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Слово о чёрном танковом комбинезоне

Слово о чёрном танковом комбинезоне (15 фото)

Автор:
19 сентября 2020 04:52
Сообщество : Военное
Метки: комбинезон   страницы истории   танкисты   
765
15
Очень часто при просмотре фильмов о войне, об армии СССР и армии России слышу от бывших и действующих танкистов, солдат и офицеров претензии к создателям кино по поводу качества работы военных консультантов и других специалистов. Мол, где они вообще взяли такую форму? Откуда эти комбинезоны? Почему вооружение экипажа не соответствует уставу?..

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Метки: комбинезон   страницы истории   танкисты   
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2  комментария
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7k
Клёст 2 часа назад
))))Ни один военнослужащий, ни его командир, не знают в какой момент из-за чистенького стола в учебном классе, или откуда бы то ни было ещё, ему придётся запрыгнуть в промасленную и пыльную кабину)

,,Миллиард раз,, только на моей памяти летунов пробовали в повседневную форму одежды рядить в нелётные дни.
Да только ТРЕНАЖИ, и хрен знает ещё какие задачи, и получается хрен там - нельзя в кабину самолёта с погонами, пуговками, и разными бранзулетками))
Про тревоги промолчим..
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78k
Taras Kozalupko Час назад
Советский танковый комбез образца 80-х, черный берет - лучше, дешевле, удобнее и практичнее не встречал.
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