Не хочу пускать мужчину жить к себе

Сейчас у меня новые отношения. Дабы не совершать горьких ошибок, не знаю, как поступить. Взаимоотношения с новым молодым человеком хорошие, он заботливый, внимательный. Живет он в съемной квартире, но часто остается у меня.



С недавнего времени начал предлагать жить вместе. С каждым разом делает это все настойчивее. Я-то не против, чтобы он жил у меня, но не хочу повторения прошлой ситуации. Я сразу озвучила ему свое желание: если он переедет ко мне, то возьмет часть обязанностей на себя. То есть убирать, готовить и стирать. Бытовуху в общем.



На мое предложение он только посмеялся. Однако оставаться с ночевкой стал реже. Вероятно, эта идея ему не особо понравилась. Но разве я неправильно поступаю? Если хочет жить в моей квартире, пусть тоже вносит свой вклад, не только в бюджет. Ведь обычно, когда девушка переезжает к парню, заведомо ясно, что бытовые обязанности лягут на нее, это не обсуждается. Почему же тогда в аналогичной ситуации парень не может взять на себя часть "женских" обязанностей? Какие-то двойные стандарты!



Как лучше поступить в такой ситуации? Или съехаться на нейтральной территории?