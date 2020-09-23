Безумные старые снимки подростков Флориды

В начале 1970-х годов фотограф Билл Йейтс (Bill Yates) снял серию портретов на роллердроме в Тампе, штат Флорида. На одном фото подросток стоит без рубашки с большой бутылкой шнапса, заткнутой за пояс его джинсов. На другом — мальчик, который выглядит не старше 12 лет, позирует с сигаретой во рту. Тогда это считалось «круто».

0 Осенью 1972 года Билл Йейтс путешествовал по сельской местности в окрестностях города Тампа, штат Флорида. На тот момент он изучал фотографию в Университете Южной Флориды. В один прекрасный день 26-летний Билл обнаружил заведение для катания на роликовых коньках под названием Sweetheart Roller Skating.

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0 Роликовый каток был местом, куда дети могли убежать от родителей в свой мир, где они могли пить, курить и обниматься на задних сиденьях автомобилей. На черно-белых изображениях тинейджеры поколения «бэби-бумеров» пристально смотрят в камеру Йетса, пытаясь выглядеть взрослыми и независимыми.

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