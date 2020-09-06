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«Теплушка» - самый массовый тип товарного вагона в мире, откуда пошло такое название?

«Теплушка» - самый массовый тип товарного вагона в мире, откуда пошло такое название? (11 фото)

Автор:
06 сентября 2020 14:51
Метки: вагон   название   теплушка   
822
11
С развитием в XIX веке железнодорожного дела в России, выбором ширины колеи и габарита подвижного состава, остро встала необходимость стандартизации огромной массы существовавших в то время грузовых вагонов различной конструкции, для обеспечения бесперегрузочного перевозочного процесса на всей сети железных дорог.

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Метки: вагон   название   теплушка   
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Анатолий Соколов 2 часа назад
двухосные "товарные" вагоны до сих пор используются в составе "ремонтных" поездов.

отказ от двухоснх вагонов обоснован тем, что такие вагоны имеют относительно низкую устойчивость на высоких скоростях, поэтому сейчас производят только вагоны с двухоснми тележками - у которых помимо двух "комплектов" пружинных амортизаторов ( подвеска каждой оси плюс центральная подвеска тележки - что дает гораздо большую плавность хода ) есть "гидравлические гасители колебаний", которые гасят поперечную раскачку вагона.
двухосные "товарные" вагоны до сих пор используются в составе "ремонтных" поездов. отказ от двухоснх вагонов обоснован тем, что такие вагоны имеют относительно низкую устойчивость на высоких скоростях, поэтому сейчас производят только вагоны с двухоснми тележками - у которых помимо двух "комплектов" пружинных амортизаторов ( подвеска каждой оси плюс центральная подвеска тележки - что дает гораздо большую плавность хода ) есть "гидравлические гасители колебаний", которые гасят поперечную раскачку вагона.
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