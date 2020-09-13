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Топ-20 фантастических сериалов 2000-2020

Топ-20 фантастических сериалов 2000-2020 (21 фото)

Автор:
13 сентября 2020 09:42
Сообщество : Кино
Метки: Colonel Cassad   кино   сериалы   топ   фантастика   
4127
21
Взят период 2000-2020 годы. Фэнтези в этом списке нет. Только фантастика. "Властелин Колец" и "Игра престолов" (первые сезоны), это не сюда. Новые сериалы, которые только-только стартовали сюда не включал.

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Метки: Colonel Cassad   кино   сериалы   топ   фантастика   
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21  комментарий
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3k
tamin 5 часов назад
Неплохая подборка. Но в 98 году закончился вавилон 5. Вот это был сериалище!
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209
Виктор 2 минуты назад
Одиссея 5 неплохой сериал 2002 года
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20k
Михаил Сметанкин 51 минуту назад
Мир Дикого запада - смотреть только первый сезон. Второй это просто каша какая-то, и вообще всю историю испортили.
Светлячок - смотреть обязательно + полнометражка, которая завершает сюжет.
Звездный крейсер Галактика - по началу кажется интересным, но потом наполняет кучей нелогичностей и сюжетных дыр.
Пространство - ТОП, смотреть всем!
Видоизмененный углерод - очень неплохой киберпанк
Очень странные дела - как всегда, первый сезон мощный (второй тоже норм), а потом сериал скатывается, т.к. дети актеры имеют свойство взрослеть.
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3k
Руслан 58 минут назад
Негры везде есть?
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264
kvakvakva Час назад
"Электрические сны Филипа Дика"

«Киллджойс» (англ. Killjoys; другой вариант перевода Кайфоломы)
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11k
Наталья Час назад
Что примечательно, в основном ремейки.
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573k
XoCTeJI 2 часа назад
ПАЦАНЫ
ПАЦАНЫ
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20k
Михаил Сметанкин XoCTeJI 50 минут назад
Ну это скорее супергейройка
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Кстати, если кому интересно, то здесь самая крута подборка за всю историю - https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4444555https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4444555
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Перестали снимать фантастику, особенно космическую. Кругом одно дерьмо, типа сопливая мыльная опера, но если сказать, что все это на планете Шылизяка - все, фантастика йопт!
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23k
Netyn Автор поста Свирепый Бамбр 2 часа назад
Только Смерть, любовь и роботы порадовали в этом плане
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20k
Михаил Сметанкин Свирепый Бамбр 50 минут назад
"Пространство" чем тебе не понравилось?
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1k
Свирепый Бамбр Михаил Сметанкин 37 минут назад
Если ты про экспансию, то понравилось, но блин, 15 год. Раньше минимум по 2-3 фильма или сериала в год пилили, а сейчас 1-2 в 10 лет.
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179
worldstreetmusic 5 часов назад
.............."В дальнейшем, успех первого сезона начали доить и сериал пошел по наклонной, дойдя уже до клюквенных русских с подземной базой в США. В общем, можно ограничится просмотром 1-го сезона, дальше, очень строго по желанию.".................

Автор так ни*уя и не понял)))

Первый сезон действительно аутентичен и ОЧЕНЬ похож на отдельную мистическую Историю. Чем большинство он и зацепил.

Но большинством упускается тот момент что снят то он по клешированным фильмам и сериалам 70-80 хх. годов.
Что в следующих сезонах и продолжают эксплуатировать сценаристы.
Такова концепция. Основная задумка этого сериала. Обыграть , где то высмеять штампы кинофильмов тех лет.

.............."В дальнейшем, успех первого сезона начали доить и сериал пошел по наклонной, дойдя уже до клюквенных русских с подземной базой в США. В общем, можно ограничится просмотром 1-го сезона, дальше, очень строго по желанию."................. Автор так ни*уя и не понял))) Первый сезон действительно аутентичен и ОЧЕНЬ похож на отдельную мистическую Историю. Чем большинство он и зацепил. Но большинством упускается тот момент что снят то он по клешированным фильмам и сериалам 70-80 хх. годов. Что в следующих сезонах и продолжают эксплуатировать сценаристы. Такова концепция. Основная задумка этого сериала. Обыграть , где то высмеять штампы кинофильмов тех лет.
Ссылка www.youtube.com
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20k
Михаил Сметанкин worldstreetmusic 48 минут назад
Вообще-то не по клешированным фильмам 80-ых, а в стиле Стивена Кинга, где есть уютный маленький американский городок, какая-то мистика и дети в качестве главных героев. Проблема именно в том, что дети выросли
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179
worldstreetmusic Михаил Сметанкин 13 минут назад
Первый сезон!Закос под Стивена "нашего "Кинга.
Далее идёт стёб над киноклюквой 80 - х годов выпускаемой самой же Америкой дабы запугать своих же граждан угрозой вторжения СССР.

Нет смысла перечислять все те фильмы откуда понадёргали эту клюкву.
Все эти стереотипный русские высокие , блондинистые , злые...................

Тем более есть места где всё уже давно разобрано по косточкам)))

........"Но наиболее очевидно авторы ссылаются на, возможно, самый пропагандистский фильм середины восьмидесятых «Красный рассвет». По сюжету, группа школьников защищает свой городок от вторжения советских войск. И Дастин даже несколько раз упоминает этот фильм, прямо намекая на схожесть событий."........................
https://dtf.ru/cinema/58115-ochen-strannye-dela-kogda-klishe-i-stereotipy-prosto-neobhodimyhttps://dtf.ru/cinema/58115-ochen-strannye-dela-kogda-klishe-i-stereotipy-prosto-neobhodimy
Ссылка www.youtube.com
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691
Сергей 5 часов назад
у меня вопрос:
этот пост я видел вчера на Конте (автор Colonel Cassad)
это один и тот же чел, или кто-то у кого-то тырит посты, не моргнув глазом?
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1k
Михалыч Сергей 5 часов назад
вроде подписано: "Источник: colonelcassad.livejournal.com"
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691
Сергей Михалыч 4 часа назад
источник и сам мог запостить ))
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23k
Netyn Автор поста Сергей 3 часа назад
Стопудово, спер пост какой-то мудак
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599
arcush 5 часов назад
А где "Мандалорец"? А где "Видеть"?
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