История одной старой гитары

Мужчина выкупил гитару 1937 года, которая вместе со своим владельцем солдатом Нормалом Байерли из танковой дивизии путешествовала по всей Европе во время Второй мировой войны. Бывший владелец старательно вырезал на ней название мест, в которых, предположительно, побывал.
За несколько недель до конца войны Нормал Байерли был убит. Его лучший друг забрал гитару и отдал брату бывшего владельца, который тоже служил в военных частях в Европе. Мужчина привез гитару домой, и она несколько десятилетий лежала под кроватью. Автор фотографии купил ее, когда семья брата Нормала распродавала свое имущество и передал в музей Второй мировой войны.
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