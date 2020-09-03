10 гениальных советских фильмов по версии американского сайта Taste of Cinema

В советском кино есть что-то особенное. Фильмы, снятые на территории СССР поражают разнообразием. Поэтический кинематографический язык таких режиссеров, как Тарковский и Параджанов, музыка Прокофьева и Шостаковича… Есть, что исследовать и есть, чем наслаждаться. Предлагаем вашему вниманию 10 самых красивых советских фильмов, по версии американского сайта Taste of Cinema. Каждый из фильмов внес уникальный вклад в мировое кино.
Андрей Рублев (1966)
Фильм режиссера Андрея Тарковского «Андрей Рублев» — это размышление о роли художника, действие которого разворачивается среди жестокостей русского средневековья. Этот фильм отражает важную роль, которую играют красивые произведения искусства в жизни людей.
«Андрей Рублев» — второй полнометражный фильм Тарковского после его дебютного «Иванова детства». Обратившись к России начала XV века, Тарковский нашел свободу самовыражения в скудно документированной жизни Рублева, самого знаменитого русского средневекового иконописца.
«Андрей Рублев» — второй полнометражный фильм Тарковского после его дебютного «Иванова детства». Обратившись к России начала XV века, Тарковский нашел свободу самовыражения в скудно документированной жизни Рублева, самого знаменитого русского средневекового иконописца.
Летят журавли (1957)
После смерти Сталина в 1953 году направление социалистического реализма, определившее кинематограф раннего Советского Союза, начало сдавать позиции. «Летят журавли» стал новаторским фильмом, повествующим не столько о коллективной жертве, сколько о героизме и сложном жизненном опыте отдельных людей.
Фильм, действие которого почти полностью происходит в тылу во время Второй мировой войны, представил нового главного героя, чувствительного и несовершенного.
Фильм, действие которого почти полностью происходит в тылу во время Второй мировой войны, представил нового главного героя, чувствительного и несовершенного.
Ежик в тумане (1975)
Этот мультфильм иногда называют величайшей анимацией всех времен. «Ежик в тумане» — это прекрасное произведение искусства, созданное мастером-аниматором Юрием Норштейном. В 2003 году на фестивале анимации в Японии две работы Норштейна «Ежик в тумане» и «Сказка сказок» заняли первое и второе места в опросе 140 художников и критиков.
Уникальный импрессионистический анимационный стиль Норштейна включает в себя рисование нескольких стеклянных пластин и съемку их друг на друге. Перемещая стеклянные пластины из стороны в сторону или по направлению к камере, мастер создает эффект движения. Эти удивительные анимационные техники действительно заставляют вас чувствовать себя тем ежиком, который потерялся в тумане.
Уникальный импрессионистический анимационный стиль Норштейна включает в себя рисование нескольких стеклянных пластин и съемку их друг на друге. Перемещая стеклянные пластины из стороны в сторону или по направлению к камере, мастер создает эффект движения. Эти удивительные анимационные техники действительно заставляют вас чувствовать себя тем ежиком, который потерялся в тумане.
Цвет граната (1969)
«Цвет граната» — это потрясающе красивый фильм, который исследует жизнь армянского трубадура 18 века Саят-Новы. Фильм изобилует ослепительными красками, мерцающими безделушками, наполнен интересными традициями разных народов Кавказа.
Творение тбилисского армянина Сергея Параджанова снято уникальным поэтическим языком, который трудно найти вне его произведений. Фильм рассказывает о жизни и временах Саят-Новы. Впрочем, сюжет почти не имеет значения. Скорее, великолепные декорации и манящие звуки показывают, как Саят-Нова, должно быть, воспринимал окружающий его мир. Не менее яркими с художественной точки зрения получились и другие фильмы Параджанова – «Тени забытых предков», о традиционной украинской культуре Карпат, «Ашик Кериб» — ода грузинской истории.
Творение тбилисского армянина Сергея Параджанова снято уникальным поэтическим языком, который трудно найти вне его произведений. Фильм рассказывает о жизни и временах Саят-Новы. Впрочем, сюжет почти не имеет значения. Скорее, великолепные декорации и манящие звуки показывают, как Саят-Нова, должно быть, воспринимал окружающий его мир. Не менее яркими с художественной точки зрения получились и другие фильмы Параджанова – «Тени забытых предков», о традиционной украинской культуре Карпат, «Ашик Кериб» — ода грузинской истории.
