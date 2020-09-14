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Место для нищебродов через дорогу, в Макдональдсе

Место для нищебродов через дорогу, в Макдональдсе (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 17:06
Метки: макдональдс   место   нищеброд   через дорогу   
1987
3
1
Неприятная история произошла в одном из ресторанов Казани. Пришедшую туда отдохнуть молодую пару просто выгнали, обозвав при этом нищебродами. Это случилось в ресторане «На крыше».

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Метки: макдональдс   место   нищеброд   через дорогу   
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16  комментариев
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4k
IceBazooka 4 часа назад
Если МакДоналдс подаст в суд - песта этой крыше.
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3k
fin4all 42 минуты назад
Жалоба в роспотреб быстро расставит все по местам. Отказ в обслуживании - серьезное нарушение.
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5k
Василий Кошкин Час назад
Для полноты картины хотел бы услышать мнение второй стороны. Ибо с трудом представляю чего там надо было наделать, что аж хозяин заведения пришел отношения выяснять.
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7k
HUBLOT 2 часа назад
Всякие сраные забегаловки с роллами и макдональдсы с бутербродами величают себя ресторанами. Мания величия. Ресторан должен выглядеть примерно так...
Всякие сраные забегаловки с роллами и макдональдсы с бутербродами величают себя ресторанами. Мания величия. Ресторан должен выглядеть примерно так...
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2k
АБЕЗЬЯН 2 часа назад
Хитрпопый ресторатор.
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7k
Doctor_Lector 3 часа назад
Было раз: пошли с женой в ресторан Японской кухни. Тоже были промо-код и ссылка на ДР. Разбили счет, часть взяли по промокоду, часть - по скидке. В итоге, еще и в плюсе остались, потому что вместе невыгодно получалось, а так - наш профит. Управляющий, в данном случае - мразь.
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39k
Максим Т. 3 часа назад
Место для нищебродов через дорогу, в Макдональдсе
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7k
Максим 4 часа назад
Хочется, чтобы "Заведение для нищебродов" через дорогу подало в суд ))))
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263
andrey 5 часов назад
ментов вызываешь,пишешь заявление и всего делов то !
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6k
Алеksей 5 часов назад
оч глупый вопрос "Как считаете-прав автор?" т.к при такой постановке становится совсем нормальным враньё про акции. Враньё, по вашему, это нормально и хорошо?
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43k
Albert GER 5 часов назад
он хозяин. он так видит.

а вообще довели мужика , он и отреагировал.
пусть в оон напишут и в спортлото.
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476
Злодей 5 часов назад
автору бы накатать заяву в полицию за публичное оскорбление, если уж завёл дело,так доводи его до конца!!
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757
Ясный Пень Злодей 5 часов назад
Макдональдс тоже за такие заявления может засудить ресторатора и будет прав
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8k
Гомерчик 6 часов назад
Все правильно сделали. А то в магазинах частенько получается: берешь по одной цене, а потом на кассе выясняется что акция кончилась буквально час назад, просто ценник не успели поменять. И это если заметил. А сколько не замечают... Маркетологи вообще как с цепи сорвались в последнее время.
Все правильно сделали. А то в магазинах частенько получается: берешь по одной цене, а потом на кассе выясняется что акция кончилась буквально час назад, просто ценник не успели поменять. И это если заметил. А сколько не замечают... Маркетологи вообще как с цепи сорвались в последнее время.
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8k
Serg2001 Гомерчик 5 часов назад
Увы! В последнее время стало модно называть "маркетологами" тех, кого раньше просто жульем называли...
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6k
Andrei Serg2001 5 часов назад
Как их только сейчас ни называют.
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