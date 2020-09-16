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В сети появились снимки танка Т-90 после попадания ПТУР на учениях под Астраханью

В сети появились снимки танка Т-90 после попадания ПТУР на учениях под Астраханью (1 фото + 1 тянучка)

Автор:
16 сентября 2020 20:13
Сообщество : Военное
Метки: армия   инцидент   оружие   танки   учения   фото   
1334
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По некоторым данным, в ходе военных учений применялись противотанковые ракетные комплексы, среди которых – ПТРК «Конкурс» с ПТУР 9М113М

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Метки: армия   инцидент   оружие   танки   учения   фото   
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8  комментариев
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24k
Fat Lynx 3 часа назад
то обед разогреют, то на кнопку нажмут...
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−115
1234567890 24 минуты назад
да по пьяне сожгли его, выдавая за учения
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18k
Слепой Пью Час назад
Это ж сколько времени зольдата в туалет не отпускали, что такая струищща?!? Так он без огнетушителя справится!
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62k
Вит Вит 2 часа назад
"На данный момент подробностей случая на войсковом полигоне под Астраханью нет, как нет данных и о том, когда именно это произошло. "

То ли под Астраханью,то ли нет....то ли в России,то ли еще хрен знает где,то ли в этом году, то ли лет дцать назад......Интересно,ждем информацию....
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Природа нашу армию перед войной испытывает?
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66
Alex 3 часа назад
Видно что ПТУР сработал при ударе о ящик ЗИП, да и попал не под прямым углом. Иначе было бы печальней. Надеюсь экипаж не пострадал. А стрелку ПТУР в одно место засунуть, что-бы смотрел куда стреляет.
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24k
Fat Lynx 3 часа назад
и танки у нас надежные да крепкие и ПТУР меткие
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