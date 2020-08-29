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Сокол Незалежной снёс знак рекомендуемой скорости и с ним взмыл в небо

Сокол Незалежной снёс знак рекомендуемой скорости и с ним взмыл в небо (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 августа 2020 05:15
Сообщество : Военное
Метки: знак   незалежна   пилот   приземление   су-27   трасса   украина   учения   
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Истребитель украинских ВВС Су-27 смёл дорожный знак, когда совершал посадку на трассе Киев-Чоп в Ровенской области.

Источник:

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Метки: знак   незалежна   пилот   приземление   су-27   трасса   украина   учения   
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30  комментариев
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5k
Maxo 3 часа назад
Самолет хороший, прочный!
Самолет хороший, прочный!
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3k
Vadim 13 минут назад
Сокол Незалежной снёс знак рекомендуемой скорости и с ним взмыл в небо
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12k
Александр 17 минут назад
Если судить "объективно": пилот с "заданием" справился, самолёт поправят, будет летать, знак восстановят, короче, все "молодцЫ"
Если "поприкаловаться": "Машину на штрафстоянку, водителю - лишение прав на ... лет, и " общественные работы""
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22
Alex Zorkiy Полчаса назад
Он что на отбойник садился??? Охренеть.
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40k
Цыц тут у меня 39 минут назад
Сокол? У ххлов по определению может быть только орел с куриной жопой.
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10k
Вася Александрович 57 минут назад
Сейчас скажут, что так и было задумано, просто тупым москалям не понять грандиозных манёвров величайшей на планете армии
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28k
Элек Мек Час назад
Время "непростое",потому спрашиваю-Что надо делать,возмущаться или восхищаться???
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3k
евгений Элек Мек Полчаса назад
Восхищаться техникой, возмущаться пилотами.
Хотя пилот не виноват, куда сказали туда и посадил. Это штабным думать надо было.
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692
Dins Час назад
Винище вач
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2k
Красаучег) 2 часа назад
А мог бы и во внутрь залететь.. и точно полетел бы к праотцам
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790
Павел Коваленко 2 часа назад
в рубашке пилот родился,все могло бы и намного плачевней закончиться
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38k
Соломей 3 часа назад
Нет никаких соколов на незалежной ,после 2014 года.одни пибратымы и каратели
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137
freepoint 3 часа назад
Беда, теперь на штрафстоянку загонят.
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18k
Батончик с маком 3 часа назад
нефиг горилкой самолёт заправлять
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26k
a.fey 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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137k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
Теперь весь самолет перебирать, но это у нормальных авиатехников)
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28k
winergy2012 ALEX 47 минут назад
У тебя еще и мозгов нет,тупой хохлоскот.
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1k
ALEX Alexandr 46 минут назад
Это не первые их стрельбища!
До международного соревнования, отбирают лучших военных из всей России!
И это лучше из лучших.
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49k
Серый winergy2012 20 минут назад
Он реально хохол ) Свинявые не умеют в россиян, обсираются с первых трёх слов. Не обучаемая нация чубатых кастрюль ))
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49k
Серый ALEX 17 минут назад
Свинота, комментатора ваши ублюдки наложили, уже потом. Ты забизделся, хохлуша.
Какие же хохлы дегенераты, даже врать не умеют не навалив в свои шаровары. В хохлоботы сейчас полных дебилов набирают. Нормальные уже языки прижали, да и за мивину сутками в инете срать уже не согласны.))
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28k
winergy2012 Серый 16 минут назад
Еще пытается доказать ,что он не хохол.Они же за километр воняют.
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