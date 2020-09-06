«Теплушка» - самый массовый тип товарного вагона в мире, откуда пошло такое название?

С развитием в XIX веке железнодорожного дела в России, выбором ширины колеи и габарита подвижного состава, остро встала необходимость стандартизации огромной массы существовавших в то время грузовых вагонов различной конструкции, для обеспечения бесперегрузочного перевозочного процесса на всей сети железных дорог.
Двухосный товарный вагон Петербурго-Варшавской железной дороги постройки Александровского завода, 1860г.
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С этой целью, в 1875 году, Министерство путей сообщения (МПС) издало особое распоряжение, предусматривающее одновременно как строительство так и восстановление повреждённых кузовов товарных вагонов, но только с чётко определёнными одинаковыми внутренними размерами:
длиной 6400 мм и шириной 2743 мм при базе вагона 3810 мм.
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С этой целью, в 1875 году, Министерство путей сообщения (МПС) издало особое распоряжение, предусматривающее одновременно как строительство так и восстановление повреждённых кузовов товарных вагонов, но только с чётко определёнными одинаковыми внутренними размерами:
длиной 6400 мм и шириной 2743 мм при базе вагона 3810 мм.
Вагоны, построенные в соответствии с этими размерами, стали именоваться нормальными товарными вагонами (НТВ).
Введение нормальных размеров вагонов обусловливалось прежде всего необходимостью массовой и быстрой переброски войск: на складах всех железных дорог хранились доски определенных размеров (съёмное воинское оборудование), которые при подготовке к перевозкам людей укладывали в вагоны, образуя 2-х или 3-х ярусные нары. Эти доски должны были соответствовать внутренним размерам кузова.
Введение нормальных размеров вагонов обусловливалось прежде всего необходимостью массовой и быстрой переброски войск: на складах всех железных дорог хранились доски определенных размеров (съёмное воинское оборудование), которые при подготовке к перевозкам людей укладывали в вагоны, образуя 2-х или 3-х ярусные нары. Эти доски должны были соответствовать внутренним размерам кузова.
Юбилейный 30-тысячный нормальный товарный вагон грузоподъёмностью 750 пудов постройки Сормовского завода, 1911г.
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После войны из-за нехватки классных (то есть пассажирских) вагонов использовали в пригородном сообщении товарные теплушки, в которые устанавливали лавки и печь. Собственно, слово «теплушка» отсюда и пошло: вагон, созданный на основе крытого товарного вагона, предназначенный для перевозки людей и животных с отопительной печью.
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После войны из-за нехватки классных (то есть пассажирских) вагонов использовали в пригородном сообщении товарные теплушки, в которые устанавливали лавки и печь. Собственно, слово «теплушка» отсюда и пошло: вагон, созданный на основе крытого товарного вагона, предназначенный для перевозки людей и животных с отопительной печью.
Вагон-теплушка утеплялся снаружи слоем войлока, пол делался двухслойным, с заполнением промежутка опилками. Утеплялись двери вагона, а в центре ставилась печь-"буржуйка". Музей железных дорог России, С.Петербург, Балтийский вокзал. Фото: Алексей Алексеев
Отнюдь не лирическое отступление. Надо сказать, что моему старшему товарищу, небезызвестному А.Б. Вульфову, приходилось и неоднократно прокатиться в вагонах-"теплушках" уже в наши дни, во время обкаток паровозов с товарными поездами, и должен сообщить, что:
"Ехать в них очень изнурительно из-за грохота колёс, утомительного гула, ударов и рывков вагона. Печь требует постоянного подбрасывания топлива, вблизи жжёт, а даже при незначительном отдалении от неё тепла уже не хватает. Недаром теплушки делили перегородкой на отопительный отсек с лавками и помещение для провоза груза, оружия или лошадей".
Отрывок из книги "Повседневная жизнь российских железных дорог"
Отнюдь не лирическое отступление. Надо сказать, что моему старшему товарищу, небезызвестному А.Б. Вульфову, приходилось и неоднократно прокатиться в вагонах-"теплушках" уже в наши дни, во время обкаток паровозов с товарными поездами, и должен сообщить, что:
"Ехать в них очень изнурительно из-за грохота колёс, утомительного гула, ударов и рывков вагона. Печь требует постоянного подбрасывания топлива, вблизи жжёт, а даже при незначительном отдалении от неё тепла уже не хватает. Недаром теплушки делили перегородкой на отопительный отсек с лавками и помещение для провоза груза, оружия или лошадей".
Отрывок из книги "Повседневная жизнь российских железных дорог"
Интерьер вагона-"теплушки". Музей железных дорог России, С.Петербург, Балтийский вокзал. Фото: Алексей Алексеев
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Нормальный русский двухосный товарный вагон (НТВ — знаменитая в железнодорожной среде аббревиатура, она до сих пор является своего рода эталоном) вмещал 40 человек солдат или восемь лошадей, что и было написано в виде трафарета на стенах его кузова.
