В сети появился последний фильм Ефремова, где он сыграл пьяного адвоката

Вышел короткометражный фильм "Процесс", в котором высмеивается современное российское правосудие в режиме онлайн. На заседании Михаил Ефремов сыграл адвоката, который всё заседание сидит и пьёт. Похоже, лучшей роли для него не придумаешь!
Двадцатиминутный короткометражный фильм стал последним проектом артиста Михаила Ефремова.
В центре сюжета — суд над участником онлайн-митинга, который проходит в Zoom. Режиссёр умудрился за двадцать минут высмеять российское законодательство и все проблемы жизни онлайн, с которыми столкнулись россияне в период пандемии.
Роль Михаила Ефремова оказалась очень к стати, ведь он сыграл пьяного адвоката, который кричал, что он со всем несогласен.
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По словам режиссёр, фильм планировалось выпустить ещё в июне, но из-за аварии, которую устроил Ефремов, его релиз отложили. Кальварский отметил, что это было сделано в знак уважения к погибшему Сергею Захарову.
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