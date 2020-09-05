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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
05 сентября 2020 10:56
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
4213
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

Авторский пост

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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55  комментариев
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32k
Андрей Бертон 4 часа назад
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Прикольные и смешные картинки
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5k
Elena Ki 6 минут назад
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У нас, кто раньше записался, тот в А попал. Кто попозже - тот в Б. Всегда была в Б. После 8-го пришлось в другую школу идти, в других школах смотрели на аттестат. Меня брали, а подругу мою - нет. И я сказала, что и я не пойду тогда. И мы пошли записались в школу послабже, но вместе. Главное, когда записывались, по школе бегали немецкие овчарки, а директор был мужик - редкий случай. Когда пришли первого сентября - ни собак, ни директора, все поменялось. До сих пор думаем, а что это было тогда - наваждение? Мы все школы в районе обошли, были уставшие, злые, что нас хотят разлучить и тут вдруг такой рай (животных мы любим, собак не боимся). Но ничего. Закончили, поступили в институты.
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4k
Валерий 8 минут назад
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В 18 чемодан для нурофена? Для презервативов-да! А так -не верю.
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5k
Elena Ki 20 минут назад
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Надо, чтоб у него Елена Воробей интервью взяла. Что он тогда начирикает?
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5k
Elena Ki 21 минуту назад
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В своем кабинете, недалеко от своей спальни и своей кухни. Очень хорошая обстановка. На билетах экономлю опять же.
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1k
RaiJu 22 минуты назад
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Жиза
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1k
RaiJu 23 минуты назад
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У нас А был всегда бандитским, туда отправляли детей, которые еле тянули предметы. Был еще Б класс, гуманитарии, мы в В были технарями, то есть углубленно изучали математику и физику.
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16k
turyst 42 минуты назад
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У нас не было "букв". Были "цифры".
Типа "первый первый", "первый второй", "первый третий"...
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29k
Опаньки turyst Полчаса назад
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цифры проще запомнить чем буквы, логично
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16k
turyst 45 минут назад
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Из разряда "найдете кота".


(Он тут точно есть!)

Из разряда "найдете кота". (Он тут точно есть!)
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5k
Elena Ki turyst 17 минут назад
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На колесе, под крылом
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886
Кер Реев Час назад
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А чего там есть-то...
А чего там есть-то...
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6k
Василий Алибабаев Час назад
Хм. Когда я учился в школе в 80-х , то у нас были классы- А,Б,В,Г,Д,Е. Я был в последней литере - Е. И наш класс был самым сильным и по предметам , физкультуре и другим дисциплинам. И попасть в наш класс считалось престижным изначально. И не слышали мы про такое распределение. Или с тех пор что то поменялось ?
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10k
Corvus Corax Час назад
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И какой же карьерный рост у сельской учительницы? Завуч давно и плотно занят.
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1k
RaiJu Corvus Corax Полчаса назад
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Назначение в город
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1k
roman-delisov Corvus Corax 16 минут назад
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Разряд. Зарплата у 7 и 14 разряда очень сильно отличаются, а без лояльного директора высокий разряд не получишь.
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15k
Robin Hood Час назад
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Ах да ... памятник ... И
Ах да ... памятник ... ИПосмотреть
Ах да ... памятник ... И
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15k
Robin Hood Час назад
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Прикольные и смешные картинки
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6k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
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У нас А и В всегда были общеобразовательные классы.
Б - химико-биологический
Г - гумманитарий
М - математики.
Лицей, че уж
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750
Черный Дмитрий Данилов 5 минут назад
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у нас А - это музыканты, В - это художники, Б - это прочий сброд
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1k
Андрей 2 часа назад
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Если долго вглядываться в темноту, то через некоторое время темнота начинает вглядываться в тебя... ))
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4k
Макс73 2 часа назад
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А может вы на родине исторической поживёте, в своём "Крыжополе" - глядишь пригодитесь и там. И проблемы со съёмной квартирой не будет.
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1k
RaiJu Макс73 21 минуту назад
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Ты дурак? Иногда и в Москве надо переезжать от родителей, а не сидеть сиднем на их шее.
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568
thor2006 2 часа назад
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джин коттабыч
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6k
Иркутск. Байкал. Сибирь 2 часа назад
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591
маг С.Дружко (звучит неплохо) 2 часа назад
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Вот бы орлы унесли и все такое семейство.
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2k
Михалыч 2 часа назад
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Жопа с глазами
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10k
Иван Михалыч 22 минуты назад
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Прикольные и смешные картинки
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