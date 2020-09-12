Фотоподборка стройных девушек в платьях
Авторский пост
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Я тут в тиндер зашел и ужаснулся - словно одну и ту же бабу постоянно показывают. Бабы, куда пропала ваша индивидуальность????
И такое бывает?
неси!