Модная истерика: мания брендов, которая сводит с ума

Да, любит человечество все эти понты - лейбы должны просто кричат о себе, вылезая из всех углов. И зачастую эта модная истерика переходит все границы, "оживая" там, где ее никто и не ожидал. Конечно, многие утверждают, что бренд это прежде всего качество. Но нужно ли это качество вот здесь?