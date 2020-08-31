Жители Алтая вместо голубей прикормили стаю коршунов

Авторы ролика превратили кормление хищных птиц в настоящий аттракцион.
Жители города Заринска (Алтайский край) прикормили "прописавшихся" на проспекте Строителей коршунов (которые, похоже, всех голубей в округе уже съели) и превратили процесс кормления в настоящий аттракцион. Они приучили хищных птиц на лету ловить куски колбасы, которые им сбрасывали с 9-го этажа. Процесс "дрессуры" местные жители сняли на видео.
"Ты смотри, не тряси долго, а то он может в руку вцепиться", - советует товарищу "коллега-орнитолог "
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Коршуны стремительно пикировали за полюбившейся человеческой пищей и ловили колбасу на лету, чем приводили в восторг авторов видео. Также стремительно и росло число хищных птиц, которые слетались с окрестных дворов, почуяв легкую добычу.
Ветеринары тем временем предостерегают местных жителей: по их словам, колбаса, содержащая минимум мяса, может стать смертельно опасным лакомством для пернатых.
Собственно, "дрессировка" коршунов не такое редкое явление для России. В начале августа сообщалось о жителе Новосибирска Николае Белозерове, который стал звездой англоязычного интернета, благодаря роликам, в которых показывал, как кормит коршунов с 13-го этажа.
"Со мной связались несколько агентств из Великобритании и США, которые специализируются на популярном пользовательском контенте в интернете. Дело в том, что мои ролики стали довольно популярны в TikTok — в общей сложности их посмотрело около миллиона человек, ежедневно приходит очень много комментариев и растет число подписчиков аккаунта с коршунами. Соболей я не видел, а вот коршуны — вполне символ Новосибирска", - поделился Николай.
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Новосибирский орнитолог Алексей Яновский в свою очередь объяснил, почему коршуны начали селиться рядом с людьми.
"Когда-то птицы питались только рыбой, но Новосибирск приучил их к «просрочке», и теперь хищники перебираются к мусорным бакам. Так что хищная птица в городе уже не редкость. Коршуны, конечно, сдерживают количество голубей, не дают им расплодиться. Также ловят и других птиц, питаются падалью и крысами на свалках. На каждую особь приходится граммов 300 — 400 мяса в день, функцию санитаров улиц они выполняют." - сообщил Яновский.
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