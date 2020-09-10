В сети появился последний фильм Ефремова, где он сыграл пьяного адвоката

Двадцатиминутный короткометражный фильм стал последним проектом артиста Михаила Ефремова.

В центре сюжета — суд над участником онлайн-митинга, который проходит в Zoom. Режиссёр умудрился за двадцать минут высмеять российское законодательство и все проблемы жизни онлайн, с которыми столкнулись россияне в период пандемии.

Роль Михаила Ефремова оказалась очень к стати, ведь он сыграл пьяного адвоката, который кричал, что он со всем несогласен.