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История одной старой гитары

История одной старой гитары (1 фото)

Автор:
18 сентября 2020 14:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одно фото   война   вторая мировая война   гитара   интересно   короткопост   
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Мужчина выкупил гитару 1937 года, которая вместе со своим владельцем солдатом Нормалом Байерли из танковой дивизии путешествовала по всей Европе во время Второй мировой войны. Бывший владелец старательно вырезал на ней название мест, в которых, предположительно, побывал.

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Метки: Одно фото   война   вторая мировая война   гитара   интересно   короткопост   
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