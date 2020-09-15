Netflix: «Обнажённые дети в кадре – это современно»

Ранее фильм представили журналистам на «Санденс» (международный фестиваль независимого кино) и Берлинском кинофестивале. Тогда ленту особо никто обсуждать не стал, «популярность» пришла к режиссёру Маймуне Дукур только после выхода на Netflix. Без спойлеров скажу одно: фильм – провал. Как бы не защищали поклонники платформу, как бы пытались создатели фильма убедить зрителей капнуть глубже и отыскать тот самый скрытый смысл – лента аморальна, это факт.



Пару слов о сюжете: героиня - 11-летняя девочка Эми из традиционной сенегальской мусульманской семьи. Однажды она видит, как на улице танцуют «тверк» её ровесницы – компания подружек, которые называют себя «милашками». Эми присоединяется к ним и заодно бросает вызов консервативным родственникам и их ценностям, постигая грани собственной сексуальности. Постижение грани собственной сексуальности в таком юном возрасте, по мнению Дукур, выглядит следующим образом: