Топ-20 фантастических сериалов 2000-2020

Это даже не сериал, а целая вселенная, выросшая из одноименного фильма 90-х про инопланетное кольцо, через которое можно путешествовать на другие миры.

По сути, на этой нехитрой основе сняли 3 сериала (всего 17 сезонов, 17 Карл!) + ворох полнометражных фильмов разного качества. Выходить они начали еще в 90х, а закончили уже в 10х. Секрет успеха был прост - помимо общей фабулы повествования и основных сюжетных арок, большая часть серий была локальными историями, где герои попадали на новую планету и чего-нибудь там делали. Ввиду этого, его не обязательно было даже смотреть с начала и человек мог втянуться даже не с первого сезона. Знаю немало людей, которые не очень любят фантастику, но с удовольствием смотрели "Звездные врата", которые можно охарактеризовать как приключенческая фантастика для семейного просмотра. Качество серий даже в рамках одного сериала было очень разным, а некоторые худ.фильмы были из рук вон плохими, но общее впечатление было скорее позитивным, даже несмотря на том, что в ряде аспектов SG-1 уже сильно устарел. Последний сериал "Звездные врата Вселенная" снимали в духе BSG, но мрачный псевдореализм плохо зашел зрителю и вселенную поставили на паузу. Но можно быть уверенным, что рано или поздно шевроны на кольце вновь активируются и новая команда отправится исследовать далекие миры.