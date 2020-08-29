Где куклы так похожи на людей!

Хочу представить вам ещё одну из историй из жизни родного города, вернее, из историй людей, его населяющих.
Орчанка Жанна Жумина всю жизнь с куклами. Она не то, чтобы очень любит играть ими — она их делает. Причём такие, за которыми взрослые люди со всего мира выстраиваются в очереди.
«Всегда нравилось лепить. Мечтала быть скульптором. Но потом поняла, что мечта сбылась. Всё-таки я леплю, что-то делаю. Единственное, как бы материал немножко другой» (из интервью художника Ж. Жуминой телеканалу «Орск.ру»).
Куклами Жанна занимается почти всю жизнь. Среди её работ — игровые, портретные, сюжетные… Делала куклы из всего, что попадётся под руку — поролон, бумага, проволока… Первой куклой из подручных материалов стал Петрушка.
«Почему Петрушка? Потому что нашла старый свитер. В полосочку. Яркий очень. Там полоски были разноцветные. Сделала какого-то Петрушку. Была очень довольна. Я подарила его сестрёнке своей младшей двоюродной. Ну, можно сказать, от сердца оторвала. Ну мне хотелось сделать подарок этот, свою первую куклу я подарила ей» (Ж. Жумина)
«Почему Петрушка? Потому что нашла старый свитер. В полосочку. Яркий очень. Там полоски были разноцветные. Сделала какого-то Петрушку. Была очень довольна. Я подарила его сестрёнке своей младшей двоюродной. Ну, можно сказать, от сердца оторвала. Ну мне хотелось сделать подарок этот, свою первую куклу я подарила ей» (Ж. Жумина)
Сейчас художник работает с пластиком. А вот как делаются куклы:
«Проволочный каркас идёт для тела. Синтепон — это само тельце. То есть проволочный каркас будем считать скелетиком. Синтепон — это как тельце. Потом текстиль. То есть нашивается одежда. Кто-то клеит, кто-то шьёт, кто-то смешанную технику использует. Куклы могут быть и из пластика, и из дерева» (Ж. Жумина).
«Проволочный каркас идёт для тела. Синтепон — это само тельце. То есть проволочный каркас будем считать скелетиком. Синтепон — это как тельце. Потом текстиль. То есть нашивается одежда. Кто-то клеит, кто-то шьёт, кто-то смешанную технику использует. Куклы могут быть и из пластика, и из дерева» (Ж. Жумина).
Куклы Жанны как люди, только меньше, и каждая со своим характером и своей судьбой. Красивые, смешные, грустные и завораживающие: героев художница находит прямо на улице. В метро, в поезде, в магазине — Жанна улавливает какие-то детали, запоминает, иногда — зарисовывает. И вот — прохожий на улице уже в ваших руках…
«Женщина шла, очень торопилась куда-то и вела за собой девочку маленькую. Женщина бежала на всех парах, неслась. А ребёнок настолько отвлечен… А у неё времени нет, и мне вот эта фраза очень понравилась — времени нет... Понимание взрослого и ребёнка абсолютно разное. И вот эту картинку я в метро села и быстренько зарисовала. Само движение» (Ж. Жумина).
«Женщина шла, очень торопилась куда-то и вела за собой девочку маленькую. Женщина бежала на всех парах, неслась. А ребёнок настолько отвлечен… А у неё времени нет, и мне вот эта фраза очень понравилась — времени нет... Понимание взрослого и ребёнка абсолютно разное. И вот эту картинку я в метро села и быстренько зарисовала. Само движение» (Ж. Жумина).
"Времени нет"
Труднее всего даются портретные куклы, признаётся художник. Мастеру очень часто приходится создавать их на заказ, для человека, которого она никогда не видела раньше — по фотографиям. Но недовольных ещё не было.
Бывают особенные заказы, которые запоминаются на всю жизнь…
«Звонок был. Просили сделать куклу-карандаш. В короткий срок очень. Потому что подарок был для мамы, которая лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Я так поняла, сроки очень сжатые. Я постаралась как можно быстрее все это сделать, кукла была готова. Я написала этой девочке, и она мне ответила, что мамы вчера не стало. Мы не успели. Но девочка всё равно куклу забрала в память уже о маме. Вот это был необычный заказ, и он, конечно, запомнился» (Ж. Жумина).
«Звонок был. Просили сделать куклу-карандаш. В короткий срок очень. Потому что подарок был для мамы, которая лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Я так поняла, сроки очень сжатые. Я постаралась как можно быстрее все это сделать, кукла была готова. Я написала этой девочке, и она мне ответила, что мамы вчера не стало. Мы не успели. Но девочка всё равно куклу забрала в память уже о маме. Вот это был необычный заказ, и он, конечно, запомнился» (Ж. Жумина).
Вообще кукол для людей, страдающих каким-то заболеванием, как оказалось, заказывают очень часто. По-видимому, в работах Жанны есть что-то такое доброе, дарящее надежду.
