Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это брелок, благодаря которому вы можете подвесить любой предмет, установив его на краю стола. Он запросто удержит портмоне или телефон"
2. "Нашел в гараже. Это что-то полезное?"
Ответ: "Это инструмент для притирки клапанов"
3. "Что это за котелок крохотный такой?"
Ответ: "Это просто необыкновенная солонка"
4. "Что это за чашечки на шнурке?"
Ответ: "Байдарочные пробки. Ими закрывают отверстия в бортах, чтобы внутрь не попадала вода"
5. "Что это за инструмент такой, кто знает?"
Ответ: "Он нужен для отдельной заточки и подпиливания зубьев ручной пилы"
6. "Что это за скульптура такая странная и зачем эти отверстия?"
Ответ: "Это когда-то была настольная лампа. Верхнее отверстие как раз под лампу, а вот передние - непонятно для чего, возможно для каких-то мелких предметов"
7. "Чем это может быть? Нашла у своей бабушки на кухне"
Ответ: "Это сахарница"
8. "Что это за инструмент? Я нашел его у себя в гараже, но никак не могу понять для чего он"
Ответ: "С его помощью делают сквозные отверстия для прокладки кабеля"
9. "Что это за старый предмет? И для чего он?"
Ответ: "Это электростатический генератор"
10. Купили новый холодильник и внутри него была эта штука. Для чего она?"
Ответ: "Это подставка для различных по размерам овощей"
11. "Что это за причудливая конструкция?"
Ответ: "Это сделанный своими руками пчелиный улей"
12. "Что это такое у этого теленка на кольце перед носом?"
Ответ: "Это для того, чтобы он не мог сосать молоко у матери, а питался самостоятельно"
13. "Какой-то странный чайник керамический, для чего он?"
Ответ: "Такие используют для подачи горячего шоколада"
14. "Гуляя по лесу наткнулся на странное углубление в небольшом холме, сделанное из камня"
Ответ: "Напоминает одну из старых "пещер" для обжига извести"
15. "Что за крючок такой красивый? И для чего?"
Ответ: "Это книжная закладка"
16. "Что это за штуковина?"
Ответ: "игрушка с гироскопическим колесом"
17. "Нашел среди старых вещей, которые хранятся у нас в доме на чердаке. Что это?"
Ответ: "Это китайская курильница, в которую помещают благовония"
18. "Что это за штуковина? Кто знает?"
Ответ: "С помощью этой штуки держат овощи при нарезке"
19. "Никто из всех кого я спрашивал не знает что это такое. Прибор 1940-х годов"
Ответ: "Скорее всего, это старый хронометр"
Источник:
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17. Держалку для овощей уже все выучили наизусть, спасибо, снимай с ротации.
18. Эта штука тоже уже была. Автору: вперёд в гугл просвещаться, что такое хронометр. Остальным: это таймер для отключения отопителя.