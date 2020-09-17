15 увлекательных фотофактов, которые рассказывают обо всем на свете

Продолжаем делиться с вами фотофактами обо всем на свете. Ведь в интернете, даже просто листая ленту, можно узнать много интересного и полезного. Не юмором единым, но и увлекательными фактами обо всем на свете, можно расширить свой кругозор.
1. Может показаться на первый взгляд, что это фото - фотошоп, или кто-то соединил два кадра, получив двухцветный лес. Однако это лишь последствия наводнения, никаких редакторов. Вода повредила лес, сделав его двухцветным
6. Представляли, как выглядит самолет без людей? А без кресел? На фото пустой салон "Боинга-787"
11. Уже в 15 веке носили "современного" вида белье. Находку сделали в замке Ленгберг в Австрии
12. Природа, конечно, поражает. Она создала Chrysina resplendens - это золотой жук-скарабей, живущий в Коста-Рике, Панама
13. Так выглядели передние конечности североамериканских мезозавров (Mosasaurus conodon). Демонстрация сделана в музее Скалистых гор
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