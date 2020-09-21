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Буратино — не уродец! И срисован... с девочки!

Буратино — не уродец! И срисован... с девочки! (9 фото)

Автор:
21 сентября 2020 11:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: интересно   мультфильмы   художники   
925
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Однажды художник-иллюстратор Леонид Владимирский вступил в дискуссию с Сергеем Образцовым, знаменитым руководителем Театра Кукол. Это было после просмотра спектакля о Буратино.

Художник посчитал, что в спектакле кукла главного героя выполнена не очень красиво, со ртом до ушей. Образцов возразил, что так и задумано —мол, уродец может быть добрым и хорошим героем.

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Метки: интересно   мультфильмы   художники   
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35k
Вепс 9 часов назад
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ваня панкин 3 часа назад
книжка была... а еще меня в детстве умилял этот экземпляр... до жути...

книжка была... а еще меня в детстве умилял этот экземпляр... до жути...
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9k
Denissg 7 часов назад
У Буратины Образцова открывался рот. Если бы пасть была маленькой, было бы незаметно издалека. Так что, все правильно сделали.
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86k
сапер Водичка 9 часов назад
Ссылка coub.com
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