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15 увлекательных фотофактов, которые рассказывают обо всем на свете

15 увлекательных фотофактов, которые рассказывают обо всем на свете (16 фото)

Автор:
17 сентября 2020 07:02
Сообщество : Факты
Метки: интересные факты   прикольно   расширяем кругозор   фотофакты   
5044
16
Продолжаем делиться с вами фотофактами обо всем на свете. Ведь в интернете, даже просто листая ленту, можно узнать много интересного и полезного. Не юмором единым, но и увлекательными фактами обо всем на свете, можно расширить свой кругозор.

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Метки: интересные факты   прикольно   расширяем кругозор   фотофакты   
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Ivan W. Kudishin Полчаса назад
Рыба - триггер по-русски называется рыба-курок. А "в Коста-Рике, Панама" - это новое слово в политической географии.
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Сергей Николаев 7 минут назад
Осы покинули свой улей раньше пернатых, как-то так.
Осы покинули свой улей раньше пернатых, как-то так.
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