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Модная истерика: мания брендов, которая сводит с ума

Модная истерика: мания брендов, которая сводит с ума (25 фото)

Автор:
15 сентября 2020 09:39
Сообщество : Юмор
Метки: бренд   лейбл   люди   мода   странности   сумасшествие   юмор   
1147
25

Да, любит человечество все эти понты - лейбы должны просто кричат о себе, вылезая из всех углов. И зачастую эта модная истерика переходит все границы, "оживая" там, где ее никто и не ожидал. Конечно, многие утверждают, что бренд это прежде всего качество. Но нужно ли это качество вот здесь?

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Метки: бренд   лейбл   люди   мода   странности   сумасшествие   юмор   
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krivsan Час назад
спасибо Китаю и AliExpress.дают почувствовать себя "багатым"
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481
Злодей Час назад
тут как то полазил по сайтам брендовых шмоток, есть тамо чень интересная одежда. По крайней мере в простых магазах я таких шмоток не видел. И ботинки,и кросы и куртки. Но цена, конечно,ахтунг. Но были бы деньги,я бы там покупал.
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