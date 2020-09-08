Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди.
8.
Американская актриса немецкого происхождения Эльке Зоммер в фильме "Беспощаднее мужчин". 1967 год.
9.
Фото сделано во время одного из концертов в 1975 году.
Элвис узнал, что в зале находится слепая девушка, которая очень любит его и велел своему окружению немедленно вывести маленькую леди на сцену.
Маленькая леди вышла на сцену и Элвис встал перед ней на колени.
Элвис: "Я слышал, тебе нравятся мои пластинки, малыш.”
Маленькая леди: " Это правда, сэр. Я слушаю их каждую ночь перед сном.”
Элвис: "Серьезно?
Маленькая леди: "Да, сэр.”
После концерта Элвис оплатил ей операцию по восстановлению зрения.
Маленькая леди вышла на сцену и Элвис встал перед ней на колени.
Элвис: "Я слышал, тебе нравятся мои пластинки, малыш.”
Маленькая леди: " Это правда, сэр. Я слушаю их каждую ночь перед сном.”
Элвис: "Серьезно?
Маленькая леди: "Да, сэр.”
После концерта Элвис оплатил ей операцию по восстановлению зрения.
24.
Первая соблазнительница советского кино Елена Проклова в расцвете своей девичьей красы, 2 сентября у Елены был день рождения!
30.
Надя Ауэрманн, Кристи Терлингтон, Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд и Стефани Сеймур для Джанни Версаче Доктор Ричард Аведон, 1994
39.
В юности её звали «Стеккетто», что означает «Жёрдочка» — за высокий рост (174) и худобу.
София Лорен, по моему мнению- самая красивая актриса своего поколения. Лицо, фигура, талант- такие женщины рождаются редко. Архиепископ Генуи как-то пошутил, что хотя Ватикан в принципе не одобряет клонирование людей, он мог бы сделать исключение для Софии Лорен.
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