Топ-20 фантастических сериалов 2000-2020

Взят период 2000-2020 годы. Фэнтези в этом списке нет. Только фантастика. "Властелин Колец" и "Игра престолов" (первые сезоны), это не сюда. Новые сериалы, которые только-только стартовали сюда не включал.
Отобрано 20 сериалов по методике - просмотрел список из нескольких сотен сериалов из библиотеки Кинопоиска за искомый период, отобрал более-менее понравившиеся из тех, которые смотрел и уже из них отобрано 20 штук.
Места в списке не важны, это именно список, а не рейтинг. В списке есть как большие многосезонные проекты, так и мини-сериалы.
Не все сериалы из перечисленных являются шедеврами, но так или иначе они чем-то запомнились, а не выветрились из памяти.
Само собой, список сугубо субъективен и он может расходится с вашими симпатиями в этом жанре. Это нормально. Кино-предпочтения, вещь субъективная.
Относительно вопросов - а почему только забугорная? При всем желании не смог найти ни одного запомнившегося отечественного Sci-Fi сериала даже для галочки. Я честно пытался, но...
Места в списке не важны, это именно список, а не рейтинг. В списке есть как большие многосезонные проекты, так и мини-сериалы.
Не все сериалы из перечисленных являются шедеврами, но так или иначе они чем-то запомнились, а не выветрились из памяти.
Само собой, список сугубо субъективен и он может расходится с вашими симпатиями в этом жанре. Это нормально. Кино-предпочтения, вещь субъективная.
Относительно вопросов - а почему только забугорная? При всем желании не смог найти ни одного запомнившегося отечественного Sci-Fi сериала даже для галочки. Я честно пытался, но...
Звездный крейсер Галактика
Практически образцовая боевая фантастика нулевых, которая является ремейком одноименного сериала 70х годов.
BSG снят в достаточно новом для того периода псевдореалистичном стиле, который позднее породил массу подражателей.
Сюжет в четырех сезонах сквозной и повествует о бегстве остатков человечества после геноцида от преследующих их машин в поисках потерянной Земли.
Несмотря на провисы в середине сериала, это достаточно цельная и полностью законченная история, с замечательными персонажами, эпичными космическими баталиями (которые и сейчас еще вполне ничего смотрятся), отличной музыкой и лихими сюжетными поворотами. С героями после финала действительно жалко расставаться. Для тех, кому хочется еще, есть средненький приквел "Каприка" (2 сезона) и два фильма "Лезвие" и "План". В отрыве от сериала самостоятельной ценности не имеют
BSG снят в достаточно новом для того периода псевдореалистичном стиле, который позднее породил массу подражателей.
Сюжет в четырех сезонах сквозной и повествует о бегстве остатков человечества после геноцида от преследующих их машин в поисках потерянной Земли.
Несмотря на провисы в середине сериала, это достаточно цельная и полностью законченная история, с замечательными персонажами, эпичными космическими баталиями (которые и сейчас еще вполне ничего смотрятся), отличной музыкой и лихими сюжетными поворотами. С героями после финала действительно жалко расставаться. Для тех, кому хочется еще, есть средненький приквел "Каприка" (2 сезона) и два фильма "Лезвие" и "План". В отрыве от сериала самостоятельной ценности не имеют
Экспансия
"Экспансия" (она же "Пространство"), это экранизация цикла романов Джеймса Кори (сами романы вполне неплохие в отрыве от сериала) посвященных освоению Солнечной системы и XXIII веке. Если BSG можно назвать лучшей космической фантастикой нулевых, то "Экспансия" это лучшая космическая фантастика десятых.
Хорошая литературная основа при некоторой отсебятине авторов, дали на выходе интересный мир, который хорошо и атмосферно визуализирован, а общая линия повествования как и в BSG заигрывает с псевдореализмом. Разумеется, на историю проецируются многие современные проблемы, плюс и сюда добралась вездесущая "повесточка", но это тут случай, когда даже при известном старании "Экспансию" было трудно испортить.
