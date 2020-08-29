Сокол Незалежной снёс знак рекомендуемой скорости и с ним взмыл в небо

Как уточнили в Управлении автодорог Ровенской области, на трассе каждый год сбивают по нескольку знаков, однако это происходит по вине автомашин, а не самолётов. Дорожники, как сообщает источник, не усмотрели в происшедшем большой проблемы и пообещали исправить положение, установив новый знак.

Ранее уже публиковалась подборка сюжетов под общим названием: "Первым делом мы испортим самолёты...".