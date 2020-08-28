Ответ: "Это ящик для табачных трубок. Сверху место для трубки или же пепельницы, слева и справа ящики для других трубок или инструментов для их прочистки, другие ящики для пепла и мусора"

9. "Пыльное нечто, нашел в завалах в доме родителей. Чем это может быть?"