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Нормальный русский двухосный товарный вагон (НТВ — знаменитая в железнодорожной среде аббревиатура, она до сих пор является своего рода эталоном) вмещал 40 человек солдат или восемь лошадей, что и было написано в виде трафарета на стенах его кузова.
Слева в углу на восстановленном вагоне-"теплушке" виден трафарет: "40 человек 8 лошадей".
«Эту песню в эшелоне распевали много дней, и была такая надпись на вагоне: „Сорок человек, восемь лошадей“» (это «Эшелон» Джанни Родари в переводе С. Маршака.)
«Эту песню в эшелоне распевали много дней, и была такая надпись на вагоне: „Сорок человек, восемь лошадей“» (это «Эшелон» Джанни Родари в переводе С. Маршака.)
Выгрузка лошадей из НТВ на станции Байкал, 1905 год.
В Италии, кстати, таких вагонов нет! (А.Б. Вульфов). Впрочем, артиллерийских лошадей вагон по норме вмещал шесть, потому что в артиллерии применялись тяжеловозы, которые были крупнее обычных коней. Когда эти НТВ оказывались в хвосте состава, качка и рывки такого вагона на скорости были настолько сильными, что хвостовые кондуктора привязывались к стойкам тормозной площадки, как на самолете, чтобы не вылететь прочь.
В Италии, кстати, таких вагонов нет! (А.Б. Вульфов). Впрочем, артиллерийских лошадей вагон по норме вмещал шесть, потому что в артиллерии применялись тяжеловозы, которые были крупнее обычных коней. Когда эти НТВ оказывались в хвосте состава, качка и рывки такого вагона на скорости были настолько сильными, что хвостовые кондуктора привязывались к стойкам тормозной площадки, как на самолете, чтобы не вылететь прочь.
Хвостовой кондуктор. Музей железных дорог России, С.Петербург, Балтийский вокзал. Фото: Алексей Алексеев
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Вообще НТВ – это уникальный случай. Вагоны эти строились, по некоторым данным, вплоть до 1931 года, а прослужили на железных дорогах в поездной работе с середины 1870-х до начала 1970-х годов, т.е. около века, и грузоподъемность их выросла с 10 до 20 тонн. Видимо, это самый массовый тип вагона в мировой истории вагоностроения. Но и на этом их и без того казалось бы уже итак долгая история далеко не заканчивалась.
И до сих пор много где ещё можно увидеть вагоны этого типа, используемые в качестве хоз построек (сараи, гаражи).
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Вообще НТВ – это уникальный случай. Вагоны эти строились, по некоторым данным, вплоть до 1931 года, а прослужили на железных дорогах в поездной работе с середины 1870-х до начала 1970-х годов, т.е. около века, и грузоподъемность их выросла с 10 до 20 тонн. Видимо, это самый массовый тип вагона в мировой истории вагоностроения. Но и на этом их и без того казалось бы уже итак долгая история далеко не заканчивалась.
И до сих пор много где ещё можно увидеть вагоны этого типа, используемые в качестве хоз построек (сараи, гаражи).
Закрытая ещё на исходе 80-х годов ХХ века станция Горовастица, ОКТ жд. Фото: Алексей Алексеев
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Когда станция была ещё действующей, кузов списанного товарного вагона служил в качестве служебного помещения, в котором размещалась дизель-генераторная установка, на случай бесперебойного резервного обеспечения станции электроэнергией.
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Когда станция была ещё действующей, кузов списанного товарного вагона служил в качестве служебного помещения, в котором размещалась дизель-генераторная установка, на случай бесперебойного резервного обеспечения станции электроэнергией.
Остатки изоляторов слева на вагоне всё ещё свидетельствовали нам о том, что когда-то здесь находился дизель-генератор. Станция Горовастица, ОКТ жд. Фото: Алексей Алексеев
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Таким образом, появившись ещё в конце XIX века, нормальные товарные вагоны просуществовали аж до начала XXI века и прослужили человеку, уже давным давно отставленные от поездной работы, верой и правдой почти полтора века.
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Таким образом, появившись ещё в конце XIX века, нормальные товарные вагоны просуществовали аж до начала XXI века и прослужили человеку, уже давным давно отставленные от поездной работы, верой и правдой почти полтора века.
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отказ от двухоснх вагонов обоснован тем, что такие вагоны имеют относительно низкую устойчивость на высоких скоростях, поэтому сейчас производят только вагоны с двухоснми тележками - у которых помимо двух "комплектов" пружинных амортизаторов ( подвеска каждой оси плюс центральная подвеска тележки - что дает гораздо большую плавность хода ) есть "гидравлические гасители колебаний", которые гасят поперечную раскачку вагона.