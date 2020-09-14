Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди.
4.
Джонни Рамон, Линда Рамон, Лиза Мари Пресли и Николас Кейдж на личном самолёте Элвиса Прелси Convair 880 "Lisa Marie"
10.
Женщина снимает бюстгальтер в знак протеста против адского приспособления, Сан-Франциско, США, 1969 год
13.
Скотт Х. Эддо мажет поддельной кровью ногу Брюса Уиллиса на съёмочной площадке фильма "Крепкий орешек"
14.
Владимир Этуш за починкой своего автомобиля. Фото из семейного альбома Владимира Абрамовича Этуша.
23.
«Самое замечательное в рок-н-ролле - это то, что такой человек, как я, может стать звездой» Элтон Джон.
27.
Около 35 лет назад на олимпийской базе в подмосковном Новогорске..
Тренировка хоккеистов "Красной машины" (слева направо): Вячеслав Быков, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Владимир Зубков. В итоге будут 8 олимпийских титулов и 23 титула чемпионов мира на пятерых!
А пока же здесь два дебютанта сборной СССР и трое будущих граждан Швейцарии, США и Франции. Увы, такова уж спортивная жизнь...
А пока же здесь два дебютанта сборной СССР и трое будущих граждан Швейцарии, США и Франции. Увы, такова уж спортивная жизнь...
Источник:
Ссылки по теме:
- Звезды, которые нагло пользовались своей известностью, и поплатились за это
- Истинное лицо Владимира Высоцкого в черно-белых фотографиях
- К 130-летнему юбилею Чарли Чаплина — его фотографии без привычных усов и котелка
- Супергерои на съемочной площадке: наша служба и опасна, и трудна
- Что стало с Витасом, который в 2000-х произвел фурор своими жабрами? Его невозможно узнать!
Метки: знаменитости интересно фото
52
Понравилось52
Новости партнёров
Загрузка...