10 гениальных советских фильмов по версии американского сайта Taste of Cinema

Эта советская экранизация «Гамлета» была создана целым созвездием величайших художников всех времен. Борис Пастернак (автор «Доктора Живаго») предоставил русский перевод оригинального шекспировского текста. Примечательно, что он преобразовал английский язык Шекспира XVII века в разговорный русский язык того времени, вложив в него понятный, но поэтический голос, которым русские восхищаются и по сей день.



Между тем знаменитый режиссер Григорий Козинцев мастерски создал убедительную экранизацию с потрясающими визуальными эффектами. Так, Эльсинорский замок расположен в Ивангородской крепости на границе с Эстонией. Козинцев воссоздает Клавдия в образе Сталина и осуждает его за превращение Дании в тюремное государство. Такая интерпретация истории Гамлета придает ей политический оттенок, которого вы не найдете в других экранизациях. В этой версии Офелия является жертвой злонамеренного сталинского государства и сам Гамлет вынужден решать свою дилемму на этом фоне.



Конечно, ни одно упоминание о «Гамлете» Козинцева не было бы полным без восхваления музыкального вклада Дмитрия Шостаковича, создавшего волнующую партитуру, которая величественно передала эмоциональное напряжение этой истории.