Вот что пластика "животворящая" делает... Узнаёте кто это?

Узнаёте кто это?! Я бы тоже не узнал. А ведь когда то была кумиром молодежи на танцполах. Особенно девчачьей её части. И музыка, которую исполняла группа была в первых строчках музыкального ТОПа. Так узнали кто это?!

0 Это же Юля Волкова, чёрненькая из группы Тату!

0 Сделала пластику, поменяла образ, которым, как говорит-очень довольна.

"Счастливая и довольная. Начинайте всегда с себя, создавайте свой каждый день сами», - написала она.



Ну как вам её новый образ?! Лучше бы все таки оставалась в своей естественной красоте...