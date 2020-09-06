FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4129 постов • 1100 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Не отрекаются любя

Не отрекаются любя (1 фото)

Автор:
06 сентября 2020 13:55
Сообщество : Истории
Метки: Любовь   верность   жизнь   семья   
470
1
Было ничем не примечательное утро в самой обычной поликлинике. Человек довольно преклонных лет пришел к врачу снять швы с пальца руки. Было заметно, что он очень волнуется и куда-то торопится. Спросив, когда будет врач, мужчина дрожащим голосом сообщил, что к 9 часам его ждет очень важное дело. А уже 8-30.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Любовь   верность   жизнь   семья   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
MatveiVainrub 3 часа назад
Душевно от сердца !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Чатланин. 2 часа назад
Люди сделаны по подобию Бога. Часто мы любим тех кто нас не ценит - только на этом и держится этот Мир..
Люди сделаны по подобию Бога. Часто мы любим тех кто нас не ценит - только на этом и держится этот Мир..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От фрилансера до арт-директора От фрилансера до арт-директора Юные канадцы стали родителями в подростковом возрасте: как сложилась их дальнейшая судьба Юные канадцы стали родителями в подростковом возрасте: как сложилась их дальнейшая судьба 6 удивительных семейных пар, любовь которых постоянно подвергается критике и насмешкам 6 удивительных семейных пар, любовь которых постоянно подвергается критике и насмешкам Мужчина чуть-чуть не дожил до 25-летия свадьбы, но сделал всё, чтобы праздник состоялся Мужчина чуть-чуть не дожил до 25-летия свадьбы, но сделал всё, чтобы праздник состоялся 25 собак, которые сделают для детей что угодно 25 собак, которые сделают для детей что угодно Вдовец воссоздал покойную жену из воска Вдовец воссоздал покойную жену из воска
Митхун Чакрабортенков

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

802046



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Финита ля трагедия: Ефремов в суде признал свою вину - прокурор запросила для него 11 лет колонии
1
181
Финита ля трагедия: Ефремов в суде признал свою вину - прокурор запросила для него 11...
Полицейские Вашингтона опубликовали момент выстрела в чернокожего
0
117
Полицейские Вашингтона опубликовали момент выстрела в чернокожего
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему был закрыт сериал «Кости»?
2
29
Почему был закрыт сериал «Кости»?
Диета "Шесть лепестков"
3
0
Диета "Шесть лепестков"
От фрилансера до арт-директора
От фрилансера до арт-директора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#настроение#школа#путешествия#автомобиль#китай#лукашенко#шоу бизнес
#факты#прикол#люди#природа#германия#фотографии#белоруссия#комментарии#позитив#навальный
#юмор#животные#картинки#СССР#кино#жизнь#дизайн#космос#россия

На что жалуетесь?

Вернуться