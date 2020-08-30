На что способен автомобиль-амфибия «Дрозд»

Что касается технических характеристик, то здесь амфибии есть чем порадовать и приятно удивить. Оборудовано универсальное транспортное средство 250-сильным мотором Steyr и полным приводом. Объемный бак позволяет «Дрозду» пройти до 800 км по суше и до 300 км по воде. Борт машины без каких-либо проблем выдерживает 3-бальный шторм. Скорость хода по воде составляет 30 км/ч, однако при необходимости можно перейти в режим глиссирования, что позволит достичь скорости в 70 км/ч на волнах. На суше автомобиль разгоняется до 100 км/ч. Также конструкция «Дрозда» позволяем ему выбрасываться на берег на скорости в 30 км/ч.

Несложно догадаться, что в ходе разработки меньше всего внимания конструкторы уделяли различным эстетическим изыскам. От того амфибия выглядит максимально утилитарно и сурово. Почти весь дизайн был принесен в жертву технической составляющей.