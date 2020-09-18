Травмоопасный способ торговаться на рынке

Интересная реакция китайских продавцов на рынке, когда внезапно появившийся подставной торговец пытается увести клиента с помощью более привлекательной цены.
Присутствует ненормативная лексика
Продолжение видео. Смотреть с 3:06
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