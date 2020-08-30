На что способен автомобиль-амфибия «Дрозд»

Сегодня автомобилей-амфибий делают не так уж много. Пик популярности в конструкторской среде не подобные транспортные средства пришелся на начало второй половины XX века. Несмотря на все это, в сердцах инженеров все еще теплится надежда создать действительно универсальное транспортное средство в первую очередь для активного отдыха, в том числе охоты и рыбалки. Время от времени получаются весьма интересные образцы.
Об одним таком сегодня и пойдет речь.
Автомобиль-амфибия «Дрозд» был разработан «Балтийской машиностроительной компанией». На чертежной доске проект появился еще в 2014 году, однако несколько лет подряд будущий автомобиль не покидал бумаги. Лишь к началу 2018 года был создан первый действующий прототип. Испытания машины прошли успешно. «Дрозд» показал себя преимущественно с лучшей стороны, еще раз доказав всем скептикам, что гибрид автомобиля и плавательного средства в машине для повседневного использования – это не что-то фантастическое.
Впрочем, позиционируется «Дрозд» в первую очередь как транспортное средство для любителей активного отдыха – рыбаков, охотников, путешественников. В амфибии было реализовано несколько принципиально новых конструкторских идей. Авторы проекта за время разработки успели подать сразу 12 патентов. Кроме того, представители БМК не исключают возможности адаптации своей разработки для нужд военных и МЧС.
Главной фишкой «Дрозда» стали его поворачивающиеся в бок при переходе в режим амфибии колеса. Это не просто стильное дизайнерское решение. Сделано это было в том числе для облегчения процедуры швартовки. Благодаря такому расположению амфибия никогда не ударится бортом о причал.
Что касается технических характеристик, то здесь амфибии есть чем порадовать и приятно удивить. Оборудовано универсальное транспортное средство 250-сильным мотором Steyr и полным приводом. Объемный бак позволяет «Дрозду» пройти до 800 км по суше и до 300 км по воде. Борт машины без каких-либо проблем выдерживает 3-бальный шторм. Скорость хода по воде составляет 30 км/ч, однако при необходимости можно перейти в режим глиссирования, что позволит достичь скорости в 70 км/ч на волнах. На суше автомобиль разгоняется до 100 км/ч. Также конструкция «Дрозда» позволяем ему выбрасываться на берег на скорости в 30 км/ч.
Несложно догадаться, что в ходе разработки меньше всего внимания конструкторы уделяли различным эстетическим изыскам. От того амфибия выглядит максимально утилитарно и сурово. Почти весь дизайн был принесен в жертву технической составляющей.
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Выехать на стоянку яхтклуба? Недоавтомобиль - недокатер.
Да какая разница как автор назвал свою модель, вон все на молотках (Hummer) ездють и ничего!
Да и оляпка ни разу не водоплавающая.