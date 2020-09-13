10 самых ржачных приколов про школу и то что эту страну не победить

Школа - интересная пора. Школьные годы самые важные в жизни человека - в этот период закладывается восприятие окружающего мира и строится психика человека. Наверное, из-за этого у многих людей с психикой проблемы.
1. Домашнее задание для первоклашки
Школа - интересная пора. Школьные годы самые важные в жизни человека - в этот период закладывается восприятие окружающего мира и строится психика человека. Наверное, из-за этого у многих людей с психикой проблемы)))
Источник:
Ссылки по теме:
- Во время эстафеты школьница не поняла, что от неё хотят и побежала в противоположном направлении
- Самые неожиданные итоги начала первой школьной четверти 2019 года
- Железные доводы в пользу того, чтобы не отдавать ребенка в школу
- Лиры, бананы, гамаки: как выглядит частная школа в Коста-Рике
- Вторая четверть в самом разгаре: сумасшествие и неадекватность в школах
Метки: дети образование школа юмор
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...
В школах ввели антиковидные меры, расписание уроков и обедов построили так, чтобы потоки детей развести, на переменах запретили в коридорах гулять, в туалет чуть ли не под конвоем, родителям в школу вход запрещен, спортивные секции в школе запрещены и т.д. НО! В пятницу-субботу занятия отменили из-за выборов, и детей повезли в принудительном порядке на экскурсии - на общественном транспорте!!!
Спасибо, хорошо!