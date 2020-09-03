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10 гениальных советских фильмов по версии американского сайта Taste of Cinema

10 гениальных советских фильмов по версии американского сайта Taste of Cinema (10 фото)

Автор:
03 сентября 2020 23:05
Метки: movienews.film   актеры   кино   лучшее   новинки   премьеры   фильмы   
1115
10
В советском кино есть что-то особенное. Фильмы, снятые на территории СССР поражают разнообразием. Поэтический кинематографический язык таких режиссеров, как Тарковский и Параджанов, музыка Прокофьева и Шостаковича… Есть, что исследовать и есть, чем наслаждаться. Предлагаем вашему вниманию 10 самых красивых советских фильмов, по версии американского сайта Taste of Cinema. Каждый из фильмов внес уникальный вклад в мировое кино.

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Метки: movienews.film   актеры   кино   лучшее   новинки   премьеры   фильмы   
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10k
Corvus Corax 9 часов назад
"Этот мультфильм иногда называют величайшей анимацией всех времен"

Сказка сказок:
XIII Всесоюзный кинофестиваль в Душанбе первая премия (1983)
Премия жюри Fipresci (Юрий Норштейн ) на V Международном кинофестивале анимационных в Загребе, 1980
1 премия (Юрий Норштейн) на Международном кинофестивале анимационных фильмов в Оттаве (Канада), 1980
Гран-при на Международном кинофестивале короткометражных и документальных фильмов в Лилле (Франция), 1980
Приз Международной федерации киноклубов в Оберхаузене (ФРГ), 1980
Фильм признан «лучшим анимационным фильмом всех времен и народов» по результатам международного опроса, проведенного Академией киноискусства совместно с АСИФА-Голливуд, Лос-Анджелес (США), 1984
2-место в рейтинге «150 лучших анимационных фильмов всех времен Японии и мира», Токио, 2003

Ежик в тумане:
1976 Всесоюзный кинофестиваль во Фрунзе: «Лучший мультипликационный фильм»
1976 Детский и молодёжный кинофестиваль в Тегеране: «Лучший анимационный фильм»
2003 150 лучших анимационных фильмов всех времён Японии и мира, Токио: «Анимационный фильм № 1 всех времён» (2-е место в этом рейтинге занял другой мультфильм Юрия Норштейна «Сказка сказок»)
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3k
hairov Час назад
Меня "Ежик в тумане" в детстве пугал.
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415
Константин hairov 5 минут назад
это мультик для взрослых. хотя, считался детским.
меня тоже пугал.
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7k
Антон Семёныч Час назад
"Свой среди чужих" самый чоткий
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102
fitornah 8 часов назад
Эх... И правда великие фильмы были. Сейчас таких мало делают.
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415
Константин fitornah 5 минут назад
сейчас таких НЕ делают
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18k
Слепой Пью 8 часов назад
Все-таки "Белое солнце пустыни" смотрелось бы куда органичнее в этом списке, заменив михалковский фильм.
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1k
mg71 9 часов назад
"Фильм – дебютная работа выдающегося российского актера и режиссера Никиты Михалкова. Правда, за рубежом он более известен благодаря своему оскароносному фильму «Утомленные солнцем» (1994). Однако его ранние работы не менее интересны"
Это не совсем дебютная работа, и его "ранние" работы сделали ему имя, на которое, он опираясь в 90тые и далее сделал себе деньги, поменяв на них свой талант.
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4k
Сергей mg71 7 часов назад
Это именно дебютная работа, потому что до этого есть лишь несколько короткометражек, курсовых работ. В полном метре это дебют. Ранние работы сделали ему имя у нас. Утомленные солнцем - фильм, который познакомил западного зрителя с режиссером. Нормально все написано. А по поводу таланта на деньги - тут не поспоришь. Видать такое предложение было, что весь отдал, ни капли таланта себе не оставил.
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