Момент взрыва в китайском отеле попал на видео

В отеле китайского города Чжухай в провинции Гуандун взорвался газ. Пострадали по меньшей мере три человека. Взрывная волна повредила ближайшие к отелю торговые и жилые здания.
Взрыв в китайском отеле, детонация боеприпасов на складе в Иордании, пожар в порту Бейрута. Все эти события произошли менее, чем за сутки.
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Метки: 360подмосковье Отель в мире взрыв видео газ китай происшествие
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