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Момент взрыва в китайском отеле попал на видео

Момент взрыва в китайском отеле попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 13:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   Отель   в мире   взрыв   видео   газ   китай   происшествие   
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В отеле китайского города Чжухай в провинции Гуандун взорвался газ. Пострадали по меньшей мере три человека. Взрывная волна повредила ближайшие к отелю торговые и жилые здания.

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Метки: 360подмосковье   Отель   в мире   взрыв   видео   газ   китай   происшествие   
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Mr.Adamson

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