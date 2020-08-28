Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Нашла это в ящике стола в моем новом офисе. Что это такое?"
Ответ: "Это приспособление для распутывания шнура телефонной трубки"
2. "Нашел в ящике стола в доме, куда я только что переехал. Круглая часть изогнута, как ложка, с другой стороны. Для чего эта штука?"
Ответ: "Приспособление для дробления льда "
3. "Мне кажется это для заточки ножей штуковина, но хотелось бы знать наверняка"
Ответ: "Очень близко, это приспособление для заточки рыболовных крючков"
4. "Я нашел это в ящике, в гараже у своего деда. Выглядит как какая-та ракета"
Ответ: "Это украшение с капота Chevrolet 57-го года выпуска"
5. "Что это за штуковина? Хочу понять, можно ли ей пользоваться, пригодится ли она в быту?"
Ответ: "Это своеобразная ложка, для набора салата к себе в тарелку"
6. "Нашел это в старом гараже, жаль стекло разбито. Что это такое вообще?"
Ответ: "Ручной тахометр"
7. "Не могу понять зачем эта ложка. Это сувенир или она для каких-то особенных блюд?"
Ответ: "Это голландская свадебная ложка"
8. "Наткнулся на раритетный ящик сегодня, он открывается во все стороны. Не знаю для чего он, подскажите"
Ответ: "Это ящик для табачных трубок. Сверху место для трубки или же пепельницы, слева и справа ящики для других трубок или инструментов для их прочистки, другие ящики для пепла и мусора"
9. "Пыльное нечто, нашел в завалах в доме родителей. Чем это может быть?"
Ответ: "Это подставка для свечи"
10. "Что за штуковина такая?"
Ответ: "Зажим для бильярдного кия"
11. "Что это за штуковина с яркими стекляшками?"
Ответ: "Это старый вариант отражателя для авто"
12. "Нашел у отца в гараже. Что это за штука?"
Ответ: "Это очиститель канавок поршня"
13. "Нашел у дедушки в доме и не совсем понимаю, что это"
Ответ: "Выглядит как шлифовальный диск"
14. "Что это за штуковина такая странная?"
Ответ: "Вполне уверен, что это ваза без стеклянной вставки, которая должна была быть внутри"
15. "Вчера вечером я налил в стакан воды из-под крана, оставил его под лампой на ночном столике, а на следующее утро обнаружил, что в нем плавает вот это... Чтобы это могло быть?"
Ответ: "Вероятнее всего, это коагулянт для очистки воды"
Источник:
- 21 необычная находка, обнаруженная на гаражных распродажах
- Вот это древность! 40 винтажных находок, которых никто не ожидал
- Гуляя с собакой, британцы нашли обломки самолета времен Второй мировой войны
- Тающие ледники в горах Норвегии обнажили древние артефакты
- 20 загадочных находок, которые люди случайно обнаружили в лесу
сильно подозреваю, что это для подвешивания кия.
вставил, и подвесил.