"Почему Снежная Королева, Чебурашка и Удав рождены в муках?"

Удав-философ



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Так в размышлениях, сомнениях, трудах, спорах рождались герои, которые стали любимыми.



Это не значит, что тяжело было только с тремя. Просто именно они создавались дольше и труднее остальных. А трудностей хватало на всех работах, анимация тогда была очень трудоёмким процессом. Но зато шедевров рождалось много! И герои с годами не теряют своей энергетики - и Раджа с Золотой Антилопой, и Кай с Гердой, и Ёжик с Черепахой, и котёнок Гав, и девочка с собачкой-варежкой.... Не перечесть их всех - прекрасных персонажей, созданных Леонидом Ароновичем Шварцманом!



Нам остаётся пожелать здоровья этому удивительному человеку, разменивающему второй век, при этом не потерявшему бодрость духа, ясность мысли и любовь к жизни!