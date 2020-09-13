До и после: как выглядела Москва сто лет назад и сейчас

Впервые электрические трамваи появились на улице Старый Арбат в 1908 году, заменив вагоны, запряженные лошадьми, которые использовались последние 30 лет или около того. Сегодня улица полностью пешеходная. Было время, когда она гудела творческой энергией, домами для художников и богемцев, но в наши дни это практически музей под открытым небом, полный театров, квартирных музеев и памятников.