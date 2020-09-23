Единственное преступление, которое не преследуется УПК РФ!
Смотрите без СМС, что творят эти бестии!
Картинки для поднятия настроения с украденного смартфона!
Коты могут украсть всё.
*Осторожно, присутствуют бояны!
Смотрите без СМС, что творят эти бестии!
Картинки для поднятия настроения с украденного смартфона!
Коты могут украсть всё.
*Осторожно, присутствуют бояны!
Авторский пост
Ссылки по теме:
- 20 грозных котиков, которые не упустят шанса продемонстрировать свои когти
- 18 пушистых «преступников», которых поймали с поличным и пристыдили
- Котики, которых не надо спасать с деревьев. Им и так хорошо
- 16 котов, чьё недовольное мяуканье можно услышать даже через монитор
- 19 раз, когда коты установили в доме свои порядки
40
Понравилось40
Новости партнёров
Загрузка...