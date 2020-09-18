История одной старой гитары

За несколько недель до конца войны Нормал Байерли был убит. Его лучший друг забрал гитару и отдал брату бывшего владельца, который тоже служил в военных частях в Европе. Мужчина привез гитару домой, и она несколько десятилетий лежала под кроватью. Автор фотографии купил ее, когда семья брата Нормала распродавала свое имущество и передал в музей Второй мировой войны.