Герои тут менее яркие, чем в BSG, зато мир "Экспансии" прописан гораздо масштабнее и глубже.
С удовольствием посмотрел все 4 сезона. Жду 5-й. Надеюсь авторы не уронят планку.
Хорошая литературная основа при некоторой отсебятине авторов, дали на выходе интересный мир, который хорошо и атмосферно визуализирован, а общая линия повествования как и в BSG заигрывает с псевдореализмом. Разумеется, на историю проецируются многие современные проблемы, плюс и сюда добралась вездесущая "повесточка", но это тут случай, когда даже при известном старании "Экспансию" было трудно испортить.
Герои тут менее яркие, чем в BSG, зато мир "Экспансии" прописан гораздо масштабнее и глубже.
С удовольствием посмотрел все 4 сезона. Жду 5-й. Надеюсь авторы не уронят планку.
Светлячок
"Светлячок" это своеобразная вещь в себе. Закрытый после первого сезона, он до сих пор памятен очень многим.
Уникальный мир космического вестерна, с тех пор стоит как бы в стороне от всего, что снималось после.
Возможно, если бы его растянули на несколько сезонов, он бы потом скатился и не имел бы текущей популярности, которая во многом пришла к нему уже после его закрытия. Чем больше людей его смотрело, тем больше было вопросов, почему всякие помои снимают по 5-10 сезонов, а такую годноту закрыли сразу.
Фишками "Светлячка" является команда главных героев и их взаимодействия между собой в ходе авантюрных приключений в духе Дикого Запада на местном Фронтире. Добавьте к этому причудливый мир, необычный визуал и оригинальный звуковой ряд.
Позднее, на волне криков "Верните Светлячка", был снят худ.фильм "Миссия Серенити", который фактически представлял собой сдвоенную серию сериала, завершавшую историю. После себя он скорее оставляет горькое послевкусие, так как от продолжения "Светлячка" ждали немного другого.
Но все равно, даже спустя огромное кол-во лет, памятны даже сюжеты отдельных серий.
Уникальный мир космического вестерна, с тех пор стоит как бы в стороне от всего, что снималось после.
Возможно, если бы его растянули на несколько сезонов, он бы потом скатился и не имел бы текущей популярности, которая во многом пришла к нему уже после его закрытия. Чем больше людей его смотрело, тем больше было вопросов, почему всякие помои снимают по 5-10 сезонов, а такую годноту закрыли сразу.
Фишками "Светлячка" является команда главных героев и их взаимодействия между собой в ходе авантюрных приключений в духе Дикого Запада на местном Фронтире. Добавьте к этому причудливый мир, необычный визуал и оригинальный звуковой ряд.
Позднее, на волне криков "Верните Светлячка", был снят худ.фильм "Миссия Серенити", который фактически представлял собой сдвоенную серию сериала, завершавшую историю. После себя он скорее оставляет горькое послевкусие, так как от продолжения "Светлячка" ждали немного другого.
Но все равно, даже спустя огромное кол-во лет, памятны даже сюжеты отдельных серий.
Мир дикого запада
Снятый относительно недавно "Мир дикого запада", является ремейком одноименного фильма 70х годов и повествует об очередной восстании искусственного интеллекта против своих создателей, которые используют созданные машины для удовлетворения низменных инстинктов в ультра-реалистичных парках развлечений. Снято добротно и интересно, особенно первые два сезона. Далее, как представляется, сериал несколько уронил сюжетную планку и смотреть его стало уже не так интересно, но первые 2 сезона были отличными.
Радует актерский состав, загадочность происходящих событий, "вот это повороты" и даже философствования на тему "А ты точно человек?". В конечно итоге, сам вопрос достаточно стандартен "Что определяет человека?" И вполне в соответствии с современными идеями трансгуманизма, ответ скрывается не только за оболочкой из кожи и мяса.
