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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (20 фото)

Автор:
20 сентября 2020 11:56
Метки: вещи   интересно   находки   
1093
20

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вещи   интересно   находки   
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5  комментариев
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3k
CruelAsm 2 часа назад
10. Инструкцией новый холодильник не комплектовался?
17. Держалку для овощей уже все выучили наизусть, спасибо, снимай с ротации.
18. Эта штука тоже уже была. Автору: вперёд в гугл просвещаться, что такое хронометр. Остальным: это таймер для отключения отопителя.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 49 минут назад
маятник стрпых часов где происходит секас,кавалер вдувает даме
маятник стрпых часов где происходит секас,кавалер вдувает даме
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10k
Yasen_Perec Час назад
14. Портал в параллельный мир, построенный гномами.
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