Пёс три года жил на могиле хозяина

В комментариях очень многие желали песику поскорее найти новый дом, и вскоре появилось сообщение о том, что волонтеры выехали за верной собакой. Забрав животное, по дороге обратно машина волонтеров сломалась, но неравнодушные приехали на помощь, и теперь пес находится на передержке, пока ему не найдут новую любящую семью.



Волонтер Ксюша Кравченко рассказала, что пес сейчас у нее. По словам девушки, публикация в соцсети спасла собаку, потому что администрация кладбища после огласки решила избавиться от песика.



"Собака никому не нужна была. На фото пес выглядит упитанным, на самом деле худой, видно что недоедал. Животное - не агрессивное, доброе, контактное. На самом деле просто нужен хозяин, который подарит ему любовь и ласку и тарелку супа. Сейчас у собаки есть небольшая депрессия, потому что он сменил место пребывания, но я думаю, он с этим справится", - сказала волонтер.



Известно, что владельцем собаки был 38-летний местный житель Романовки. Что с ним произошло, волонтеры не знают. Но после его смерти пес перебрался жить на его могилу и провел здесь три года. Администрация кладбища давала распоряжение вывезти собаку куда-то, но после этого пес вернулся на свое место.



Волонтеры начали искать "Романовскому Хатико" нового хозяина. Пес - спокойный и ласковый, ему около 7 лет.