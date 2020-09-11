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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (29 фото)

Автор:
11 сентября 2020 22:12
Сообщество : Юмор
Метки: картинки   прикол   юмор   
1553
29
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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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2k
Гур 4 часа назад
Алкопост на вечер этой пятницы
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7k
Cornho 2 часа назад
Комментарий к фото
"Похер" - стадия, когда уже "поправился".
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449
Vytas Norkus 2 часа назад
Комментарий к фото
Мне бы море, мне бы лодку,
мне бы пиво и таранку,
мне бы чёрную красотку –
молодую негритянку.

Мы бы с ней до дна ныряли,
доставали бы ракушки,
мирно б пиво попивали
из большой железной кружки.

А потом бы, чем попалось,
забросали б дно у лодки,
и следа бы не осталось
от невинности красотки.
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28k
Элек Мек 2 часа назад
Комментарий к фото
Алкопост на вечер этой пятницы
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654
Uggla 3 часа назад
Двоякое впечатление от этого поста

Эритроцитами подписал, или плазмой договор?
Ну-ну.


Двоякое впечатление от этого поста Эритроцитами подписал, или плазмой договор? Ну-ну.
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12k
Алан 3 часа назад
Комментарий к фото
Бухой хорёк
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65k
Фома 4 часа назад
Комментарий к фото
Что делать то с этой бабой после литра рома? , только с тряпкой вокруг неё бегать ?
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7k
Cornho Фома 2 часа назад
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А зачем бегать с тряпкой??
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65k
Фома 4 часа назад
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Только почему то он не пиво пьёт.
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39k
Максим Т. Фома 3 часа назад
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Потому что в пиве мало витаминов))
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65k
Фома 4 часа назад
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Алкопост на вечер этой пятницы
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65k
Фома 4 часа назад
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Смотря какой самогон
Ссылка youtu.be
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65k
Фома 4 часа назад
Ром лучше темный.
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65k
Фома 4 часа назад
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А потом вертолет прилетит.
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13k
AlexЕЙ 4 часа назад
Будем здоровы!
Будем здоровы!
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