Гамлет (1964)
Эта советская экранизация «Гамлета» была создана целым созвездием величайших художников всех времен. Борис Пастернак (автор «Доктора Живаго») предоставил русский перевод оригинального шекспировского текста. Примечательно, что он преобразовал английский язык Шекспира XVII века в разговорный русский язык того времени, вложив в него понятный, но поэтический голос, которым русские восхищаются и по сей день.
Между тем знаменитый режиссер Григорий Козинцев мастерски создал убедительную экранизацию с потрясающими визуальными эффектами. Так, Эльсинорский замок расположен в Ивангородской крепости на границе с Эстонией. Козинцев воссоздает Клавдия в образе Сталина и осуждает его за превращение Дании в тюремное государство. Такая интерпретация истории Гамлета придает ей политический оттенок, которого вы не найдете в других экранизациях. В этой версии Офелия является жертвой злонамеренного сталинского государства и сам Гамлет вынужден решать свою дилемму на этом фоне.
Конечно, ни одно упоминание о «Гамлете» Козинцева не было бы полным без восхваления музыкального вклада Дмитрия Шостаковича, создавшего волнующую партитуру, которая величественно передала эмоциональное напряжение этой истории.
Между тем знаменитый режиссер Григорий Козинцев мастерски создал убедительную экранизацию с потрясающими визуальными эффектами. Так, Эльсинорский замок расположен в Ивангородской крепости на границе с Эстонией. Козинцев воссоздает Клавдия в образе Сталина и осуждает его за превращение Дании в тюремное государство. Такая интерпретация истории Гамлета придает ей политический оттенок, которого вы не найдете в других экранизациях. В этой версии Офелия является жертвой злонамеренного сталинского государства и сам Гамлет вынужден решать свою дилемму на этом фоне.
Конечно, ни одно упоминание о «Гамлете» Козинцева не было бы полным без восхваления музыкального вклада Дмитрия Шостаковича, создавшего волнующую партитуру, которая величественно передала эмоциональное напряжение этой истории.
Покаяние (1987)
Классический фильм грузина Тенгиза Абуладзе пример способности искусства помочь зрителю пересмотреть неудобные вопросы прошлого. «Покаяние» это вневременной фильм о природе авторитаризма, пассивности и роли личности перед лицом террора.
Популярность этого культового фильма в эпоху перестройки несет в себе убийственную идею. Человек мало что может сделать, когда система, в которой он живет, прогнила насквозь. Повествование картины предвещает неминуемый распад советской системы, который произошел через несколько лет после премьеры.
Популярность этого культового фильма в эпоху перестройки несет в себе убийственную идею. Человек мало что может сделать, когда система, в которой он живет, прогнила насквозь. Повествование картины предвещает неминуемый распад советской системы, который произошел через несколько лет после премьеры.
Служебный роман (1977)
Этот кассовый хит описывает повседневную жизнь и отношения в СССР с очаровательной правдоподобностью. «Служебный роман» рассказывает о неожиданной любовной истории, которая «случилась» на рабочем месте. Фильм радует фантастической актерской игрой и пронзительно точным изображением советской офисной культуры.
Александр Невский (1938)
Когда люди думают о Сергее Эйзенштейне, гениальном советском режиссере, прославившемся развитием техники монтажа в кино, они чаще всего вспоминают его эпопею «Броненосец Потемкин». И это действительно величайший немой фильм всех времен. Однако именно в «Александре Невском» Эйзенштейн достиг своего пика в соединении зрелища и звука.
«Александр Невский» сочетает в себе ошеломляющую «картинку» от Эйзенштейна с партитурой Сергея Прокофьева. Возвышенные аудио- и визуальные элементы Эйзенштейна и Прокофьева наиболее удачно сочетаются в потрясающей сцене ледового побоища. Зловещая музыка Прокофьева, устрашающие доспехи тевтонцев и выразительная кинематография делают этот фрагмент фильма одной из самых напряженных батальных сцен, которые когда-либо видел кинематограф.
