Где куклы так похожи на людей!

Куклы Жуминой путешествуют по всему миру. В США, Испании, Китае и многих других странах — работы мастера ценятся повсюду. Коллекционер из Чикаго, например, приобрёл уже больше 6 кукол орского художника.

«Последнее, что он забрал, это была кукла, сделанная не для выставок, не для продажи. Эта кукла была посвящена Холокосту. Тому времени. Я её сделала... Ну, мне нужно было её сделать зачем-то, я даже не знаю, зачем. Она делалась очень долго. Года 3. В шкафу лежала, я время от времени к ней возвращалась. Почему-то какая-то потребность у меня была к этой кукле... Когда она наконец-то была доделана, я её выставила, и этот человек оказался с еврейской темой очень связан. Он написал, что эта кукла разбередила душу ему, он хочет её приобрести. Хотя я делала её не на продажу. Так эта кукла уехала в Чикаго» (Ж. Жумина).