«Тоже опять с тяжёлым заболеванием человек, и друзья ему решили сделать куклу. Он был после операции. Я так поняла, шёл к выздоровлению. В общем, ему нужна была такая оптимистичная кукла. По их словам. Ну я попыталась сделать такую. По-моему, они были очень довольны. Кукла удалась в этом плане» (Ж. Жумина).
«Тоже опять с тяжёлым заболеванием человек, и друзья ему решили сделать куклу. Он был после операции. Я так поняла, шёл к выздоровлению. В общем, ему нужна была такая оптимистичная кукла. По их словам. Ну я попыталась сделать такую. По-моему, они были очень довольны. Кукла удалась в этом плане» (Ж. Жумина).
Куклы Жуминой путешествуют по всему миру. В США, Испании, Китае и многих других странах — работы мастера ценятся повсюду. Коллекционер из Чикаго, например, приобрёл уже больше 6 кукол орского художника.
«Последнее, что он забрал, это была кукла, сделанная не для выставок, не для продажи. Эта кукла была посвящена Холокосту. Тому времени. Я её сделала... Ну, мне нужно было её сделать зачем-то, я даже не знаю, зачем. Она делалась очень долго. Года 3. В шкафу лежала, я время от времени к ней возвращалась. Почему-то какая-то потребность у меня была к этой кукле... Когда она наконец-то была доделана, я её выставила, и этот человек оказался с еврейской темой очень связан. Он написал, что эта кукла разбередила душу ему, он хочет её приобрести. Хотя я делала её не на продажу. Так эта кукла уехала в Чикаго» (Ж. Жумина).
«Последнее, что он забрал, это была кукла, сделанная не для выставок, не для продажи. Эта кукла была посвящена Холокосту. Тому времени. Я её сделала... Ну, мне нужно было её сделать зачем-то, я даже не знаю, зачем. Она делалась очень долго. Года 3. В шкафу лежала, я время от времени к ней возвращалась. Почему-то какая-то потребность у меня была к этой кукле... Когда она наконец-то была доделана, я её выставила, и этот человек оказался с еврейской темой очень связан. Он написал, что эта кукла разбередила душу ему, он хочет её приобрести. Хотя я делала её не на продажу. Так эта кукла уехала в Чикаго» (Ж. Жумина).
"Холокост"
Приходилось Жанне делать и кукол для знаменитостей.
«Интересная история с одной куклой. Я люблю делать детей-пионеров. У меня есть серия. И там был такой мальчик-барабанщик. Славик. Её кто-то купил, я не помню, как и где. Но потом я узнаю, что эту куклу увидел Никита Михалков, мне потом рассказал тот человек, который купил её. И отобрал у меня, говорит, эту куклу. И теперь она находится у Никиты Михалкова. Тоже мне понравилось, что оценил» (Ж. Жумина).
«Интересная история с одной куклой. Я люблю делать детей-пионеров. У меня есть серия. И там был такой мальчик-барабанщик. Славик. Её кто-то купил, я не помню, как и где. Но потом я узнаю, что эту куклу увидел Никита Михалков, мне потом рассказал тот человек, который купил её. И отобрал у меня, говорит, эту куклу. И теперь она находится у Никиты Михалкова. Тоже мне понравилось, что оценил» (Ж. Жумина).
Тот самый "Славик", которого забрал Н. Михалков
Сюжетные куклы Жанны — это всегда целая история. Какой-то семьи, маленького мальчика, влюблённой пары, одинокого человека… Например, есть кукла, которая называется «Одиночество».
«Перекошенное окно, оконная рама. Человек смотри в это окно. Окно не ровное, этот кактус на подоконнике — символ одиночества, засохший. И человек такой тоже... Если он один, то он и в зеркало, можно сказать, не смотрится … Примерно какой-то такой образ» (Ж. Жумина).
Куклы для Жанны — это попытка выговориться. Такой своеобразный личный дневник, признаётся мастер.
«Перекошенное окно, оконная рама. Человек смотри в это окно. Окно не ровное, этот кактус на подоконнике — символ одиночества, засохший. И человек такой тоже... Если он один, то он и в зеркало, можно сказать, не смотрится … Примерно какой-то такой образ» (Ж. Жумина).
Куклы для Жанны — это попытка выговориться. Такой своеобразный личный дневник, признаётся мастер.
Наверное, каждый в куклах Жанны может узнать себя — в детстве, в грусти, в радости или в печали. Присмотритесь, возможно, что-то родное и знакомое увидите и вы.
Ещё немного работ мастера:
фото кукол предоставлены самим мастером Жанной Жуминой
автор интервью: Мария Ноздрачёва, корреспондент телеканала «Орск.ру»
автор интервью: Мария Ноздрачёва, корреспондент телеканала «Орск.ру»
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