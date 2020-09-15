Модная истерика: мания брендов, которая сводит с ума

Да, любит человечество все эти понты - лейбы должны просто кричат о себе, вылезая из всех углов. И зачастую эта модная истерика переходит все границы, "оживая" там, где ее никто и не ожидал. Конечно, многие утверждают, что бренд это прежде всего качество. Но нужно ли это качество вот здесь?
Обувь, одежда, телефоны и т.п. украшенные модными лейбами уже давно известны. А куда же еще можно приклеить любимый бренд...
Говорят, что настоящая ценность брендовых вещей заключается в их уникальности и обилие возможностей, которые они предоставляют. Они дарят нам уверенность в себе и своем внешнем виде, абсолютный комфорт и высокий социальный статус
1. Гарантии технического качества. Все люксовые аксессуары, вся одежда и обувь изготавливаются из прочных и качественных материалов, швы здесь ровные, крой аккуратный.
Производитель всегда учитывает статус вещей, и, поскольку стоимость их весьма высока, он может позволить себя использовать только самые лучшие инструменты, материалы и мастеров. Бренды прилагают все усилия, чтобы конечный потребитель получил исключительно положительный опыт от пользования вещами.
2. Гарантии качества внешнего вида. Брендовая вещь не растянется, не поползет, не покроется катышками...
3. Гарантии удобства и комфорта. Будьте уверены, даже самое маленькое черное платье, если оно вам подходит, будет сидеть на фигуре идеально. Вам нужно только найти «свой» бренд и учесть последние тенденции моды
4. Гарантии актуальности. При покупке бренда вам не придется беспокоиться о том, что сегодня модно, а что нет. Бренды учитывают все мировые тенденции моды. Абсолютно все...
6. Гарантии внимания к мелочам. Ведущие мировые дизайнеры всегда уделяли особое внимание мелочам, и именно эти мелочи зачастую и формируют уникальный стиль вещи.
7. Гарантии статуса. Эксклюзивные вещи автоматически поднимают статус человека. Они подчеркивают тонкое чувство стиля, финансовую состоятельность и высокое социальное положение.
8. Опыт обращения с хорошими дизайнерскими вещами развивает вкус и дает простор для самовыражения
Все вышеозвученное безусловно верно, но не переходит ли мания брендов некие границы понимания?
Авторский пост
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Метки: бренд лейбл люди мода странности сумасшествие юмор
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