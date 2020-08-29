Сокол Незалежной снёс знак рекомендуемой скорости и с ним взмыл в небо

Истребитель украинских ВВС Су-27 смёл дорожный знак, когда совершал посадку на трассе Киев-Чоп в Ровенской области.
"Участок автодороги переоборудовали во взлётно-посадочную полосу, а машины пускали в объезд. Пилот "сушки" зацепил указатель воздухозаборником. Далее, уже вместе со знаком, который информировал о рекомендуемой скорости 90 километров в час, поднялся в небо", - размовляют в сюжете.
Дополнительно сообщается, что инцидент произошёл в процессе проведения учений.
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Как уточнили в Управлении автодорог Ровенской области, на трассе каждый год сбивают по нескольку знаков, однако это происходит по вине автомашин, а не самолётов. Дорожники, как сообщает источник, не усмотрели в происшедшем большой проблемы и пообещали исправить положение, установив новый знак.
Ранее уже публиковалась подборка сюжетов под общим названием: "Первым делом мы испортим самолёты...".
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До международного соревнования, отбирают лучших военных из всей России!
И это лучше из лучших.
Какие же хохлы дегенераты, даже врать не умеют не навалив в свои шаровары. В хохлоботы сейчас полных дебилов набирают. Нормальные уже языки прижали, да и за мивину сутками в инете срать уже не согласны.))