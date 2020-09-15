Netflix: «Обнажённые дети в кадре – это современно»

Пока мы вовсю обсуждаем закрытую для посторонних глаз встречу Путина и Лукашенко, радуемся возвращению Навального, где-то на Западе тем временем творится полный треш. Дело не в политике, друзья, тут всё гораздо хуже.
В августе стриминговая платформа Netflix анонсировала выход новой киноленты – «Милашки».
В августе стриминговая платформа Netflix анонсировала выход новой киноленты – «Милашки».
Ранее фильм представили журналистам на «Санденс» (международный фестиваль независимого кино) и Берлинском кинофестивале. Тогда ленту особо никто обсуждать не стал, «популярность» пришла к режиссёру Маймуне Дукур только после выхода на Netflix. Без спойлеров скажу одно: фильм – провал. Как бы не защищали поклонники платформу, как бы пытались создатели фильма убедить зрителей капнуть глубже и отыскать тот самый скрытый смысл – лента аморальна, это факт.
Пару слов о сюжете: героиня - 11-летняя девочка Эми из традиционной сенегальской мусульманской семьи. Однажды она видит, как на улице танцуют «тверк» её ровесницы – компания подружек, которые называют себя «милашками». Эми присоединяется к ним и заодно бросает вызов консервативным родственникам и их ценностям, постигая грани собственной сексуальности. Постижение грани собственной сексуальности в таком юном возрасте, по мнению Дукур, выглядит следующим образом:
Пару слов о сюжете: героиня - 11-летняя девочка Эми из традиционной сенегальской мусульманской семьи. Однажды она видит, как на улице танцуют «тверк» её ровесницы – компания подружек, которые называют себя «милашками». Эми присоединяется к ним и заодно бросает вызов консервативным родственникам и их ценностям, постигая грани собственной сексуальности. Постижение грани собственной сексуальности в таком юном возрасте, по мнению Дукур, выглядит следующим образом:
Сама режиссёр утверждает, что фильм, напротив, осуждает проблему сексуализации подростков. Но, как говорится, отмахивайся да не отмахнёшься, ведь в американский сенат уже подвезли группу активистов, которые кричат о пропаганде детской порнографии и требуют полноценного расследования. К делу подключили даже ФБР.
Чем закончится вся эта позорная история – непонятно, однако хочется верить, что подобные картину перестанут выходить на больших экранах
Лично я не увидел в ленте осуждение проблемы сексуализации. Не увидел и смысл борьбы с патриархатом, о котором помимо прочего говорила Дукур. Единственное, что отметил, так это бессовестную нормализацию педофилии.
Чем закончится вся эта позорная история – непонятно, однако хочется верить, что подобные картину перестанут выходить на больших экранах
Лично я не увидел в ленте осуждение проблемы сексуализации. Не увидел и смысл борьбы с патриархатом, о котором помимо прочего говорила Дукур. Единственное, что отметил, так это бессовестную нормализацию педофилии.
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Тверк? Ты, наверное, забыл, как у нас школьницы несколько лет назад танец "маленьких пчёлок" родителям показывали?
Пост - говно!
некро-педо-зоофил,
дохлых маленьких зверушек
он с собою приносил.
Не моё
На самом деле это процесс, где нынешнее - лишь промежуточная точка.
И пока не поднимется "обратная волна" - погружаться западное сообщество будет глубже и глубже.
Ибо пока любые робкие попытки остановить "развращение Европы" воспринимаются как варварство.
История это проходила уже.
И можно почитать в учебниках, чем это закончилось.
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Общество , 11 сен, 14:45 40 968
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Вот где брожение,а Netflix так,тьфу и растереть
У нас любое упоминание подростков или геев - пропаганда педофилии и гомосексуализма.