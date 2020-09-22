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Самая целуемая девушка в мире: загадка Моны Лизы 19 века, спасшей тысячи жизней

Самая целуемая девушка в мире: загадка Моны Лизы 19 века, спасшей тысячи жизней (12 фото)

Автор:
22 сентября 2020 11:23
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересное   исторические факкты   манекен   мона лиза   невероятное   неизвестная   теперь ты знаешь больше   утопленица   
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Судьбы у людей разные. И некоторые до того удивительны, что даже после смерти ее образ воспевают поэты и писатели, любят, а некоторые даже целуют, дабы научиться спасать жизни. Что только не случается...

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Метки: интересное   исторические факкты   манекен   мона лиза   невероятное   неизвестная   теперь ты знаешь больше   утопленица   
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