До и после: как выглядела Москва сто лет назад и сейчас

В российской столице сохранились очаги старины. И все же внешний вид изменился почти до неузнаваемости.
Воробьевы горы (1906).
В эти дни это модная набережная с кафе, в двух шагах от МГУ. Но сто лет назад здесь находилась деревня и безлюдный берег реки.
Чистые пруды (конец XIX — начало XX вв).
Эти пруды в центре Москвы когда-то были очень грязными и, следовательно, носили эпитет «грязный». Но с тех пор, как их очистили в 18 веке, они стали любимым местом всех москвичей. Летом можно кататься на лодках, а зимой кататься на коньках.
Кремль. Вид с Храма Христа Спасителя (1871 г).
Кремль все тот же, но близлежащие здания и даже мосты были реконструированы. Что касается Храма Христа Спасителя, с которого была сделана эта фотография, то он был снесен советскими властями и восстановлен только в 1990-х годах.
Улица Кузнецкий мост (1885).
Когда-то был каменный мост через реку Неглинная, но еще в начале 19-го века он был водопроводным, поэтому сегодня здесь нет моста, как и сто лет назад. Тогда и сейчас Кузнецкий — это магазины и рестораны.
Петровский бульвар (конец 19 — начало 20 вв).
Знаете ли вы, что двухэтажные трамваи когда-то курсировали по улицам Москвы? Однако недолго, поскольку они часто сходили с рельсов и были небезопасны.
Васильевский спуск пл. (1898 г).
Васильевский спуск является продолжением Красной площади, спускающейся к набережной Москвы-реки.
Кремлевская набережная (1915).
Трамваи больше не проезжают мимо Кремля. Их заменили машины, которые в большинстве случаев вообще не двигаются.
Тверская улица (конец 19 века).
В 1930-х и 40-х годах Сталин реализовал свой «Генеральный план реконструкции Москвы», который включал массовое жилищное строительство и строительство мостов и знаменитого метро. Также было сочтено необходимым значительно расширить главную магистраль Москвы — Тверскую (в советское время, Горьковскую) улицу. Многие здания были разрушены.
Старый Арбат (начало 20 века).
Впервые электрические трамваи появились на улице Старый Арбат в 1908 году, заменив вагоны, запряженные лошадьми, которые использовались последние 30 лет или около того. Сегодня улица полностью пешеходная. Было время, когда она гудела творческой энергией, домами для художников и богемцев, но в наши дни это практически музей под открытым небом, полный театров, квартирных музеев и памятников.
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