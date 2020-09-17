Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за железная колба, внутри что-то вязкое"
Ответ: "В таких ранее хранилась смазка для винтовок Мосина"
2. "Моя бабушка живет в Корее и я нашел среди ее вещей эту штуковину. Что это?"
Ответ: "Это тибетское молитвенное колесо"
3. "Напоминает дырокол, но это явно не он. Что за штука такая?"
Ответ: "Это приспособление для создания тисненых марок на конвертах"
4. "Что это за пугающая штуковина с шипами?"
Ответ: "Это приспособление для удаления сорняков "
5. "Я купила это на распродаже. Подумала, что это лопатка для пирога, но кажется у этой штуковины есть и другое предназначение"
Ответ: "Это терка для пармезана"
6. "Что это за устрашающая конструкция?"
Ответ: "Это приспособление для уборки злаковых, зачастую пшеницы"
7. "Что это за конструкция, никак не могу разобраться"
Ответ: "Это подставка под ведерко для угля. Также на нее вешают совок и кочергу. Если у вас был когда-то камин в доме, то не удивительно, что есть и такая подставка"
8. "Что это за сосуд такой интересный?"
Ответ: "Это кувшин для воды, просто выполнен с колоритом. Такие делают до сих пор в Сурхахи, республика Ингушетия"
9. "Что это за инструмент такой?"
Ответ: "Это деталь из раскладного дивана"
10. "Что это такое? Увидел вставленным в розетку на складе где работаю"
Ответ: "Это ультразвуковой отпугиватель грызунов"
11. "Увидел это возле утеса в Великобритании. Что это?"
Ответ: "Это заброшенная железнодорожная будка"
12. "Что это такое? Резиновые ручки заканчиваются стальными кольями и их объединяет веревка"
Ответ: "Веревка протягивается от рукава к рукаву под курткой в холодное время года, а резиновые ручки свисают из рукавов или лежат в них. Они нужны на тот случай, если человек провалиться под лед. Стальные шипы позволят зацепиться за лед и вытянуть себя из воды"
13. "Кто-то знает, что это за коричневые и черные шарики оплетенные паутиной? Они находятся у меня под крышей"
Ответ: "Это яйца паука-скакуна"
14. "Я их откопал у себя в саду, кому принадлежали эти пуговицы?"
Ответ: "Это пуговица от униформы офицера армии США времен Второй мировой войны"
15. "Что это за знак такой? Вижу его впервые"
Ответ: "Он предупреждает о том, чтобы большие транспортные средства не следовали за спутниковой навигацией на дальнейшем участке дороги"
Источник:
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А вот и нет. Это ворошилка для сена. Сено в поле, пока не убрано, ворошат, чтобы оно сохло и не запревало. При другом расположении спиц устройство можно использовать как грабли, для сбора сена в валки.