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Что это за штука: самые странные находки

Что это за штука: самые странные находки (16 фото)

Автор:
28 августа 2020 13:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   интересно   находки   
2958
16

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вещи   интересно   находки   
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15  комментариев
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3k
CruelAsm 5 часов назад
1. Не для распутывания, а против запутывания. Вставляется между трубкой и проводом, провод в ней свободно вращается и не перекручивается.
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283
Hryundel 54 минуты назад
4. Скорее для заточки ручной косы.
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964
Alexandr Час назад
Интересно, сколько народу Шевролет не клык посадил?.
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143
Вячеслав Брюханов Час назад
14 больше похоже на накрутку для ниток промышленную
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7k
Vacony 4 часа назад
последнее - явно хрен моржовый )
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2k
Алекс Чебурашкин Vacony 3 часа назад
или морж хреновый )))
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165
fda Vacony 46 минут назад
Основу моржового хрена составляет кость. Это не шутка, экскурсовод на Камчатке показывала.
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881
EvgeniySAN 4 часа назад
14 похоже на бабину для наматывания ниток или пряжы, или ещё чего.
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8k
Юрий Николаевич EvgeniySAN 4 часа назад
Я тоже так подумал.
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7k
Serg2001 5 часов назад
А для чего нужно зажимать бильярдный кий?
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2k
Борис Карабанов Serg2001 4 часа назад
Возможно, кривые переводы. Там явно напильничек в комплекте, наверное кончик кия (накладку) подправлять (см. прорезь) так, чтобы сохранить перпендикулярную плоскость торца. Впрочем, я не блиьярдист и могу ошибаться.
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146
dacent Serg2001 4 часа назад
я так понимаю, что ржавая железка на цепочке это был напильник, тупить торец кия.
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43k
Albert GER Serg2001 4 часа назад
это всё туповатый перевод с пендосского.

сильно подозреваю, что это для подвешивания кия.
вставил, и подвесил.
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8k
Хью́берт Борис Карабанов 4 часа назад
Это зажим для ремонта кия.
Это зажим для ремонта кия.
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2k
Борис Карабанов Хью́берт 4 часа назад
Вот-вот.
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