Неприятная история произошла в одном из ресторанов Казани. Пришедшую туда отдохнуть молодую пару просто выгнали, обозвав при этом нищебродами. Это случилось в ресторане «На крыше».
Однако, молодые люди, которых по факту прогнали, сделали запись разговора между ними и хозяином заведения. Дело в том, что те хотели воспользоваться предложенными акциями. Как пояснил молодой человек, от Instagram-аккаунта ресторана пришло сообщение об акции, во время которой при покупке ролла второй шел в подарок. У него были накопленные баллы, которые можно было бы списать в этом заведении.
Но я понимал, что акция с акцией суммироваться не будет, это слишком и решили заказать достаточно, чтобы получить их предложенный подарок и за новый заказ списать накопленные баллы хотя бы половину, - объяснил ситуацию молодой человек.
Визит в ресторан закончился тем, что к молодым людям подошел владелец заведения «На крыше». Назвав их нищебродами, он стал унижать и оскорблять пару. При этом мужчина намекнул, что место молодых людей в Макдоналдсе.
Он назвал пару "хитро опыми" и добавил, что "Место для нищебродов через дорогу, в Макдональдсе". Ко всему прочему оскорбив и Макдональдс и всех его посетителей.
Автор видео сообщил, что деньги у них были. "...это дело принципа, зачем заведению заводить систему лояльности и рассылать акцию?», - пишет автор видео.
Визит в ресторан закончился тем, что к молодым людям подошел владелец заведения «На крыше». Назвав их нищебродами, он стал унижать и оскорблять пару. При этом мужчина намекнул, что место молодых людей в Макдоналдсе.
Он назвал пару "хитро опыми" и добавил, что "Место для нищебродов через дорогу, в Макдональдсе". Ко всему прочему оскорбив и Макдональдс и всех его посетителей.
Автор видео сообщил, что деньги у них были. "...это дело принципа, зачем заведению заводить систему лояльности и рассылать акцию?», - пишет автор видео.
Хозяин ресторана, кстати откликнулся с извинениями, когда начался инфошум в казанских с\сетях. Извинился. Но, как и перед кем...
Как считаете-прав автор, когда уперся и стал настаивать на условии выполнения акции и бонусов, которые обещали ему ранее. И что поднял "скандал" выложив информацию в местную с\сеть. Или он и в самом деле "сквалыга" и его жаба задавила, как написали некоторые пользователи, которые встали на сторону владельца ресторана...
Хотя, большинство поддержало автора, сказав, что правильно проучили хозяина...
Как считаете-прав автор, когда уперся и стал настаивать на условии выполнения акции и бонусов, которые обещали ему ранее. И что поднял "скандал" выложив информацию в местную с\сеть. Или он и в самом деле "сквалыга" и его жаба задавила, как написали некоторые пользователи, которые встали на сторону владельца ресторана...
Хотя, большинство поддержало автора, сказав, что правильно проучили хозяина...
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Метки: макдональдс место нищеброд через дорогу
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а вообще довели мужика , он и отреагировал.
пусть в оон напишут и в спортлото.