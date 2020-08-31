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Жители Алтая вместо голубей прикормили стаю коршунов

Жители Алтая вместо голубей прикормили стаю коршунов (2 фото + 2 видео)

Автор:
31 августа 2020 17:07
Сообщество : Животные
Метки: алтай   видео   город   колбаса   кормление   коршуны   
1375
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Авторы ролика превратили кормление хищных птиц в настоящий аттракцион.

Источник:

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Метки: алтай   видео   город   колбаса   кормление   коршуны   
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7  комментариев
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2k
Том Джоуд Час назад
Живут спокойно у нас. В центре города. До кормления колбасой конечно, не доходит, но владения свои часто облетают. "Крыс летающих" жрут. Сам из окна охоту видел. Ласточек и воробьев не трогают. И синичек зимой. Те как заговоренные. Крошки едят с подоконников, ничего не боятся.
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22k
Павел 16 минут назад
Жаль у нас такой стаи нет. Дрозды задолбали, здоровая стая, штук 30 наверное. Сожрали все ягоды в округе и из пневматики не очень сбиваются.
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18k
Слепой Пью 36 минут назад
Что-то в этом году в Новосибирске коршунов не так много, вот лет семь-восемь назад их была тьма в городе. А на Обском море вдоль берега через каждые метров 300 висели в восходящих потоках эти красавцы...
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4k
Андрей Крылов Час назад
Да уж лучше коршунов кормить, чем летающих крыс - голубей. Вот такой я. То ли злой, то ли добрый. Всяко коршуны - куда белее редкие птицы. А голубей полно почти в любом городе. Реально летающие крысы. Рассадник болезней и завсегдатаи помоек. И совсем не мирные птицы. Тоже могут заклевать тех, кто слабее. Но, в отличие от коршуна того же, ещё и жутко тупые. Простите те, кто разводит голубей. Они меня сами могут "заклевать" :) Но я что вижу, то пою.
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7k
Потапыч Андрей Крылов 55 минут назад
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4k
Olga Raudis Час назад
Падаль жрут только так. По утрам слетаются к дорогам и собирают все, что ночью задавили. Многие постоянно вдоль дорог кантуются.
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−25
мария коршунова 2 часа назад
Санитары-неба.
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