Радует актерский состав, загадочность происходящих событий, "вот это повороты" и даже философствования на тему "А ты точно человек?". В конечно итоге, сам вопрос достаточно стандартен "Что определяет человека?" И вполне в соответствии с современными идеями трансгуманизма, ответ скрывается не только за оболочкой из кожи и мяса.
Люди
"Люди", британский полу-ремейк шведского проекта "Настоящие люди".
Это своеобразная фантастика ближнего прицела, где не так много фантастического, окромя ультрареалистичных андроидов, внешне не отличимых от людей.
Андроидов продают как обычный коммерческий товар в магазинах. Разумеется, в некоторых начинаются неполадки и они начинают осознавать свою личность, что приводит к уже типичному конфликту человек-машина. Не так давно вышедшая игра "Detroit: Become Human" во многих аспектах похожа на этот сериал, там тоже главная героиня является домашним андроидом для уборки и заботы о детях.
Сериал сосредоточен на классических проблемах робототехники, законах Чапека и тому подобном, а также на том, как встретит появление таких машин обычный обыватель-потребитель. Первые два сезона были хороши. Потом было хуже, а последний сезон так и не сняли. Так что история обрывается на полуслове, что не отменяет неплохого качества стартовых сезонов.
Это своеобразная фантастика ближнего прицела, где не так много фантастического, окромя ультрареалистичных андроидов, внешне не отличимых от людей.
Андроидов продают как обычный коммерческий товар в магазинах. Разумеется, в некоторых начинаются неполадки и они начинают осознавать свою личность, что приводит к уже типичному конфликту человек-машина. Не так давно вышедшая игра "Detroit: Become Human" во многих аспектах похожа на этот сериал, там тоже главная героиня является домашним андроидом для уборки и заботы о детях.
Сериал сосредоточен на классических проблемах робототехники, законах Чапека и тому подобном, а также на том, как встретит появление таких машин обычный обыватель-потребитель. Первые два сезона были хороши. Потом было хуже, а последний сезон так и не сняли. Так что история обрывается на полуслове, что не отменяет неплохого качества стартовых сезонов.
Черное зеркало
"Черное зеркало" это во всех отношениях отличная антология фантастических историй. Смотреть "Черное зеркало", это как взять в руки какой-нибудь сборник фантастических повестей и рассказов и читать подряд, чередуя отличные вещи, с просто хорошими или проходными. Авторы в основном работают с социальной фантастикой и фантастикой ближнего прицела, выстраивая каждую серию вокруг той или иной технологической инновации и их гипертрофированных последствий. В какой то мере, авторы заигрывают со страхами общества перед технологическим развитием и общее впечатление от сериала получается на выходе, что "высокие технологии таят большие опасности", что впрочем не отменяет высокого качества отдельных "рассказов". Стоит отметить, что на основе некоторых идей из "Черного Зеркало" позднее снимали целые фильмы и даже сериалы.
В целом, из таких фантастический антологий, это лучшая.
В целом, из таких фантастический антологий, это лучшая.
Сосны
"Сосны", это занимательная антиутопия про то, как детектив приезжает в маленький городок аля Твин-Пикс, расследуя мутное дело, а в итоге попадает в недра масштабного социального утопического эксперимента, где человеку в конечном итоге так и не удается сбежать от своей саморазрушительной природы даже перед лицом тотального вымирания. Сериал достаточно неравный и ближе к концу его концепция начинает трещать по швам, но до того момента, пока вы не поймете, что же на самом деле происходит в этом городе, вам будет весьма интересно. Ну а крах искусственных мини-мирков, в некоторых других проектах был раскрыт получше. Но тем не менее, этот сериал при всех его серьезных недостатках почему-то запомнился. Скорее всего благодаря антиутопичной концовке на развалинах утопического мира.
Лост
Трудно не упомянуть "великий и ужасный Лост/Пропавшие/Остаться в живых". Самый популярный фантастический сериал нулевых, который породил феномен "сна собаки". Ирония в том, что чем фантастичнее становился мир "Лоста", тем менее интересным он становился. Сценаристы наворотили столько сюжетных загадок и "вот это поворотов", что в итоге сами запутались и чтобы как-то это закончить, выдали совершенно невнятный финал, которого точно не ожидали те, кому приглянулась история про странный остров на котором выживают пассажиры потерпевшего крушения авиалайнера. В первые сезоны "Лост" по тем временам был прекрасен - это был один из первых дорогостоящих фантастических сериалов, которые сейчас клепают в больших количествах. Он казался чем-то новым и необычным. Но еще во время показа он начал разочаровывать, а сейчас он уже конечно не выглядит "королем жанра", которым его позиционировали 10-15 лет назад. Но для ТВ-фантастики это в любом случае была веха, хотя сама история и закончилась пшиком. Это частая проблема в фантастических сериалах - можно придумать интересную историю, но ее надо довести до логического конца. С этим как правило напряженно.
Первые сезона 3 "Лоста" смотреть можно смело. Далее, скорее разочаруетесь.
Первые сезона 3 "Лоста" смотреть можно смело. Далее, скорее разочаруетесь.
Тьма
Объективно, лучший сериал последних 20 лет про путешествия во времени и временные парадоксы.
Что удивительно, сняли его немцы, за относительно небольшие деньги. Получилось замечательно. Все 3 сезона крепко сбиты в одну крепкую историю, которая полностью раскрывается лишь в последней серии, но даже после этого оставляет после себя целый ряд вопросов и теорий о том, что же на самом деле произошло или произойдет. Авторы соорудили монструозную концепцию, где путешествия во времени совмещены с теорией множественных расщепленных миров и что удивительно - смогли ее вывезти.
Несмотря на отсутствие известных лиц, немецкие актеры отлично справились.
Музыка в фильме чудесная, а скромный визуал практически не напрягает, ибо этот сериал построен в первую очередь вокруг сюжета, который тащит на себе все остальное.
Что удивительно, сняли его немцы, за относительно небольшие деньги. Получилось замечательно. Все 3 сезона крепко сбиты в одну крепкую историю, которая полностью раскрывается лишь в последней серии, но даже после этого оставляет после себя целый ряд вопросов и теорий о том, что же на самом деле произошло или произойдет. Авторы соорудили монструозную концепцию, где путешествия во времени совмещены с теорией множественных расщепленных миров и что удивительно - смогли ее вывезти.
Несмотря на отсутствие известных лиц, немецкие актеры отлично справились.
Музыка в фильме чудесная, а скромный визуал практически не напрягает, ибо этот сериал построен в первую очередь вокруг сюжета, который тащит на себе все остальное.
Видоизмененный углерод
"Видоизмененный углерод". Неплохая экранизация книжной трилогии Ричарда Моргана. Из трех романов цикла экранизировали два, после чего сериал и закрыли, так как его производство оказалось слишком дорогим. Так как каждый сезон это по сути один роман, это не критично. Предлагаемый мир, это мир, где для богачей смерть побеждена и достигнуто полное цифровое бессмертие, но этот мир еще более уродлив, нежели мир, где жизнь ограничена сроком службы человеческой плоти. Сама концепция, что террориста достают из цифрового заключения на деньги олигарха, который расследует свое собственное убийство, конечно не нова - можно вспомнить историю о кибриде Киттсе и Ламии в "Песнях Гипериона", но тем не менее, она получилась занимательной, так как через призму этого расследования (по сути, это своеобразный фантастический детектив/боевик), показывают различные аспекты социального ада порожденного "миром, где побеждена смерть".
Первый сезон в целом хорош, второй такой себе.
После просмотра, прочитал литературный первоисточник, книга оказалась даже лучше. Но как точка входа в мир выстроенный Морганом, 1-й сезон неплох.
Первый сезон в целом хорош, второй такой себе.
После просмотра, прочитал литературный первоисточник, книга оказалась даже лучше. Но как точка входа в мир выстроенный Морганом, 1-й сезон неплох.
