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Netflix: «Обнажённые дети в кадре – это современно»

Netflix: «Обнажённые дети в кадре – это современно» (2 фото)

Автор:
15 сентября 2020 16:17
Сообщество : Кино
Метки: дети   нетфликс   сериал   сша   
2488
2
Пока мы вовсю обсуждаем закрытую для посторонних глаз встречу Путина и Лукашенко, радуемся возвращению Навального, где-то на Западе тем временем творится полный треш. Дело не в политике, друзья, тут всё гораздо хуже.
В августе стриминговая платформа Netflix анонсировала выход новой киноленты – «Милашки».

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Метки: дети   нетфликс   сериал   сша   
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7k
Sasa 4 часа назад
Окна Овертона уже распахнуты, даже с петель слетели. Есть еще кто-то, кто их пытается удержать, но тяжело. Ой, как тяжело их удерживать!
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515
Симплекс 7 минут назад
Автор, ты летом на улицу выходил хоть раз? Да в сравнении с тем, во что у нас дети одеваются, этот фильм совсем безобидным покажется? Многие мамашки пытаются нарядить детей "сексуально" сильно раньше 11 летнего возраста.
Тверк? Ты, наверное, забыл, как у нас школьницы несколько лет назад танец "маленьких пчёлок" родителям показывали?
Пост - говно!
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27k
BuG Час назад
Ниже уже писали что нет в фильме ничего такого. Вспомните какие фильмы раньше выходили. Пусть и не на большом экране. Так что в общем всё становиться даже более пуританским.
Ниже уже писали что нет в фильме ничего такого. Вспомните какие фильмы раньше выходили. Пусть и не на большом экране. Так что в общем всё становиться даже более пуританским.
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1k
Дмитрий Час назад
К нам сегодня приходил,
некро-педо-зоофил,
дохлых маленьких зверушек
он с собою приносил.

Не моё
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6k
kaboza Дмитрий Час назад
поржал))
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17k
turyst Час назад
Тогда "Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён", вообще порно с элементами садо-мазо.

Тогда "Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён", вообще порно с элементами садо-мазо.
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5k
SR Час назад
Автор - латентный педофил. Ничего этого и близко в фильме нет. Не стоит выдавать свои мечты и фантазии за реальность.
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2k
Дмитрий Барановский 2 часа назад
Осталось узаконить отношения с животными и статуями.
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573k
XoCTeJI 2 часа назад
Потом на педофилов жалуются)
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5k
Фельдъегерь 3 часа назад
ради интереса я глянул этот фильм и знаете что, каждый думает в меру своей испорченности. Ничего предосудительного в нем нет, в моем дворе дети гуляют в гораздо более откровенных шортах и ничего, никто не клеймит их позором. Танцы: ну.. с какой то стороны можно с натяжкой сказать, что, мол, тверк это имитация полового акта, но я в фильме ничего такого не увидел, девочки просто неплохо танцуют, в основном там обычные современные танцы. Помните такой фильм "Бум", так вот он был куда более откровенным в сексуальном плане, чем этот фильм. Еще раз повторюсь, каждый видит то, что хочет видеть
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457
satra 3 часа назад
Многие воспринимают современные достижения в мире толерантности как результат.
На самом деле это процесс, где нынешнее - лишь промежуточная точка.
И пока не поднимется "обратная волна" - погружаться западное сообщество будет глубже и глубже.
Ибо пока любые робкие попытки остановить "развращение Европы" воспринимаются как варварство.
История это проходила уже.
И можно почитать в учебниках, чем это закончилось.
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Ну не все обсуждают Лукашенко и Навального, кто то ещё и смотрит на то,что происходит прямо под носом
==============
Общество , 11 сен, 14:45 40 968
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Детский омбудсмен не поддержала законопроект с запретом однополых браков
Поправки в Семейный кодекс, подготовленные под руководством сенатора Елены Мизулиной, не получили одобрения детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Критики законопроекта назвали его противоречащим Конституции

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/11/09/2020/5f5b590d9a7947f98ff3a423?from=from_main_4https://www.rbc.ru/society/11/09/2020/5f5b590d9a7947f98ff3a423?from=from_main_4
==============
Вот где брожение,а Netflix так,тьфу и растереть
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32k
dima423 4 часа назад
специально посмотрел трейлер... не увидел там никаких обнаженных детей, и даже в откровенных нарядах)
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8k
ss dima423 3 часа назад
А автор их очень даже чётко представил.
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2k
Max Lu 4 часа назад
2,3 бала на imdb. такой низкой оценки я ещё не видел. тут и говорить то не о чем
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4k
Иван 4 часа назад
Них*я не понял. Где педофилия?
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32k
dima423 Иван 4 часа назад
походу в фантазиях автора))
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3k
aleksander Иван 3 часа назад
У пиндосов любой взгляд в сторону негра - пропаганда расизма.
У нас любое упоминание подростков или геев - пропаганда педофилии и гомосексуализма.
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6k
Andrei aleksander 3 часа назад
Какой взгляд? Мысль.
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