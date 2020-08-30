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На что способен автомобиль-амфибия «Дрозд»

На что способен автомобиль-амфибия «Дрозд» (5 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2020 11:14
Метки: авто   интересно   технологии   
473
5
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Сегодня автомобилей-амфибий делают не так уж много. Пик популярности в конструкторской среде не подобные транспортные средства пришелся на начало второй половины XX века. Несмотря на все это, в сердцах инженеров все еще теплится надежда создать действительно универсальное транспортное средство в первую очередь для активного отдыха, в том числе охоты и рыбалки. Время от времени получаются весьма интересные образцы.

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Метки: авто   интересно   технологии   
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24  комментария
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305
Dervish 4 часа назад
"Вот же круто! А зачем?" М.Ефремов.
Выехать на стоянку яхтклуба? Недоавтомобиль - недокатер.
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2k
au3 3 часа назад
Дрозды водоплавающие, чтобы так амфибию называть?
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24k
labuda.blog au3 3 часа назад
Представляешь, есть водяной дрозд. Оляпка называется.
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2k
au3 labuda.blog 3 часа назад
Ну оляпка из другого семейства (оляпковые Cinclidae), чем дрозды настоящие (дроздовые Turdidae) и называется не только водяной дрозд, но и водяной воробей - самозванец короче.
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24k
labuda.blog au3 2 часа назад
Дрозды также относятся к воробьиным.

Да какая разница как автор назвал свою модель, вон все на молотках (Hummer) ездють и ничего!
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au3 labuda.blog 2 часа назад
Молоток вообще-то по-анлийски hAmmer.
Да и оляпка ни разу не водоплавающая.
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labuda.blog au3 2 часа назад
Верно! Но звучит одинаково. И когда англоязычный слышит это название представляет молоток.
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16k
иванов дмитрий 3 часа назад
Как игрушка для очень богатых - наверное да.
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7k
Андрей Иванов 3 часа назад
За расход горючего как то ничего не сказали. Обычно все армейские разработки очень прожорливы.
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