15 увлекательных фотофактов, которые рассказывают обо всем на свете

Продолжаем делиться с вами фотофактами обо всем на свете. Ведь в интернете, даже просто листая ленту, можно узнать много интересного и полезного. Не юмором единым, но и увлекательными фактами обо всем на свете, можно расширить свой кругозор.

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1. Может показаться на первый взгляд, что это фото - фотошоп, или кто-то соединил два кадра, получив двухцветный лес. Однако это лишь последствия наводнения, никаких редакторов. Вода повредила лес, сделав его двухцветным 0 Источник:

2. Круги в небе - это не происки пришельцев. Такое редкое явление называется гало 0 Источник:

3. Амеба через микроскоп выглядит, как лицо 0 Источник:

4. Так кактус выглядит изнутри 0 Источник:

5. А вы знали, что есть земляничная кукуруза? 0 Источник:

6. Представляли, как выглядит самолет без людей? А без кресел? На фото пустой салон "Боинга-787" 0 Источник:

7. Каких только морских существ не встречают рыбаки! На фото рыба-триггер 0 Источник:

8. Вырванные после шторма в Германии деревья 0 Источник:

9. Уникальный кадр атома 0 Источник:

10. Аметистовая жеода - огромное геологическое образование 0 Источник:

11. Уже в 15 веке носили "современного" вида белье. Находку сделали в замке Ленгберг в Австрии 0 Источник:

12. Природа, конечно, поражает. Она создала Chrysina resplendens - это золотой жук-скарабей, живущий в Коста-Рике, Панама 0 Источник:

13. Так выглядели передние конечности североамериканских мезозавров (Mosasaurus conodon). Демонстрация сделана в музее Скалистых гор 0 Источник:

14. У некоторых видов черепах вырастает клюв, если они не успевают его стачивать 0 Источник: