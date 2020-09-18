FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10606 постов • 2391 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Травмоопасный способ торговаться на рынке

Травмоопасный способ торговаться на рынке (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 сентября 2020 08:15
Сообщество : Юмор
Метки: видео   прикол   реакция   рынок   торг   юмор   
408
1
2
Интересная реакция китайских продавцов на рынке, когда внезапно появившийся подставной торговец пытается увести клиента с помощью более привлекательной цены.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   прикол   реакция   рынок   торг   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Димка Смола/67 36 минут назад
Ребята там где Вы учились мы преподавали !!! Так все в 90-х делали )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Bubba_Wash Полчаса назад
сказали бы продавцам в конце что это розыгрыш и купили куртку за 2500, как это делает нормальные пранкеры. Был бы годный контент, позитивный... а так ухня полная...позлили продавцов...и радуются! Я понимаю конечно, каждый зарабатывает как может, и блохеры в том числе, но будьте вы людьми! раз такое дело. Хотя кому я тут чего?! фпизуд.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
dima423 46 минут назад
а че клевый способ)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Azesh dima423 42 минуты назад
клевый, если сможешь вывезти драку в пропорции в 1:200 с китайцами)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Когда ради мамы готов идти на любые жертвы Когда ради мамы готов идти на любые жертвы Футболистка сборной Ирландии peшила покататься на аттракционе и очень скоро пожалела об этом Футболистка сборной Ирландии peшила покататься на аттракционе и очень скоро пожалела об этом Твоё лицо, когда решил сделать фотографию со змеей на память Твоё лицо, когда решил сделать фотографию со змеей на память Решил поделиться обедом с голодным лисенком, но что-то пошло не так Решил поделиться обедом с голодным лисенком, но что-то пошло не так Когда ты 32 года ждал победы: бурная реакция дедушки на выход российской сборной в 1/4 финала Когда ты 32 года ждал победы: бурная реакция дедушки на выход российской сборной в 1/4 финала
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

567450



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Какой пистолет выдали Семёну Семёнычу?
3
57
Какой пистолет выдали Семёну Семёнычу?
Грабитель наставил пистолет на жертву, но всё пошло не по плану
2
78
Грабитель наставил пистолет на жертву, но всё пошло не по плану
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мотоциклетные гонки на колесницах — популярный спорт начала 20 века
0
2
Мотоциклетные гонки на колесницах — популярный спорт начала 20 века
6% российских женщин сбились со счета, вспоминая о количестве мужчин до брака
0
111
6% российских женщин сбились со счета, вспоминая о количестве мужчин до брака
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#люди#россия#авто авария#на различный вкус#ретро авто#ефремов#настроение
#фото#история#животные#авария#прикольные#разное#кино#абсурд#картинки#олдтаймер
#факты#прикол#СССР#дтп#в мире#смешные#комментарии#автомобили#москва#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться