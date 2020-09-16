В сети появились снимки танка Т-90 после попадания ПТУР на учениях под Астраханью

В сети появились снимки с одного из полигонов в Астраханской области, на котором проходили маневры с задействованием танков. В частности, речь идёт о применении танков Т-90А.





По некоторым данным, в ходе военных учений применялись противотанковые ракетные комплексы, среди которых – ПТРК «Конкурс» с ПТУР 9М113М.





В социальных сетях сообщается о том, что во время учений ракета ПТРК «Конкурс» попала в задействованный в ходе учений танк. На фото видно, что боевая машина серьёзно пострадала, при этом нет пробития брони, но есть явный ущерб навесным элементам защиты танка.



Некоторые фотографии опубликованы на странице War News Today в социальной сети ВКонтакте.