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Пёс три года жил на могиле хозяина

Пёс три года жил на могиле хозяина (3 фото)

Автор:
29 августа 2020 16:03
Сообщество : Животные
Метки: Жил   могила   пёс   три года   
314
3
В Днепропетросской области рассказали о местном "Хатико", который уже три года подряд живет кладбище и скучает возле могилы своего умершего хозяина.

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Метки: Жил   могила   пёс   три года   
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5  комментариев
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9k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Блин... До слёз...
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11k
Михаил Карпов Полчаса назад
Пёс три года жил на могиле хозяина
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4k
Владимир 45 минут назад
Были у меня собаки разные и породистые и не очень. Недавно "отправил гулять на радугу" своего любимого немца. Думал, что больше ни кого не возьму. И тут возле до, возле калитки стоит дворняга., молодой, крупный. Вижу, что бездомный и глупый. Сказал ему- Иди ко мне. Калитку в двор не закрыл мол выбирай свобода или хозяин. Он остался. Уже второй год живет во дворе дома. Умница стал, чужих гоняет, своих не трогает. На работу провожает, стоит возле гаража, ждет пока уедет. И когда приезжаю, причем в любое время , всегда встречает. Но иногда гены сказываются, выбегает погулять, с соседними псами подраться. Тут уж я ничего сделать не могу.
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48k
smakido Час назад
Ещё раз поразила собачья верность и преданность ! Спасибо добрым и неравнодушным волонтёрам !
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28k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
"В комментариях очень многие желали песику поскорее найти новый дом"
он прям читал и обдумывал ... пипец. да ему и там хорошо жилось может, чё вы выдумываете эти сопливые истории то?
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