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Где куклы так похожи на людей!

Где куклы так похожи на людей! (34 фото)

Автор:
29 августа 2020 17:36
Метки: имена   искусство   истории   
802
34
Хочу представить вам ещё одну из историй из жизни родного города, вернее, из историй людей, его населяющих.
Еще крутые истории!
Метки: имена   искусство   истории   
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4  комментария
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991
vitstd 8 часов назад
Обалденные работы!
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641
Uggla 5 часов назад
Изумительно!
Талантище!
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8k
Хью́берт 6 часов назад
На Вольфовича похож.
На Вольфовича похож.
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5k
Nikita 8 часов назад
Кто-то посмотрел, не понравилось и, промолчав, "палец вниз"... Что за люди...
Лично мне понравилось С душой.
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