Потерянная комната
"Потерянная комната" очень странный, но затягивающий мини-сериал (3 сдвоенных серии) о странной комнате движущейся в своем потоке времени (по сути, это история о временной аномалии, с которой сталкивается главный герой). Соответственно, сюжет и предлагаемые загадки, являются его достоинствами. С актерской игрой похуже, да и снят простовато, но как и в случае с "Тьмой", сюжет решает.
Главный минус "Потерянной комнаты", она ставит массу вопросов и загадок, но отвечает в лучшем случае лишь на часть из них, оставляя после себя ощущение незаконченности, как будто рассказ интересной истории прервали на середине и сказали "А остальное когда-нибудь потом". Когда-нибудь потом не настало, поэтому смотрите то что есть, а недостающее затерялось в недрах потерянной комнаты.
Тем не менее, она и сейчас достойна просмотра.
Главный минус "Потерянной комнаты", она ставит массу вопросов и загадок, но отвечает в лучшем случае лишь на часть из них, оставляя после себя ощущение незаконченности, как будто рассказ интересной истории прервали на середине и сказали "А остальное когда-нибудь потом". Когда-нибудь потом не настало, поэтому смотрите то что есть, а недостающее затерялось в недрах потерянной комнаты.
Тем не менее, она и сейчас достойна просмотра.
Звездные врата
Это даже не сериал, а целая вселенная, выросшая из одноименного фильма 90-х про инопланетное кольцо, через которое можно путешествовать на другие миры.
По сути, на этой нехитрой основе сняли 3 сериала (всего 17 сезонов, 17 Карл!) + ворох полнометражных фильмов разного качества. Выходить они начали еще в 90х, а закончили уже в 10х. Секрет успеха был прост - помимо общей фабулы повествования и основных сюжетных арок, большая часть серий была локальными историями, где герои попадали на новую планету и чего-нибудь там делали. Ввиду этого, его не обязательно было даже смотреть с начала и человек мог втянуться даже не с первого сезона. Знаю немало людей, которые не очень любят фантастику, но с удовольствием смотрели "Звездные врата", которые можно охарактеризовать как приключенческая фантастика для семейного просмотра. Качество серий даже в рамках одного сериала было очень разным, а некоторые худ.фильмы были из рук вон плохими, но общее впечатление было скорее позитивным, даже несмотря на том, что в ряде аспектов SG-1 уже сильно устарел. Последний сериал "Звездные врата Вселенная" снимали в духе BSG, но мрачный псевдореализм плохо зашел зрителю и вселенную поставили на паузу. Но можно быть уверенным, что рано или поздно шевроны на кольце вновь активируются и новая команда отправится исследовать далекие миры.
По сути, на этой нехитрой основе сняли 3 сериала (всего 17 сезонов, 17 Карл!) + ворох полнометражных фильмов разного качества. Выходить они начали еще в 90х, а закончили уже в 10х. Секрет успеха был прост - помимо общей фабулы повествования и основных сюжетных арок, большая часть серий была локальными историями, где герои попадали на новую планету и чего-нибудь там делали. Ввиду этого, его не обязательно было даже смотреть с начала и человек мог втянуться даже не с первого сезона. Знаю немало людей, которые не очень любят фантастику, но с удовольствием смотрели "Звездные врата", которые можно охарактеризовать как приключенческая фантастика для семейного просмотра. Качество серий даже в рамках одного сериала было очень разным, а некоторые худ.фильмы были из рук вон плохими, но общее впечатление было скорее позитивным, даже несмотря на том, что в ряде аспектов SG-1 уже сильно устарел. Последний сериал "Звездные врата Вселенная" снимали в духе BSG, но мрачный псевдореализм плохо зашел зрителю и вселенную поставили на паузу. Но можно быть уверенным, что рано или поздно шевроны на кольце вновь активируются и новая команда отправится исследовать далекие миры.
