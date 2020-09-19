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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4178 постов • 596 подписчиков подписаться
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Вот что пластика "животворящая" делает... Узнаёте кто это?

Вот что пластика "животворящая" делает... Узнаёте кто это? (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 сентября 2020 04:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Узнаёте   животворящая   пластика   
1396
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Узнаёте кто это?! Я бы тоже не узнал. А ведь когда то была кумиром молодежи на танцполах. Особенно девчачьей её части. И музыка, которую исполняла группа была в первых строчках музыкального ТОПа. Так узнали кто это?!

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Метки: Узнаёте   животворящая   пластика   
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23  комментария
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24k
Acu900 5 часов назад
Да, конечно узнаю :)))
Да, конечно узнаю :)))
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26k
Slonyash 17 минут назад
Епааать!


Епааать!
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1k
PLT LDR 21 минуту назад
сука... сидел ломал бошку... охренеть... такая милашка была... Кто нормальным бабам вбивает эту дурь? Ну это же полный треш... Я серъёзно. Что за хрень???
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6k
diman02 23 минуты назад
Вот что пластика "животворящая" делает... Узнаёте кто это?
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29k
Элек Мек 43 минуты назад
Мутанты.
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8k
Касьян Пуздой 53 минуты назад
к сожалению, а может быть и к счастью, силикон не совместим с разумом. исключение - контрацептивы.
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7k
Кыся Час назад
Блин, ну вот нафига такое выкладывать? Я ж теперь спать не смогу, оно ж в кошмарах являться будет!
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2k
Serg Час назад
Летние фото 2020 из инста
Летние фото 2020 из инста
Летние фото 2020 из инста
Летние фото 2020 из инста
Летние фото 2020 из инста
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2k
Wolf Serg Час назад
Ну все тоже самое. Только в посте сторонние фото с какого-то события, а в инсте сильно отфотошопленные.
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3k
hairov 2 часа назад
Вот что пластика "животворящая" делает... Узнаёте кто это?
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20k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
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2k
Mimik 2 часа назад
У покемонки пост содрал слово в слово?
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823
Herr Mannelig 4 часа назад
Я убеждëн, что эти люди имеют проблемы с самооценкой , а многие из них ещё и психически нездоровы
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20k
Ваня Herr Mannelig 3 часа назад
да похоже... больное самомнение налицо... плюс ущербность мышления...
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1k
Буратино 4 часа назад
Да капец она себя изуродовала
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3k
Пополь Вух 4 часа назад
пчёлы покусали
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−55
vasya 5 часов назад
е.б.а.т.ь. мутант
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4k
Иван 5 часов назад
Честно? Пох*й.
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9k
Taximaxi 5 часов назад
Да ладно))),это же тихановская!
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7k
Cornho Taximaxi 4 часа назад
А кто такая Тихановская?
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29k
Volga_34 Cornho 3 часа назад
Мужик один из Белоруссии, косит под бабу и хочет стать президентом..
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7k
Cornho Volga_34 3 часа назад
Мужик, косящий под бабу?? Я думал, это только в юго-восточной азии в ходу.
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29k
Volga_34 Cornho 41 минуту назад
ты эту "тихановскую" видел?
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