плпнета   
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25k
Антон 4 часа назад
Ну и собственно...

Ну и собственно...
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44k
Albert GER 4 часа назад
"Климат здесь настолько суровый, что даже бактерии представлены в весьма ограниченном количестве.."

вы там этим учёным скажите, шоб эти бактерии и прочие марсианские организмы нам сюда не тащат.

а то нуивонакуй!!!
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6k
Дарья 4 часа назад
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