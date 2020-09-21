Буратино — не уродец! И срисован... с девочки!

Однажды художник-иллюстратор Леонид Владимирский вступил в дискуссию с Сергеем Образцовым, знаменитым руководителем Театра Кукол. Это было после просмотра спектакля о Буратино.

Художник посчитал, что в спектакле кукла главного героя выполнена не очень красиво, со ртом до ушей. Образцов возразил, что так и задумано —мол, уродец может быть добрым и хорошим героем.