«Александр Невский» сочетает в себе ошеломляющую «картинку» от Эйзенштейна с партитурой Сергея Прокофьева. Возвышенные аудио- и визуальные элементы Эйзенштейна и Прокофьева наиболее удачно сочетаются в потрясающей сцене ледового побоища. Зловещая музыка Прокофьева, устрашающие доспехи тевтонцев и выразительная кинематография делают этот фрагмент фильма одной из самых напряженных батальных сцен, которые когда-либо видел кинематограф.
Морозко (1964)
Одна из нескольких популярных русских сказок от режиссера Александра Роу, «Морозко» это хороший, семейный фильм, подходящий для новогодних праздников.
Изобилующий прекрасными зимними пейзажами и яркими национальными русскими костюмами, «Морозко» рассказывает историю молодой пары, которая должна преодолеть семейные и магические испытания, чтобы быть вместе.
Эта история сочетает в себе очарование «Красавицы и чудовища» и «Белоснежки» с ярко выраженным русским колоритом и это один из немногих советских фильмов, который был дублирован на английский для показа на американском телевидении в детских программах.
Изобилующий прекрасными зимними пейзажами и яркими национальными русскими костюмами, «Морозко» рассказывает историю молодой пары, которая должна преодолеть семейные и магические испытания, чтобы быть вместе.
Эта история сочетает в себе очарование «Красавицы и чудовища» и «Белоснежки» с ярко выраженным русским колоритом и это один из немногих советских фильмов, который был дублирован на английский для показа на американском телевидении в детских программах.
Свой среди чужих, чужой среди своих (1974)
Это великий русский вестерн, или «истерн» с волнующим сюжетом и захватывающими кадрами Сибири. Фильм – дебютная работа выдающегося российского актера и режиссера Никиты Михалкова. Правда, за рубежом он более известен благодаря своему оскароносному фильму «Утомленные солнцем» (1994). Однако его ранние работы не менее интересны.
Действие кинофильма разворачивается в Сибири во время гражданской войны и напоминает классику западного вестерна об ограблении поезда, приправленную советскими стилистическими новшествами.
Захватывающая приключенческая картина наполнена великолепными панорамами обширных сибирских просторов. Съемочная группа кинофильма была ограничена в использовании дорогостоящей цветной пленки, поэтому Михалков пошел на интересный художественный ход: он отснял некоторые сцены в черно-белом формате. Эти переходы от цвета к монохромному изображению просто удивительные. Они несут оттенок трепетной ностальгии.
Действие кинофильма разворачивается в Сибири во время гражданской войны и напоминает классику западного вестерна об ограблении поезда, приправленную советскими стилистическими новшествами.
Захватывающая приключенческая картина наполнена великолепными панорамами обширных сибирских просторов. Съемочная группа кинофильма была ограничена в использовании дорогостоящей цветной пленки, поэтому Михалков пошел на интересный художественный ход: он отснял некоторые сцены в черно-белом формате. Эти переходы от цвета к монохромному изображению просто удивительные. Они несут оттенок трепетной ностальгии.
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Сказка сказок:
XIII Всесоюзный кинофестиваль в Душанбе первая премия (1983)
Премия жюри Fipresci (Юрий Норштейн ) на V Международном кинофестивале анимационных в Загребе, 1980
1 премия (Юрий Норштейн) на Международном кинофестивале анимационных фильмов в Оттаве (Канада), 1980
Гран-при на Международном кинофестивале короткометражных и документальных фильмов в Лилле (Франция), 1980
Приз Международной федерации киноклубов в Оберхаузене (ФРГ), 1980
Фильм признан «лучшим анимационным фильмом всех времен и народов» по результатам международного опроса, проведенного Академией киноискусства совместно с АСИФА-Голливуд, Лос-Анджелес (США), 1984
2-место в рейтинге «150 лучших анимационных фильмов всех времен Японии и мира», Токио, 2003
Ежик в тумане:
1976 Всесоюзный кинофестиваль во Фрунзе: «Лучший мультипликационный фильм»
1976 Детский и молодёжный кинофестиваль в Тегеране: «Лучший анимационный фильм»
2003 150 лучших анимационных фильмов всех времён Японии и мира, Токио: «Анимационный фильм № 1 всех времён» (2-е место в этом рейтинге занял другой мультфильм Юрия Норштейна «Сказка сказок»)
меня тоже пугал.
Это не совсем дебютная работа, и его "ранние" работы сделали ему имя, на которое, он опираясь в 90тые и далее сделал себе деньги, поменяв на них свой талант.