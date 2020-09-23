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Безумные старые снимки подростков Флориды

Безумные старые снимки подростков Флориды (38 фото)

Автор:
23 сентября 2020 19:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: история   факты   фото   
1153
38
В начале 1970-х годов фотограф Билл Йейтс (Bill Yates) снял серию портретов на роллердроме в Тампе, штат Флорида. На одном фото подросток стоит без рубашки с большой бутылкой шнапса, заткнутой за пояс его джинсов. На другом — мальчик, который выглядит не старше 12 лет, позирует с сигаретой во рту. Тогда это считалось «круто».

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Метки: история   факты   фото   
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16  комментариев
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4k
Вячеслав 3 часа назад
А что там делала Собчак?
А что там делала Собчак?
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3k
Руслан 2 часа назад
Как они все глаза таращат!..
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15k
Ал 2 часа назад
Местная гопота
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25k
bgv 3 часа назад
типовые фотки сельской дискотеки того времени.
у нас в деревенском клубе можно было такого же "настрелять" ,если бы кто заморочился.
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14k
Dr.CrAzY bgv 59 минут назад
у вас бы в клубе лица не были подернуты такой "дымкой" олигофринии...
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9k
booz223 3 часа назад
В общем,та же нахипь, только с другими колёсами...
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178
Остап Ива́нович. 3 часа назад
А где негры??.
А где негры??.
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66k
Фома Остап Ива́нович. 3 часа назад
Негров тогда ещё не особо уважали, ещё кадры на них портить .
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17k
Аня Остап Ива́нович. 2 часа назад
Там, где и положено, на хлопковых полях
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12k
Alex 3 часа назад
Тоже 72 год в СССР
Тоже 72 год в СССР
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9k
booz223 Alex 3 часа назад
Надпись над воротами навевает вопрос: "Откуда цыплята, из инкубатора?"
...И не вздумайте "схохмить" что это наседки!!!
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−89
阿鋒 3 часа назад
Синявки
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71k
стас 3 часа назад
е.б.а.т.ь!!! они страшные!!!!
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9k
booz223 стас 3 часа назад
Я страшнее был - я в 1972-м только из мамки вылез: склизкий, мокрый, сморщенный.
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13k
Ego sum qui sum стас 3 часа назад
меня тоже удивило, фотограф специально что ли страшненьких находил
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Сергей

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