FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Екатерина Гордон – мошенник или дилетант? Екатерина Гордон – мошенник или дилетант? Когда очень хотел нарваться на неприятности Когда очень хотел нарваться на неприятности 15 увлекательных фотофактов, которые рассказывают обо всем на свете 15 увлекательных фотофактов, которые рассказывают обо всем на свете Сравниваем средние зарплаты с реальными Сравниваем средние зарплаты с реальными Не бла бла карь мне тут! Или законное изъятие денег у населения Не бла бла карь мне тут! Или законное изъятие денег у населения Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Педофилы, инцест и кровавый ГУЛАГ Педофилы, инцест и кровавый ГУЛАГ Новый жилой комплекс в Китае зарос зеленью и оккупирован комарами Новый жилой комплекс в Китае зарос зеленью и оккупирован комарами 40 картинок, которые расскажут о неумолимом времени 40 картинок, которые расскажут о неумолимом времени Картинки с надписями, открытки и скрины из коллекции Картинки с надписями, открытки и скрины из коллекции Гиена помешала отдыху осла и пожалела об этом Гиена помешала отдыху осла и пожалела об этом Грустный комикс о жизни попугая в новой семье Грустный комикс о жизни попугая в новой семье "Дяденька, отдай!": таксист-обочечник оставил зеркало авто на грузовике, который пытался обогнать "Дяденька, отдай!": таксист-обочечник оставил зеркало авто на... Подтверждение того, что кошки всегда гуляют, где хотят, и никто им не указ Подтверждение того, что кошки всегда гуляют, где хотят, и никто им... Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории В сети появились снимки танка Т-90 после попадания ПТУР на учениях под Астраханью В сети появились снимки танка Т-90 после попадания ПТУР на учениях... Ретро фотографии Ретро фотографии У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи... Почему советского солдата боготворят в Северной Корее Почему советского солдата боготворят в Северной Корее
Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (16 фото)

Автор:
17 сентября 2020 15:07
Метки: вещи   интересно   находки   
1559
16

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вещи   интересно   находки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Павел Плеханов 2 часа назад
6. "Это приспособление для уборки злаковых, зачастую пшеницы"
А вот и нет. Это ворошилка для сена. Сено в поле, пока не убрано, ворошат, чтобы оно сохло и не запревало. При другом расположении спиц устройство можно использовать как грабли, для сбора сена в валки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр 45 минут назад
Что за штука: самые странные находки
Что за штука: самые странные находки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Сибиряк Час назад
это грабли для сбора в валки скошенной и подсушенной травы
это грабли для сбора в валки скошенной и подсушенной травы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
288
Hryundel Сибиряк 18 минут назад
ВОТ именно. ДЛЯ ТРАВЫ, сухой. Они для сенокоса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
RusLAN Час назад
"Это заброшенная железнодорожная будка" - а цепь что бы стрелочник не убежал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
чокнутый 2 часа назад
это не для уборки злаковых, сено она переворачивала что б не прело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
SolomonA чокнутый 2 часа назад
Автор походу тот еще знаток сельского хозяйства! Сразу появились сомнения в отношении других вещей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
aleksander 2 часа назад
Что это? Найдено в лесу во время похода за грибами
Что это? Найдено в лесу во время похода за грибами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
dima423 aleksander 2 часа назад
люк от теслы))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Дмитрий aleksander 2 часа назад
Это крышка НУП-а (необслуживаемого усилительного пункта) пр-ва чехословатской фирмы Tesla. Их раньше устанавливали на магистральных кабелях связи. Внутри герметичный отсек с аппаратурой, примерно такой.

Это крышка НУП-а (необслуживаемого усилительного пункта) пр-ва чехословатской фирмы Tesla. Их раньше устанавливали на магистральных кабелях связи. Внутри герметичный отсек с аппаратурой, примерно такой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Albert GER aleksander Час назад
конденсатор))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
parallax Дмитрий 44 минуты назад
Точкно, это он.
Точкно, это он.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Фриганы: мусорщики или спасители экологии? 17 фотографий вещей до и после тщательной чистки 17 фотографий вещей до и после тщательной чистки Как выглядит дом, который не открывали 17 лет Как выглядит дом, который не открывали 17 лет 15 примеров интересных дизайнерских решений 15 примеров интересных дизайнерских решений 17 фотографий любопытных находок, которые доказывают, что удивительное рядом 17 фотографий любопытных находок, которые доказывают, что удивительное рядом 35 любопытных вещиц, найденных на барахолках и в секонд-хендах 35 любопытных вещиц, найденных на барахолках и в секонд-хендах
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2444260



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Невероятные кадры, наглядно показывающие, что время не щадит никого и ничего
1
72
Невероятные кадры, наглядно показывающие, что время не щадит никого и ничего
Невероятная история дедушки, который взял билет на лайнер и уже 13 лет на нем живет
0
69
Невероятная история дедушки, который взял билет на лайнер и уже 13 лет на нем живет
﻿
Набирающие популярность
Толерастия на полную или ничего святого
0
16
Толерастия на полную или ничего святого
Почему розы не рекомендуется держать дома?
1
7
Почему розы не рекомендуется держать дома?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#животные#в мире#СССР#разное#авто авария#москва#сша#автомобили
#факты#история#интересное#авария#прикольные#смешные#ретро авто#олдтаймер#автомир#китай
#фото#прикол#люди#дтп#россия#на различный вкус#картинки#природа#абсурд#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться