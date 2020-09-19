Вот что пластика "животворящая" делает... Узнаёте кто это?

Узнаёте кто это?! Я бы тоже не узнал. А ведь когда то была кумиром молодежи на танцполах. Особенно девчачьей её части. И музыка, которую исполняла группа была в первых строчках музыкального ТОПа. Так узнали кто это?!
"Счастливая и довольная. Начинайте всегда с себя, создавайте свой каждый день сами», - написала она.
Ну как вам её новый образ?! Лучше бы все таки оставалась в своей естественной красоте...
Ну как вам её новый образ?! Лучше бы все таки оставалась в своей естественной красоте...
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Метки: Узнаёте животворящая пластика
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