Человек в высоком замке
Неожиданно удачная экранизация одноименного романа Филипа Дика об альтернативной реальности, где вторую мировую войну выиграли Третий Рейх и Японская Империя, поделившие мир между собой. И в этом антиутопический мир, начинают просачиваться фрагменты нашей реальности, где державы оси были повержены. В итоге, авторы так раздухарились, что оттолкнулись от литературного первоисточника и наснимали аж 4 сезона против житье-бытье в Великом Американском Рейхе и под сапогом у самураев. Несмотря на некоторую затянутость и меланхоличность сериала, если смотреть на него в целом, он получился неплохим размышлением на тему, а что было бы, если бы победили нацисты и кто бы тогда "пил баварское". Несмотря на обилие нацистской символики в кадре, фильм в сути своей антифашистский и очень хорошо показаны внутренние изъяны идеального нацистского образа будущего. Можно даже сказать, что авторам удалось дополнить изначальную концепцию Дика и у них получилось неплохо. Стоит также отметить отличную работу актеров сыгравших рейхсмараша Смита и старшего инспектора Кидо. Ну и как можно не посмотреть фильм, где глава ЦРУ Эдгар Гувер представлен в образе коллаборациониста прислуживающего Гиммлеру.
12 обезъян
Своеобразный сериальный ремейк одноименного фильма 90х годов. И даже завязка та же самая. Большая часть человечества вымерла от неизвестного вируса (потому что не носили маски), а ученые из будущего отправляют в прошлое найденного на помойке бомжа, чтобы тот выяснил, откуда пошло заражение и остановил его. И часть сериала, это по сути своеобразная переделка сюжета фильма. Но так как сериал многим зашел, на этом авторы не остановились и развернули историю в целую серию путешествий в различные исторические периоды, где стороны пытаются менять прошлое в интересах изменения будущего, на чем и строится большая часть антагонизма и "вот это поворотов". Несмотря на нагромождение сюжетных линий и временных скачков, авторы смогли закруглить всю эту конструкцию на более-менее логичном финале. По сравнению с "Тьмой" "12 обезьян" более просты по структуре и не столь заморочены.
В принципе, это неплохое кино, если вам нравится тема путешествий во времени. Первая два сезона явно сильнее последующих.
В принципе, это неплохое кино, если вам нравится тема путешествий во времени. Первая два сезона явно сильнее последующих.
Загрузка
"Загрузка", это злая сатира на мир цифрового бессмертия, где люди после смерти загружаются в банк памяти, где качество их виртуального существования зависит от размера их банковского счета. Пока одни жируют, ожидая изобретения искусственного тела, куда можно было бы загрузится, другие существуют на бесплатные 2 ГБ в месяц. Отличная аллюзия на "капиталистический рай", от которого не скрываться даже после смерти. Лучшие моменты фильма как раз и связаны с критикой общества потребления и постмодернистской культуры, где обесценилось все начиная от любви и заканчивая смертью. Через образ незадачливого главного героя попавшего в "цифровой загробный мир", авторы достаточно доходчиво показывают не только и не столько изъяны общества будущего, но прежде всего изъяны мира настоящего. В целом, достаточно смелое авторское высказывание, замаскированное под сатирическую фантастику.
Безмозглые
"Безмозглые", это короткий сатирический сериал, который с одной стороны содержит злую сатиру на демократический и республиканский истеблишмент, а с другой стороны берет классический сюжет в духе "Вторжение похитителей тел". Фабула простая, молодая стажерка в Вашингтоне случайно узнает, что часть американских политиков решающих вопросы войны и мира на самом деле уже не люди, так как инопланетные жуки пожрали их мозги (вспомнил про Государственную Думу) и теперь управляют ими в своих собственных целях, что и объясняет идиотское поведение американских политиков. Вокруг выяснения того, чего хотят безмозглые американские политики и строится сюжет. Сериал короткий и не продлевался, а шутки на тему американской внутренней и внешней политики прелестные. Такая себе милая безделица.
Очень странные дела
Неплохая подростковая фантастика с очень сильным закосом под 80-е, что в значительной степени и обусловило популярность этого сериала.
