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В сети появился последний фильм Ефремова, где он сыграл пьяного адвоката

В сети появился последний фильм Ефремова, где он сыграл пьяного адвоката (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 11:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: аварии   адвокат   ефремов   интересное   пьяный ефремов   суд   судебное разбирательство   фото   
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Вышел короткометражный фильм "Процесс", в котором высмеивается современное российское правосудие в режиме онлайн. На заседании Михаил Ефремов сыграл адвоката, который всё заседание сидит и пьёт. Похоже, лучшей роли для него не придумаешь!

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Метки: аварии   адвокат   ефремов   интересное   пьяный ефремов   суд   судебное разбирательство   фото   
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6  комментариев
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2k
Sanar 8 минут назад
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8k
Бендер Родригес 11 минут назад
Убрать костюм и галстук - обычная алкота, которая каждый вечер хлещет палёнушку, в утром стоит у магаза и мелочь стреляет ,на опохмел. Короче, без разницы, пьёшь ты хенеси или барматуху бабы Зины из третьего подъезда, итог один, все алкаши и пропийцы выглядят одинаково.
Убрать костюм и галстук - обычная алкота, которая каждый вечер хлещет палёнушку, в утром стоит у магаза и мелочь стреляет ,на опохмел. Короче, без разницы, пьёшь ты хенеси или барматуху бабы Зины из третьего подъезда, итог один, все алкаши и пропийцы выглядят одинаково.
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22k
Сергей Алексеевич 14 минут назад
Хрень. Актёры все - говно, Ефремов в том числе. Больше похоже на детсадовскую постановку.
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305
im240 Полчаса назад
почему последний? ему в ближайшие лет пять, предстоит множество сьёмок ...
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24k
Acu900 Полчаса назад
В следующем фильме под названием "зона" он сыграет камео...
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454
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Как вошел в роль, так и не вышел.
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