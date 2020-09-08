9.

Элвис узнал, что в зале находится слепая девушка, которая очень любит его и велел своему окружению немедленно вывести маленькую леди на сцену.

Маленькая леди вышла на сцену и Элвис встал перед ней на колени.

Элвис: "Я слышал, тебе нравятся мои пластинки, малыш.”

Маленькая леди: " Это правда, сэр. Я слушаю их каждую ночь перед сном.”

Элвис: "Серьезно?

Маленькая леди: "Да, сэр.”

После концерта Элвис оплатил ей операцию по восстановлению зрения.