Сейчас мода на 80-е пока еще не закончилось, так что авторы попали в яблочко, выкатив своеобразные "ужасы для детей", хотя если абстрагироваться от аудиторию, в которую целили создатели, сама история вполне себе цельная и смотрится легко. Добавьте к этому музыку 80х и общую стилизацию и получите неплохой сериал.
В дальнейшем, успех первого сезона начали доить и сериал пошел по наклонной, дойдя уже до клюквенных русских с подземной базой в США.
В общем, можно ограничится просмотром 1-го сезона, дальше, очень строго по желанию.
Сейчас мода на 80-е пока еще не закончилось, так что авторы попали в яблочко, выкатив своеобразные "ужасы для детей", хотя если абстрагироваться от аудиторию, в которую целили создатели, сама история вполне себе цельная и смотрится легко. Добавьте к этому музыку 80х и общую стилизацию и получите неплохой сериал.
В дальнейшем, успех первого сезона начали доить и сериал пошел по наклонной, дойдя уже до клюквенных русских с подземной базой в США.
В общем, можно ограничится просмотром 1-го сезона, дальше, очень строго по желанию.
Колония
Средненько снятый, но интересный своей концепцией сериал "Колония" выстроен вокруг концепции "жизни в оккупации".
Земля захвачена технологически развитой инопланетной расой, которая использует часть населения как рабов на заводах, а оставшиеся живут в своеобразных районах-гетто, где заправляет коллаборационистская администрация и местные полицаи из людей. Главный герой подрабатывает на коллаборационистов, а его жена состоит в местном сопротивление. Вокруг этого и вращается сюжет. В целом, при всей непритязательности "Колонии", это одна из лучших работ на тему раскрытия тематики коллаборационизма в фантастике, так как герои постоянно попадают в ситуации ставящие их личные взгляды и убеждения с объективной реальностью, где проскочить между струйками дождя получается далеко не всегда. Соответствующие тут и типажи героев - от злонамеренных пособников режима и приспособленцах-выживальщиков до профессиональных партизан и террористов-фанатиков
Земля захвачена технологически развитой инопланетной расой, которая использует часть населения как рабов на заводах, а оставшиеся живут в своеобразных районах-гетто, где заправляет коллаборационистская администрация и местные полицаи из людей. Главный герой подрабатывает на коллаборационистов, а его жена состоит в местном сопротивление. Вокруг этого и вращается сюжет. В целом, при всей непритязательности "Колонии", это одна из лучших работ на тему раскрытия тематики коллаборационизма в фантастике, так как герои постоянно попадают в ситуации ставящие их личные взгляды и убеждения с объективной реальностью, где проскочить между струйками дождя получается далеко не всегда. Соответствующие тут и типажи героев - от злонамеренных пособников режима и приспособленцах-выживальщиков до профессиональных партизан и террористов-фанатиков
Терминатор: Хроники Сары Коннор
Как ни смешно, но именно этот средненький сериал, был лучшим продолжением 1-го и 2-го "Терминатора". Это скорее не его заслуга, а тех людей, которые упорно закапывали некогда популярную историю про Сару Коннор и терминаторов. Впрочем, и этот сериал во втором сезоне после исчерпания финансирования закончился испанским стыдом, но пока деньги были, авторы даже старались, в результате было даже интересно, тем более там неплохо смотрелись Лена Хиди и Саммер Глау (ее вы могли еще видеть в "Светлячке"). И когда он выходил, думалось - ну вот вернутся права к Кэмерону и он уже на новом технологическом уровне снимет настоящее продолжение. Но вышли "Темные судьбы". Многого от него не ждите, но если уж смотреть про терминаторов, то уж лучше его, чем последние кино-опусы. Это к вопросу о том, насколько сильно упала планка.
Грань
Своеобразная замена вышедших в тираж "Секретных материалов".
В начале, трудно отделаться от мысли, что смотришь очередные серии про похождения Малдера и Скалли, только вместе них девушка-детектив и полусумасшедший профессор.
