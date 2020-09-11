Не хочу пускать мужчину жить к себе

Был печальный опыт. Мужчина переехал ко мне в квартиру, свесил ножки и стал жить на всем готовом. В итоге я горбатилась не только на работе, но и дома, в собственной квартире. Он даже не попытался взять часть обязанностей на себя, сколько бы я не просила. Сама виновата, конечно, что позволила такое, но тогда не знала, чем обернется совместное проживание.
Сейчас у меня новые отношения. Дабы не совершать горьких ошибок, не знаю, как поступить. Взаимоотношения с новым молодым человеком хорошие, он заботливый, внимательный. Живет он в съемной квартире, но часто остается у меня.
С недавнего времени начал предлагать жить вместе. С каждым разом делает это все настойчивее. Я-то не против, чтобы он жил у меня, но не хочу повторения прошлой ситуации. Я сразу озвучила ему свое желание: если он переедет ко мне, то возьмет часть обязанностей на себя. То есть убирать, готовить и стирать. Бытовуху в общем.
На мое предложение он только посмеялся. Однако оставаться с ночевкой стал реже. Вероятно, эта идея ему не особо понравилась. Но разве я неправильно поступаю? Если хочет жить в моей квартире, пусть тоже вносит свой вклад, не только в бюджет. Ведь обычно, когда девушка переезжает к парню, заведомо ясно, что бытовые обязанности лягут на нее, это не обсуждается. Почему же тогда в аналогичной ситуации парень не может взять на себя часть "женских" обязанностей? Какие-то двойные стандарты!
Как лучше поступить в такой ситуации? Или съехаться на нейтральной территории?
С недавнего времени начал предлагать жить вместе. С каждым разом делает это все настойчивее. Я-то не против, чтобы он жил у меня, но не хочу повторения прошлой ситуации. Я сразу озвучила ему свое желание: если он переедет ко мне, то возьмет часть обязанностей на себя. То есть убирать, готовить и стирать. Бытовуху в общем.
На мое предложение он только посмеялся. Однако оставаться с ночевкой стал реже. Вероятно, эта идея ему не особо понравилась. Но разве я неправильно поступаю? Если хочет жить в моей квартире, пусть тоже вносит свой вклад, не только в бюджет. Ведь обычно, когда девушка переезжает к парню, заведомо ясно, что бытовые обязанности лягут на нее, это не обсуждается. Почему же тогда в аналогичной ситуации парень не может взять на себя часть "женских" обязанностей? Какие-то двойные стандарты!
Как лучше поступить в такой ситуации? Или съехаться на нейтральной территории?
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Умный мужчина, постарается, заработать хотя бы на однокомнатную и взять жену к себе, а не жить примаком в Её квартире и как не крути на её условиях
есть же вумэн ру для подобной хрени.
замечательно. значит когда будете делать ремонт, придётся тебе таскать стройматериалы, долбить перфоратором, махать молотком...
Нет секса - нет семьи! Закон природы. А те кто оспаривает сей факт и держится за "ответственность", долг перед "детьми" - они сделают больше вреда и себе и детям!
Поэтому секс в семье - это основное правило!
Коснусь современной диструктивной сексологии: педерасты кидая мясо друг-дружке в задницу то же секс, но они не будут крепкой семьёй, потому что они не могут продолжить род!
И самое главное - нужно уступать друг другу. Как только (а это будет полюбому) женщина начнёт попрекать мужчину - семья распадётся!
Так-то не поровну обязаности поделила.
А вообще выбирать надо того у кого своя квартира есть.