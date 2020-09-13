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До и после: как выглядела Москва сто лет назад и сейчас

До и после: как выглядела Москва сто лет назад и сейчас (10 фото)

Автор:
13 сентября 2020 09:43
Метки: история   москва   факты   фото   
1018
10
В российской столице сохранились очаги старины. И все же внешний вид изменился почти до неузнаваемости.

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Метки: история   москва   факты   фото   
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1  комментарий
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На хер ЗАПАД! 5 часов назад
Эх,Родная Москва...Как же ,ты БЫЛА прекрасна!
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Сергей

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