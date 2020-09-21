Буратино — не уродец! И срисован... с девочки!

Однажды художник-иллюстратор Леонид Владимирский вступил в дискуссию с Сергеем Образцовым, знаменитым руководителем Театра Кукол. Это было после просмотра спектакля о Буратино.
Художник посчитал, что в спектакле кукла главного героя выполнена не очень красиво, со ртом до ушей. Образцов возразил, что так и задумано —мол, уродец может быть добрым и хорошим героем.
Точка зрения Образцова, возможно, и верна — всё же Буратино по тексту деревянный. И для кукольного театра, пожалуй, такое решение логично.
А Владимирский хотел, чтобы его герои сразу нравились детям, и все его рисунки соответствовали этому правилу.
У меня в детстве был "Золотой ключик" с иллюстрациями Скобелева — очень хорошими и оригинальными.
Но были и несколько открыток с рисунками Владимирского, и было понятно, что на них — самый идеальный Буратино! Даже несмотря на то, что он немного отходит от текста Алексея Толстого. Например, Владимирский решил нарисовать колпачок полосатым, а не белым, как в книге. После этого и другие художники тоже стали рисовать Буратино именно полосатые колпачки.
Сначала Владимирский иллюстрировал "Золотой ключик" для студии "Диафильм". Причём по собственной инициативе — работая на студии (после учёбы во ВГИКе), он узнал, что Алексей Толстой до войны написал покадровый план специально для диафильма, но работа эта не была реализована. Владимирский нашёл в архиве Литинститута этот текст (единственный экземпляр, остальные сгорели), и начал работу. Диафильм был готов в 1953 году.
Любопытно, что моделью для создания рисованного образа деревянного человечка послужила... девочка!
Да, Буратино Владимирский срисовывал со своей пятилетней дочери. Сделал ей картонный нос, и делал наброски с натуры. Так рисованный герой обрёл симпатичные черты и живую мимику. И пусть это нетипично для человечка, вырезанного из дерева старым шарманщиком — всё же это сказка! А в сказке и дерево может иметь человеческие черты!
Я не нашёл в сети детских фотографий Аи, дочери Владимирского. Но и на поздних её снимках узнатся черты доброго сказочного героя.
Кстати, о шарманщике — у папы Карло тоже был прототип. Его Владимирский срисовал со своего деда.
После диафильма Владимирский сделал книжку-картинку по Буратино, и уж потом, в 1956 году проиллюстрировал оригинальный текст Алексея Толстого. С тех пор образ, созданный Владимирским, считается каноническим.
Буратино стал одним из любимейших героев художника. Он настолько полюбил этого человечка, что в 90-е годы... сам написал две книги о его новых приключениях — "Буратино ищет клад" и "Буратино в Изумрудном городе". Во второй книге он совместил своих любимых героев — ведь цикл об "Изумрудном городе" тоже был иллюстрирован Владимирским, и эти рисунки тоже считаются каноническими.
Сегодня прекрасному художнику Леониду Викторовичу Владимирскому исполнилось бы сто лет.
В детстве он хотел писать стихи и рисовать. Но поступать в литературный или художественный не стал — отец сказал, что надо получить профессию, а рисовать и сочинять можно и в свободное от работы время. В итоге Владимирский поступил в строительный, но из-за войны не закончил.
А после войны, в 25 лет, неожиданно поступил во ВГИК, на отделение мультипликации. И хоть он не снял ни одного мультфильма (диафильмы — это немного другое), его рисунки были, по его же словам, чем-то средним между кино и книгой — как фильм на бумаге.
А после 80 лет, когда ухудшилось зрение и нельзя было рисовать, Владимирский вернулся к стихам. Мне понравилось стихотворение, которое он написал после выступления в семейном детском доме, когда маленькая девочка подарила ему сушку — за картинки...
СУШКА К ЧАЮ
Годы мчатся все быстрее. Поперек дороги –
остановки, юбилеи, подводить итоги.
У меня случится скоро юбилей-мистерия.
Девяносто. Вот умора. Даже сам не верю я.
А сегодня невзначай подошла девчушка:
«За картинки. Это к чаю». И дала мне сушку!
Этот солнечный кружок всех наград дороже,
Значит, очень хорошо жизнь свою я прожил.
Леонид Викторович, Спасибо Вам за Ваше искусство! Светлая память!
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