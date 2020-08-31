Жители Алтая вместо голубей прикормили стаю коршунов

Жители города Заринска (Алтайский край) прикормили "прописавшихся" на проспекте Строителей коршунов (которые, похоже, всех голубей в округе уже съели) и превратили процесс кормления в настоящий аттракцион. Они приучили хищных птиц на лету ловить куски колбасы, которые им сбрасывали с 9-го этажа. Процесс "дрессуры" местные жители сняли на видео.

"Ты смотри, не тряси долго, а то он может в руку вцепиться", - советует товарищу "коллега-орнитолог "