В сети появились снимки танка Т-90 после попадания ПТУР на учениях под Астраханью

По некоторым данным, в ходе военных учений применялись противотанковые ракетные комплексы, среди которых – ПТРК «Конкурс» с ПТУР 9М113М
В сети появились снимки с одного из полигонов в Астраханской области, на котором проходили маневры с задействованием танков. В частности, речь идёт о применении танков Т-90А.
По некоторым данным, в ходе военных учений применялись противотанковые ракетные комплексы, среди которых – ПТРК «Конкурс» с ПТУР 9М113М.
В социальных сетях сообщается о том, что во время учений ракета ПТРК «Конкурс» попала в задействованный в ходе учений танк. На фото видно, что боевая машина серьёзно пострадала, при этом нет пробития брони, но есть явный ущерб навесным элементам защиты танка.
Некоторые фотографии опубликованы на странице War News Today в социальной сети ВКонтакте.
По некоторым данным, в ходе военных учений применялись противотанковые ракетные комплексы, среди которых – ПТРК «Конкурс» с ПТУР 9М113М.
В социальных сетях сообщается о том, что во время учений ракета ПТРК «Конкурс» попала в задействованный в ходе учений танк. На фото видно, что боевая машина серьёзно пострадала, при этом нет пробития брони, но есть явный ущерб навесным элементам защиты танка.
Некоторые фотографии опубликованы на странице War News Today в социальной сети ВКонтакте.
В такой ситуации, когда ПТУР "нашла" в качестве цели танк, мог сработать КОЭП (комплекс оптико-электронного противодействия) "Штора".
В сети отмечается, что от пробития боковую проекцию танка "мог спасти ящик ЗИП". Это заявление активно обсуждается в сети - на предмет того, способен ли действительно этот элемент спасти броню танка.
На данный момент подробностей случая на войсковом полигоне под Астраханью нет, как нет данных и о том, когда именно это произошло.
В сети отмечается, что от пробития боковую проекцию танка "мог спасти ящик ЗИП". Это заявление активно обсуждается в сети - на предмет того, способен ли действительно этот элемент спасти броню танка.
На данный момент подробностей случая на войсковом полигоне под Астраханью нет, как нет данных и о том, когда именно это произошло.
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То ли под Астраханью,то ли нет....то ли в России,то ли еще хрен знает где,то ли в этом году, то ли лет дцать назад......Интересно,ждем информацию....