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Не хочу пускать мужчину жить к себе

Не хочу пускать мужчину жить к себе (1 фото)

Автор:
11 сентября 2020 07:08
Сообщество : Истории
Метки: из жизни   истории   мужчины и женщины   отношения   прикол   психология   форум   фото   
1694
1
Был печальный опыт. Мужчина переехал ко мне в квартиру, свесил ножки и стал жить на всем готовом. В итоге я горбатилась не только на работе, но и дома, в собственной квартире. Он даже не попытался взять часть обязанностей на себя, сколько бы я не просила. Сама виновата, конечно, что позволила такое, но тогда не знала, чем обернется совместное проживание.

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Метки: из жизни   истории   мужчины и женщины   отношения   прикол   психология   форум   фото   
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25  комментариев
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795
maloy 57 минут назад
Умная женщина сделает так, чтобы мужчина сам захотел помогать по дому. Глупая выставит условия. И обязательно почаще будет напоминать, что квартира её и жить только по её правилам.

Умный мужчина, постарается, заработать хотя бы на однокомнатную и взять жену к себе, а не жить примаком в Её квартире и как не крути на её условиях
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6k
Славон Минуту назад
ГАРАЖ!!! Мужику нужен ГАРАЖ! И тогда в доме будет порядок.
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6k
Акакий 2 минуты назад
кто эту фигню лайкает?
есть же вумэн ру для подобной хрени.
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3k
Андрей 3 минуты назад
Ети мать. Автор, а зачем тебе это нужно, зачем тебе впускать его в свой дом? Я этого не увидел в тексте. Только "Я не против" Вот ответь себе сама на это вопрос сперва, а потом и все остальное решиться.
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53k
Igor 3 минуты назад
Не хочу пускать мужчину жить к себе
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129
UnDeath 6 минут назад
Зачем это на фишках?
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7k
Vlad 8 минут назад
в чем проблема? Не хочешь - не надо пускать.
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18k
Батончик с маком 8 минут назад
"То есть убирать, готовить и стирать. Бытовуху в общем."
замечательно. значит когда будете делать ремонт, придётся тебе таскать стройматериалы, долбить перфоратором, махать молотком...
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1k
dj ZXC 10 минут назад
Не хочу пускать мужчину жить к себе
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5k
Николай 12 минут назад
Это конечно печально, что вылазят такие вот нестыковочки, там висит один важный вопрос вам мужчина то зачем? а точнее что он может делать чего вы не можете, ведь в семье дабы оба были в равных положениях и разделяют труд, вот этим вопросом и нужно задаться, и второй вопрос это готовы ли вы меняться для этой семьи, если нет, то и лезть даже не стоит, вам будет лучше одной, а если хочется детей то есть различные варианты без совместного проживания... если что я не женщина и со взглядами у меня тоже все нормально...
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7k
Антон Семёныч 20 минут назад
ЭТо поколение Дома-2 выросло. Я в отношениях, я строю отношения. Всегда это называлось "встречаюсь с парнем, есть парень/мужчина"
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3k
Durian Полчаса назад
Не хочу пускать мужчину жить к себе
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28k
Головасыр коричнештанник 42 минуты назад
с этими тупыми историями и вопросами, к Малахову. там подскажут
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24k
labuda.blog Головасыр коричнештанник 38 минут назад
Малахов у нас тырит идеи!
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9k
booz223 43 минуты назад
А на чём базируются "отношения" , исключительно на постели? Тогда это туфта , а не отношения - конфетно-цветочный период всегда проходит, и наступает время взаимопонимания (заботы). А ставить условия - это уже некий расчёт. А отношения "по расчёту"... мне как-то претит это
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24k
labuda.blog booz223 40 минут назад
Секс - это 90% крепости семьи! Ну если только мужчина не импонтент а женщина не фригидная!

Нет секса - нет семьи! Закон природы. А те кто оспаривает сей факт и держится за "ответственность", долг перед "детьми" - они сделают больше вреда и себе и детям!
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9k
booz223 labuda.blog 36 минут назад
Немножко о разных вещах говорим: Ответственность и взаимопонимание, это несколько различные понятия. Семья без взаимопонимания - окольцованные потрахушки
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24k
labuda.blog booz223 22 минуты назад
Верно! Согласен! Но одного взаимопонимания мало! Сама природа создала два пола для продолжения рода, это естественно. А продолжением рода явлеятся совокупление от которого (опять же заложено природой) пара получает удовольствие.
Поэтому секс в семье - это основное правило!

Коснусь современной диструктивной сексологии: педерасты кидая мясо друг-дружке в задницу то же секс, но они не будут крепкой семьёй, потому что они не могут продолжить род!
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24k
labuda.blog booz223 20 минут назад
И да, не обращайте внимание на минусы, я часто в политических темах чатюсь - меня русофобы и либерасты выискивают и минусуют! :)
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24k
labuda.blog 44 минуты назад
Настоящий мужчина никогда не пойдёт на квартиру к девушке. Если реально любовь возникла - то лучше снять квартиру, а потом совместно купить или построить дом!

И самое главное - нужно уступать друг другу. Как только (а это будет полюбому) женщина начнёт попрекать мужчину - семья распадётся!
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702
Lovels Travel 45 минут назад
Так до старости одна доживешь. Не самая страшная проблема же )
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27k
BuG 47 минут назад
Верно всё. Хочет жить вместе, значит и за гнёздышком тоже вместе следить должны.
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1k
AmberFox 55 минут назад
Стоп. А она что делать будет, если он будет стирать, готовить и убирать, еще и работать?
Так-то не поровну обязаности поделила.

А вообще выбирать надо того у кого своя квартира есть.
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26
Andrey Час назад
Если мужик нормальный, то живи вместе. А то довыбираешься, останешь жить с котом...
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24k
labuda.blog Andrey 47 минут назад
100% Хотя современную молодёжь этим не испугаешь. Их так воспитали на холивудском кино.
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