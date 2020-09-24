Мертвый тюлень, пожалуй, единственный представитель местной фауны. Климат здесь настолько суровый, что даже бактерии представлены в весьма ограниченном количестве, не говоря уж о более многоклеточных организмах. Это, кстати, очень понравилось американским астрофизикам, которые приспособили сухие долины под испытания марсоходов. Они уверяют, что не только отсутствие лишней жизни, но и местный климат очень напоминает марсианский.



Этот неземной уголок является сухим благодаря Трансантарктическим горам, которые прикрывают Долины от проникающих с юга клиньев континентального льда. Сухие антарктические ветра выметают с гор успевшие слежаться снежные заносы. А нагревшийся нисходящий воздушный поток «впитывает» холод, вызывая испарение влаги. Именно поэтому в Сухих Долинах так долго не было ни снега, ни дождя.

Может показаться, что в Сухих Долинах нет ничего живого. Однако это не так. Здесь находятся водоемы, которые хоть и затянуты льдом, зато в них растут водоросли и развиваются бактерии. Кроме того, в более влажных местах Долины были обнаружены удивительные, обитающие в скалах бактерии, а также анаэробные бактерии, чей обмен веществ основывается на переработке серы и железа.

Интересно, что природные условия Марса близки к тем, что характерны для Сухих Долин, поэтому НАСА проводило в Долинах испытание космических аппаратов «Викинг», предназначенных для исследования «красной планеты».



Теперь о самом заманчивом. Почему ты сюда никогда не попадешь? Во-первых, антарктический туризм вообще штука весьма условная. То есть за баснословные деньги ты, конечно, можешь купить экскурсию на Южный полюс (туда тебя доставят военным самолетом) или обзорный круиз по антарктическим островам, густо населенным пингвинами и тюленями. Прибавив сверху еще несколько тысяч, можно также зафрахтовать яхту и причалить где-нибудь на берегу моря Росса. Однако пройти пешком до сухих долин (около 50 километров по сугробам), сам понимаешь, не получится. Даже если у тебя вдруг завалялся частный самолет или вертолет, вряд ли он долетит туда и обратно без дозаправки из Чили или Новой Зеландии. А если и долетит, то уж точно не сядет.



В общем, остается только завидовать полярным ученым. Кстати, это именно им принадлежат желтые курортные палатки на фотографиях.



Кстати, если уж ты не попадешь в сухие долины Антарктиды, обязательно имей в виду еще одно любопытнейшее место неподалеку. Приблизительно в тысяче километров от антарктических пустынь находится так называемый «полюс недоступности» — самая удаленная от берегов точка континента. Кроме того, что это самая труднодостижимая точка планеты, есть тут и еще одна достопримечательность — заброшенная полярная станция, увенчанная бюстом Ленина. Она была основана советскими полярниками в 1958 году и просуществовала ровно две недели, после чего была закрыта (очевидно, по причине полной бесполезности). Однако факт присутствия наших на самой недоступной точке планеты был зафиксирован. В чем, кстати, убедились трое англичан (Рори Суит, Руперт Логнсдон, Генри Куксон), которые в 2007 году впервые достигли полюса недоступности пешком, используя тягу воздушных змеев, и сфотографировались с Лениным.



В долинах кое-где валяются мумифицированные трупы тюленей. В холодном сухом воздухе разложение идет медленно, и некоторые из этих животных могли попасть сюда и погибнуть сотни или даже тысячи лет назад. Какого рожна им тут было надо – совершенно непонятно; единственное предположение – тюлени приползли в долины вследствие какого-то поражения ЦНС и потери ориентации, да тут и остались, обессилев.

А вот еще есть какое мнение в интернете : По поводу тюленей – оказывается, это не такая уж загадка. Вот Дима skyruk, работавший ихтиологом на Чукотке, пишет в комментариях: «Что касается тюленей, то на той же Чукотке был случай, когда море замёрзло, и моржи шли по суше — километров 60, до рек или тёплых озёр, или вообще — отыскать хоть какую-либо проталину. Тюлени, конечно, не моржи, но лично я не удивился, увидев эту фотку. Мало ли, что могло вынудить тюленя пройти по суше 30 км. Не так уж это далеко. Зверь, скорее всего, был уже старый и беззубый (антарктические тюлени стачивают зубы, когда прогрызают и поддерживают в рабочем состоянии вентиляционные лунки-отдушины во льду).»)



Песок, насколько можно судить по фотографиям, смерзшийся, как бетон, и образует характерный для вечной мерзлоты сетчатый узор – между частицами грунта есть некоторое количество замерзшей влаги. Там, где ее побольше, живут фотосинтезирующие одноклеточные водоросли-эндолиты – прямо внутри камней, в микротрещинах под поверхностью булыжников, на глубине от микрон до нескольких миллиметров – в зависимости от прозрачности минерала. Живут они медленно, и много им не надо – чуточку солнечного света, углекислоты из атмосферы, конденсирующихся водяных паров да микроэлементов: вот и готова какая-никакая органика. А где органика – там грибы и бактерии. На вершине этой пищевой пирамиды – три вида микроскопических, не более 1 мм, червей-нематод. В принципе есть еще мох, но он давно не работает – сублимирован и законсервирован холодом. Ждет, вмерзнув в грунт, очередного глобального потепления. Вот и всё.



Хотя нет, не всё. В каждой долине есть замерзшие озера, с линзами рассола под ледяной толщей. Крупнейшее из них – Ванда, глубиной более 60 м – сковано ледяным панцирем четырехметровой толщины. Лед действует как стекло парника, и температура у дна озера полярным днем, по расчетам, может достигать +25°С. В этих замкнутых тысячи лет мирках, возможно, тоже живут, развиваясь по своим законам, какие-то микроорганизмы, еще только ожидающие своего открытия.

Если на Марсе когда-нибудь и найдут жизнь, то тоже в одном из этих двух видов – эндолитов или обитателей подледных озер на полюсах. Причем подледных озер а Антарктиде на сегодняшний день обнаружено порядка двухсот восьмидесяти – и большинство из них скрыто под ледовым щитом на глубине нескольких километров. Впрочем, это отдельная песня. Вот тут я вам как то рассказывал, что Ученые обнаружили в озере Восток неизвестный класс организмов