Тем не менее, после раскачки, проявляется основная фабула истории - если в "Секретных материалах" часть необъяснимых вещей была связана с правительственным заговором и пришельцами, то "Грань" уходит к правительственному заговору и параллельному измерению, которое и порождает часть необъяснимых явлений.
По сути, все опять сводится к большому набору необъяснимых аномалий, которые объясняются страшным заговором, который скрывает правительство. Ввиду этого авторы активно паразитируют на различной конспирологии, где-то удачно, где-то нет.
Сериал прямо скажем не идеален, но местами он был весьма неплох и имел ряд весьма годных сюжетных арок. Отдельно стоит отметить работу Джона Нобла.
В целом же, он будет похуже "Секретных материалов", но если вам правительственных заговоров показалось мало, то вам сюда.
В начале, трудно отделаться от мысли, что смотришь очередные серии про похождения Малдера и Скалли, только вместе них девушка-детектив и полусумасшедший профессор.
Тем не менее, после раскачки, проявляется основная фабула истории - если в "Секретных материалах" часть необъяснимых вещей была связана с правительственным заговором и пришельцами, то "Грань" уходит к правительственному заговору и параллельному измерению, которое и порождает часть необъяснимых явлений.
По сути, все опять сводится к большому набору необъяснимых аномалий, которые объясняются страшным заговором, который скрывает правительство. Ввиду этого авторы активно паразитируют на различной конспирологии, где-то удачно, где-то нет.
Сериал прямо скажем не идеален, но местами он был весьма неплох и имел ряд весьма годных сюжетных арок. Отдельно стоит отметить работу Джона Нобла.
В целом же, он будет похуже "Секретных материалов", но если вам правительственных заговоров показалось мало, то вам сюда.
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Метки: Colonel Cassad кино сериалы топ фантастика
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Светлячок - смотреть обязательно + полнометражка, которая завершает сюжет.
Звездный крейсер Галактика - по началу кажется интересным, но потом наполняет кучей нелогичностей и сюжетных дыр.
Пространство - ТОП, смотреть всем!
Видоизмененный углерод - очень неплохой киберпанк
Очень странные дела - как всегда, первый сезон мощный (второй тоже норм), а потом сериал скатывается, т.к. дети актеры имеют свойство взрослеть.
«Киллджойс» (англ. Killjoys; другой вариант перевода Кайфоломы)
Автор так ни*уя и не понял)))
Первый сезон действительно аутентичен и ОЧЕНЬ похож на отдельную мистическую Историю. Чем большинство он и зацепил.
Но большинством упускается тот момент что снят то он по клешированным фильмам и сериалам 70-80 хх. годов.
Что в следующих сезонах и продолжают эксплуатировать сценаристы.
Такова концепция. Основная задумка этого сериала. Обыграть , где то высмеять штампы кинофильмов тех лет.
Далее идёт стёб над киноклюквой 80 - х годов выпускаемой самой же Америкой дабы запугать своих же граждан угрозой вторжения СССР.
Нет смысла перечислять все те фильмы откуда понадёргали эту клюкву.
Все эти стереотипный русские высокие , блондинистые , злые...................
Тем более есть места где всё уже давно разобрано по косточкам)))
........"Но наиболее очевидно авторы ссылаются на, возможно, самый пропагандистский фильм середины восьмидесятых «Красный рассвет». По сюжету, группа школьников защищает свой городок от вторжения советских войск. И Дастин даже несколько раз упоминает этот фильм, прямо намекая на схожесть событий."........................
https://dtf.ru/cinema/58115-ochen-strannye-dela-kogda-klishe-i-stereotipy-prosto-neobhodimyhttps://dtf.ru/cinema/58115-ochen-strannye-dela-kogda-klishe-i-stereotipy-prosto-neobhodimy
этот пост я видел вчера на Конте (автор Colonel Cassad)
это один и тот же чел, или кто-то у кого-то тырит посты, не моргнув глазом?