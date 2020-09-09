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Гифки разные

Гифки разные (15 гиф)

Автор:
09 сентября 2020 14:33
Метки: гифки   интересно   прикол   юмор   
1305
15
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Прикольные и не очень , короче разные гифки.
Приятного просмотра

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Метки: гифки   интересно   прикол   юмор   
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8  комментариев
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22k
Павел Плеханов 3 часа назад
На первой гифке я сначала подумал, что мужик в мотоциклиста из ружья целится :)
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4k
Александр 2 часа назад
И как же он такой получился, тот который на последней?
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32k
dima423 3 часа назад
Есть знатоки? на последней это кто гол забивает?)
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0
Андрей Сырейщиков dima423 3 часа назад
Месси Лионель
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9k
Antilles dima423 3 часа назад
Кто забил не знаю, но ГазМяс там опять проиграл со счетом 19:0....
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Павел Плеханов dima423 3 часа назад
Я не знаток и не знаю. Но соло замечательное!
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Павел Плеханов dima423 3 часа назад
Интернет говорит, что это Лионель Месси.
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dima423 Андрей Сырейщиков 3 часа назад
да похоже он) не узнал с такой прической))
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