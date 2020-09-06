«Теплушка» - самый массовый тип товарного вагона в мире, откуда пошло такое название?

Хвостовой кондуктор. Музей железных дорог России, С.Петербург, Балтийский вокзал. Фото: Алексей Алексеев



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Вообще НТВ – это уникальный случай. Вагоны эти строились, по некоторым данным, вплоть до 1931 года, а прослужили на железных дорогах в поездной работе с середины 1870-х до начала 1970-х годов, т.е. около века, и грузоподъемность их выросла с 10 до 20 тонн. Видимо, это самый массовый тип вагона в мировой истории вагоностроения. Но и на этом их и без того казалось бы уже итак долгая история далеко не заканчивалась.



И до сих пор много где ещё можно увидеть вагоны этого типа, используемые в качестве хоз построек (сараи, гаражи).