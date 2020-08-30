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Почему Снежная Королева, Чебурашка и Удав рождены в муках?

Почему Снежная Королева, Чебурашка и Удав рождены в муках? (7 фото)

Автор:
30 августа 2020 17:39
Метки: снежная королева   удав   чебурашка   
239
7
Что общего у величественной Снежной Королевы, добродушного Чебурашки и глубокомысленного Удава? А то, что всех этих персонажей создал один человек — талантливейший художник Леонид Аронович Шварцман.

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Метки: снежная королева   удав   чебурашка   
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5  комментариев
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264
andrey 3 часа назад
а художник то ,покуривал ! в хорошем смысле конечно !
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10k
Сибирячка 4 минуты назад
К образу Снежной Королевы. У знакомых мальчик 5 лет был напуган так ее первым появлением в окне, что пришлось лечить от испуга. Мой был еще младше но отнесся к ней без эмоций. Вероятно, что был много младше.
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12k
Дмитрий 9 минут назад
"Снежную королеву" в детстве боялся до жути
Мало того, что образ сам по себе очень впечатляющий, так ещё и снимали её в технике ротоскопии: сюжеты с полностью загримированной актрисой снимали на киноплёнку, а потом покадрово перерисовывали, добиваясь пугающего сходства мультипликационного персонажа с живым человеком. Кстати, в роли Снежной Королевы "снялась" популярная в те годы актриса Мария Бабанова. Она же и озвучивала Королеву.
"Снежную королеву" в детстве боялся до жути Мало того, что образ сам по себе очень впечатляющий, так ещё и снимали её в технике ротоскопии: сюжеты с полностью загримированной актрисой снимали на киноплёнку, а потом покадрово перерисовывали, добиваясь пугающего сходства мультипликационного персонажа с живым человеком. Кстати, в роли Снежной Королевы "снялась" популярная в те годы актриса Мария Бабанова. Она же и озвучивала Королеву.
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9k
An4aR 46 минут назад
Ссылка coub.com
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25k
Игорь 3 часа назад
Не смог удержаться и ответить на идиотский вопрос в заголовке!
"Почему Снежная Королева, Чебурашка и Удав рождены в муках?"
Тяжелые роды при рождении Снежной королевы получились потому что она же ледяная, соответственно скажем так "родовой проход" замерзал и леденел очень быстро. Отогревали как могли.
При рождении Чебурашки проблемы были с большими ушами - застревали в том самом проходе.
Ну а с удавом всё лежит на поверхности - он длинный, задолбались все пока вышел целиком.

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