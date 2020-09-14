Но я понимал, что акция с акцией суммироваться не будет, это слишком и решили заказать достаточно, чтобы получить их предложенный подарок и за новый заказ списать накопленные баллы хотя бы половину, - объяснил ситуацию молодой человек.



Визит в ресторан закончился тем, что к молодым людям подошел владелец заведения «На крыше». Назвав их нищебродами, он стал унижать и оскорблять пару. При этом мужчина намекнул, что место молодых людей в Макдоналдсе.



Он назвал пару "хитро опыми" и добавил, что "Место для нищебродов через дорогу, в Макдональдсе". Ко всему прочему оскорбив и Макдональдс и всех его посетителей.



Автор видео сообщил, что деньги у них были. "...это дело принципа, зачем заведению заводить систему лояльности и рассылать акцию?», - пишет автор видео.