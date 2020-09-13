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10 самых ржачных приколов про школу и то что эту страну не победить

10 самых ржачных приколов про школу и то что эту страну не победить (10 фото)

Автор:
13 сентября 2020 12:59
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: дети   образование   школа   юмор   
805
10
Школа - интересная пора. Школьные годы самые важные в жизни человека - в этот период закладывается восприятие окружающего мира и строится психика человека. Наверное, из-за этого у многих людей с психикой проблемы.

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Метки: дети   образование   школа   юмор   
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14  комментариев
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5k
Ковыль Перистый 2 часа назад
Посмешнее? Пожалуйста.
В школах ввели антиковидные меры, расписание уроков и обедов построили так, чтобы потоки детей развести, на переменах запретили в коридорах гулять, в туалет чуть ли не под конвоем, родителям в школу вход запрещен, спортивные секции в школе запрещены и т.д. НО! В пятницу-субботу занятия отменили из-за выборов, и детей повезли в принудительном порядке на экскурсии - на общественном транспорте!!!
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1k
Алексей Макаров 14 минут назад
К первой картинке.
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6k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Сочинение на тему "Как я провел лето":
Спасибо, хорошо!
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2k
Дикие люди Агент Безопасной Национальности 13 минут назад
Прочитав сочинения, учительница Русского Языка узнала как нужно проводить лето, но годы были уже не те...
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13k
Александр Час назад
Смешно... Но, 2/3 "боянов"... И, да, во многих явно прослеживается "папа помогал"
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3k
Diesel Час назад
Тест составляла @Самка Хорька?
Тест составляла @1552327?
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4k
Самка Хорька Diesel Час назад
Да, ищу своих, набираю армию
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1k
vfrcbvec Самка Хорька 50 минут назад
Зачем Вам армия агрессивных хорьков?
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3k
Diesel vfrcbvec 18 минут назад
Это еще хорошо что она не Самка Богомола!
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4k
Самка Хорька vfrcbvec 3 минуты назад
Мир захватить, ессснно. Мы бы захватили мимимишностью, но ею уже воспользовались котята)))
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4k
Самка Хорька Diesel Минуту назад
Ну, меж прочим, самка богомола не так страшна в момент агрессии, как в момент... Ну вы в курсе))
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3k
Sanar 2 часа назад
Вообще ржака, интернет взорван и вся маршрутка лежала.
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24k
Acu900 Sanar 2 часа назад
Дык этим приколам лет 10 уже наверное. Интернет за это время уже воссановили, маршрутку подняли, из под стола всех выметали... :)
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4k
Лока Сафонов Автор поста Sanar Час назад
ну после твоих 7000 налета ржать уже некуда,штурман унитаза
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