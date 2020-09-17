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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
17 сентября 2020 08:45
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
1536
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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25  комментариев
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9k
Лехахуторской 58 минут назад
Комментарий к фото
Лето, деревня, туалет без двери, мужик сидит тужится. Мимо идет тетка. - Петрович, чтоб тебя, ты хоть бы дверь навесил. - Дверь?! Зачем?!! Че тут брать-т...
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3k
TirAn 3 минуты назад
Комментарий к фото
гейропа........
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12k
Юрий 6 минут назад
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Как говорили древние - Р anem et circenses! Хлеба и зрелищ!
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4k
Самка Хорька 7 минут назад
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Хрена лысого. Наша степная пыль и два шерстяных кисдюка всё равно сделают свое дело.
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4k
Самка Хорька 12 минут назад
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Он дагестанец прост. Не "проходу не дают", а "не дают и проходят".
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33
Иван Поляков 15 минут назад
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ХА магазине! Все по хард кору - на газетке или картонке на рынке в -30
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3k
Ostap Bender 17 минут назад
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И лежачего полицейского
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−150
Фунт Фунт 19 минут назад
Комментарий к фото
А если еще применить знаменитую канадскую технологию каркаса из говна и палок, то есть из гипсокартона, то будет еще дешевле.

Хотя, зачем говорить это клиенту? Это же знаменитая канадская технология каркаса, вот и будем продавать ее втридорога! А лошары пусть продолжают строить из кирпичей...
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3k
Ostap Bender 21 минуту назад
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И когда не пристают - тоже жалуются :)
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−150
Фунт Фунт 22 минуты назад
Комментарий к фото
Они жалуются, что пристают небогатые. Одеваются-то так ради богатых.
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9k
Василий Сургайло Фунт Фунт 19 минут назад
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Так тогда не в мак надо ходить...
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1k
Андрей Полчаса назад
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но когда не надо штукатурить уже дешевле
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1k
A Полчаса назад
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Тьфу, млять
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14k
nobody® Полчаса назад
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На фотке в синей майке в таком ракурсе ещё где-то отдалённо можно сравнить.
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38k
Raush Полчаса назад
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Ничего не показалось, отчетливо видно "жена разговаривает с мужем"...
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38k
Raush 36 минут назад
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Если потом заштукатурить, то никто ничего не поймет.
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13k
Егор 38 минут назад
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Три слова без пробелов все капсом одним словом маленькими буквами?
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38k
Raush 38 минут назад
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По мне так он больше на "Люська" похож...
По мне так он больше на "Люська" похож...
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9k
Лехахуторской 49 минут назад
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Прикольные и смешные картинки
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9k
Лехахуторской 51 минуту назад
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Прикольные и смешные картинки
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209
Yuryi 51 минуту назад
Действительно для поднятия хорошего настроения в самый раз подборка. з.ы. только с томом крузом не понял, там же 100 процентное сходство у парня)
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9k
Лехахуторской 55 минут назад
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Прикольные и смешные картинки
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